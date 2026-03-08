Mỹ rút 1.000 bộ dẫn đường bom khỏi Hàn Quốc trước chiến tranh với Iran

Nguồn tin Hàn Quốc cho biết hơn 1.000 bộ dẫn đường bom đã được chuyển sang Mỹ, trong khi Washington cân nhắc rút hệ thống Patriot và THAAD khỏi Hàn Quốc để triển khai tới Trung Đông.

Các nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ rằng hơn 1.000 bộ dẫn đường bom đã được vận chuyển từ các cơ sở quân sự ở nước này tới Mỹ vào giữa tháng 12/2025. Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này là một phần trong các bước chuẩn bị quy mô lớn cho khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự lớn nhằm vào Iran.

Các bộ thiết bị này bao gồm thiết bị dẫn đường bằng GPS hoặc laser cùng các cánh điều khiển, cho phép gắn vào các quả bom rơi tự do để biến chúng thành vũ khí tấn công chính xác cao. Mỗi bộ có giá từ 20.000 đến 55.000 USD, rẻ hơn đáng kể so với nhiều loại vũ khí dẫn đường khác.

Tuy vậy, hiệu quả của loại bom này trong các chiến dịch chống Iran — đặc biệt ở giai đoạn đầu — được dự đoán sẽ khá hạn chế. Những quả bom này yêu cầu máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom phải bay trực tiếp qua mục tiêu để thả bom, điều có thể gây rủi ro rất lớn cho phần lớn các loại máy bay do Iran triển khai hệ thống phòng không đa tầng tiên tiến.

Nguy cơ này từng được minh chứng khi các tiêm kích F-16 Fighting Falcon và F-35 Lightning II bay qua Yemen đã nhiều lần bị hệ thống phòng không địa phương khóa mục tiêu, buộc phi công phải thực hiện các động tác né tránh khẩn cấp — dù năng lực phòng không tại Yemen vẫn yếu hơn nhiều so với Iran.

Máy bay chiến đấu F-16C/D của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Kunsan ở Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Việc xác nhận rút số lượng lớn bộ dẫn đường bom khỏi Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc rút hệ thống phòng không tầm xa Patriot để tái triển khai tới Trung Đông.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/3 xác nhận quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận khả năng tái triển khai một số hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của Lục quân Mỹ đang đặt tại Hàn Quốc nhằm sử dụng trong cuộc chiến chống Iran.

Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc từ chối bình luận về vấn đề này.

Việc tái triển khai như vậy không phải chưa từng xảy ra. Từ tháng 3 đến tháng 10/2025, Quân đội Mỹ đã điều chuyển 2 hệ thống Patriot cùng khoảng 500 binh sĩ từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Tháng 1 năm nay, Mỹ cũng được xác nhận đã rút toàn bộ phi đội trực thăng tấn công AH-64 Apache khỏi Hàn Quốc, gây ra không ít lo ngại trong nước này.

Hệ thống radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran. Ảnh: MW.

Các nguồn tin Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ đang xem xét nhiều kịch bản rút hoặc tái triển khai các hệ thống phòng không tầm xa giá trị cao tới Trung Đông, không chỉ Patriot mà còn cả hệ thống THAAD — hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao có giá trị và hiếm hơn.

Hàn Quốc hiện là quốc gia nước ngoài duy nhất triển khai thường trực hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ, được đưa vào từ năm 2016.

Tuy nhiên, khả năng cao là Mỹ chỉ rút các tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD để bổ sung kho dự trữ ở Trung Đông. Trong trường hợp radar, sở chỉ huy hoặc bệ phóng của THAAD bị lực lượng Iran phá hủy, các bộ phận thay thế có thể được lấy từ các hệ thống tại Hàn Quốc.

Trên toàn thế giới, quân đội Mỹ chỉ triển khai 8 hệ thống THAAD, trong đó một số đã được tập trung tại Israel và Jordan.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm ngắn Hwasong-11MA của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Việc rút vũ khí của Mỹ khỏi Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hiện đại hóa toàn diện lực lượng vũ trang với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Năng lực của hầu hết các lực lượng của Triều Tiên — ngoại trừ phi đội tiêm kích — đã được nâng cấp mạnh mẽ.

Một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ vào giữa năm 2025 kết luận rằng Triều Tiên đã đạt tới “vị thế chiến lược mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.”

Báo cáo cho biết Bình Nhưỡng tin rằng họ hiện “sở hữu năng lực quân sự để đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh tại Đông Bắc Á, đồng thời tiếp tục nâng cao khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ”.

Trong khi đó, Mỹ không tiến hành chương trình hiện đại hóa tương tự đối với lực lượng của mình tại Hàn Quốc, khiến cán cân sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên bất lợi cho Washington.

Việc rút khí tài quân sự cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đang được cải thiện sau chiến thắng áp đảo của Tổng thống Lee Jae-myung trong cuộc bầu cử ngày 3/6/2025.

Ông Lee nhiều lần cảnh báo không nên liên kết quá chặt với Washington để đối đầu với Bắc Kinh hoặc Nga, và trước đây từng chỉ trích việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc vì cho rằng nó đã làm tổn hại quan hệ với Trung Quốc.

Theo MW