Truyền thông quốc tế đưa tin về bầu cử ở Việt Nam

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế trong hôm 15/3 đã đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử với tương lai đất nước.

Các hãng truyền thông quốc tế nhấn mạnh vào quy mô cử tri tham gia bầu cử, bầu không khí hân hoan, cũng như những kỳ vọng của người dân về sự phát triển kinh tế và cải cách trong giai đoạn tới.

Theo Reuters, hàng chục triệu cử tri Việt Nam đã đi bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử diễn ra 5 năm một lần. Từ khoảng 73,5 đến 79 triệu cử tri được dự kiến tham gia bầu cử, đồng thời lựa chọn đại diện cho hội đồng địa phương các cấp.

Hãng tin này cho hay những cử tri được phỏng vấn tại các điểm bỏ phiếu đều lạc quan, bày tỏ hy vọng các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quá trình hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và trải qua những cải cách lớn.

“Tôi hy vọng các đại biểu được bầu sẽ định hướng giới trẻ đi đúng hướng và đưa ra những chính sách hỗ trợ thanh niên tốt hơn”, Phan Nam Khanh, 22 tuổi, người lần đầu đi bầu, nói với Reuters.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa, 67 tuổi, nhận cho hay: “Tôi rất háo hức đi bỏ phiếu và hy vọng các lãnh đạo mới sẽ lên tiếng vì lợi ích của chúng tôi và nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính”.

Còn theo hãng thông tấn Al Jazeera, hơn 73 triệu cử tri Việt Nam đã tham gia bầu cử để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội.

Al Jazeera dẫn lời một cử tri 73 tuổi tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim, nói rằng bà kỳ vọng các lãnh đạo sau cuộc bầu cử sẽ đưa ra những thay đổi lớn để tiếp tục đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển.

“Tôi kỳ vọng các lãnh đạo cấp cao sau cuộc bầu cử này sẽ thực hiện những thay đổi lớn để đất nước chúng ta tốt đẹp hơn”, bà nói.

Trong khi đó, Bloomberg cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội lần này được xem là bước quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lập pháp của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo hãng tin, Quốc hội Việt Nam có nhiệm kỳ 5 năm, có thẩm quyền thông qua luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo hãng tin này, sau khi kết quả bầu cử được xác nhận, Quốc hội khóa mới dự kiến sẽ họp phiên đầu tiên trong thời gian tới để hoàn tất các thủ tục về nhân sự theo quy định.

Trong khi đó, bài viết của AP nói rằng Quốc hội khoá mới dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các chính sách lớn mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản đã đề ra, với trọng tâm là ưu tiên tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định chính trị.

Bài viết cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong thập kỷ qua, được thúc đẩy bởi xuất khẩu hàng hóa, đầu tư nước ngoài và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đã định vị mình là một trong những trung tâm sản xuất của thế giới, thu hút các hãng sản xuất đồ điện tử và dệt may lớn.

Theo thông tin từ các hãng tin quốc tế, kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23/3, trong khi phiên họp toàn thể đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4 để chính thức phê chuẩn các vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà nước.

Tổng hợp