Ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc phát tiền "khủng" cho nữ nhân viên nhân ngày 8/3

Trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ (Ngày 8/3), gần 2.000 nữ nhân viên của một doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã nhận được một món quà ngày lễ rất thiết thực.

Ông chủ công ty Cẩu trục Khoáng Sơn đã chi khoảng 1,6 triệu NDT (6 tỷ đồng) để phát phong bao lì xì tiền mặt 800 NDT (3 triệu đồng) cho mỗi nữ nhân viên, đồng thời căn dặn họ hãy sử dụng số tiền này làm tiền tiêu vặt cho bản thân và chăm sóc bản thân thật tốt.

Hành động này được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc ca ngợi, và vị chủ tịch công ty này cũng được gọi bằng biệt danh “ông chủ thích phát tiền nhất toàn mạng”, “Ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc”...

Ông chủ Thôi Bồi Quân phát biểu căn dặn qua video tại cuộc họp mặt nữ nhân viên nhân ngày 8/3. Ảnh: Singtao.



24 năm liên tiếp phát tiền cho nữ nhân viên dịp 8/3

Doanh nghiệp này là Công ty Cẩu trục Khoáng Sơn Hà Nam (Henan Mine Crane Co., Ltd.). Sáng ngày 7/3, tại cuộc họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Quốc tế thường niên, ban quản lý đã thay mặt ông Chủ tịch Thôi Bồi Quân (Cui Peijun) chuyển tới các nữ nhân viên lời chúc và thông điệp của ông.

Ngoài việc phát 800 NDT tiền mặt thưởng nhân ngày lễ cho gần 2.000 nữ nhân viên, công ty còn vinh danh 20 nữ nhân viên xuất sắc, được trao danh hiệu “Cờ đỏ 8/3”, mỗi người được nhận thêm 2.000 NDT tiền thưởng nữa.

Theo thông tin trên các báo, kể từ khi thành lập năm 2002, công ty Khoáng Sơn hàng năm đều phát tiền phúc lợi cho các nữ nhân viên vào dịp 8/3 dưới nhiều hình thức khác nhau, và điều này đã trở thành truyền thống của công ty.

Chủ tịch Thôi Bồi Quân từng công khai phát biểu: “Công ty chính là nhà mẹ của toàn thể nữ nhân viên”. Ông cũng luôn theo triết lý chia sẻ lợi nhuận: “Công ty kiếm được 1 tệ thì chia cho nhân viên 9 hào”.

Một nữ nhân viên họ Tôn, đã làm việc tại công ty hơn 10 năm, kể lại công ty năm nào cũng phát tiền thưởng vào các dịp lễ và số tiền có xu hướng tăng lên theo từng năm. Cô nói rằng mình rất hài lòng với chế độ phúc lợi của công ty.

Ban quản lý công ty phát tiền quà của ông chủ tịch cho các nữ nhân viên. Ảnh: NetEase.



Lời dặn của ông chủ: “Hãy yêu thương bản thân”

Điều gây chú ý nhất trong lần phát tiền này chính là lời nhắn nhủ đầy ấm áp của ông Chủ tịch Thôi Bồi Quân, người sáng lập công ty. Ông đặc biệt dặn ban quản lý phải công ty đảm bảo nữ nhân viên tự giữ số tiền này cho riêng mình, bỏ vào túi làm tiền tiêu vặt hàng ngày, và: “Hãy yêu thương bản thân, hãy tự chiều chuộng mình một chút”.

Những lời nói chu đáo này, cùng với phong cách luôn chia sẻ thành quả với nhân viên trong nhiều năm qua, đã khiến ông được cư dân mạng Trung Quốc khen ngợi, nhiều người gọi ông là “doanh nhân có lương tâm nhất Trung Quốc”.

Theo thông tin công khai, Công ty Cẩu trục Khoáng Sơn Hà Nam là một doanh nghiệp công nghiệp lớn tại Trung Quốc, chuyên nghiên cứu phát triển, chế tạo và kinh doanh các loại máy móc hạng nặng như: cần cẩu, cầu trục, cẩu giàn, pa lăng điện…

Công ty Khoáng Sơn Hà Nam cũng nổi tiếng khắp Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ: họ từng đặt 60 triệu NDT tiền mặt trên bàn tại tiệc cuối năm và cho nhân viên “đếm được bao nhiêu lấy bấy nhiêu”, chuyện này từng gây bão trên mạng Trung Quốc.

Theo NetEase, Singtao