Tự lái ô tô xuyên Việt dịp 30/4: Chọn xe điện hay xe xăng?

Trong kỳ nghỉ 30/4-1/5, khi nhiều người muốn tự lái xe đi xa, việc chọn xe điện hay xe xăng sẽ được cân nhắc bởi sự khác biệt về chi phí và tính chủ động dọc hành trình.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Trong hành trình xuyên Việt, lựa chọn giữa xe xăng và xe điện phản ánh rõ sự khác biệt về ưu tiên của người lái. Xe xăng, dù chi phí nhiên liệu cao, lại mang lại sự tiện lợi và linh hoạt hơn, đặc biệt trong dịp cao điểm lễ hội khi giao thông đông đúc. Anh Vũ Ngọc Bách, từng đi hơn 5.400 km bằng VinFast Lux A, cho biết đổ xăng chỉ mất vài phút, giúp giảm áp lực khi cần dừng nghỉ. Chi phí nhiên liệu khoảng 11 triệu đồng cho 2 người, trong khi xe điện có thể tiết kiệm hơn, khoảng 5-7 triệu đồng, nhưng đòi hỏi người lái phải tính toán kỹ điểm sạc, thời gian sạc và dự phòng trạm không hoạt động. Thời gian di chuyển bằng xe điện thường gấp đôi, phù hợp với hành trình thong thả, nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh Trương Phước Lộc, từng lái VinFast VF 3 từ TP.HCM ra Hà Nội, chia sẻ rằng phải sạc cách đều, đặc biệt qua các đoạn đèo hoặc ít trạm. Các trạm sạc chưa phổ biến rộng, nhiều điểm không hoạt động, khiến hành trình cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trong khi đó, xe điện mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, ít rung, chi phí thấp hơn và phù hợp với người chấp nhận kế hoạch rõ ràng, không vội vã. Tuy nhiên, trong dịp cao điểm, các trạm sạc quá tải hoặc trục trặc có thể làm gián đoạn lịch trình, khiến xe xăng vẫn là lựa chọn an toàn và linh hoạt hơn cho hành trình dài. Cung cấp bởi

Với cùng một quãng đường lái xe xuyên Việt, có người ưu tiên đi nhanh và chủ động, có người chấp nhận chậm hơn để đổi lại chi phí thấp và trải nghiệm khác biệt. Trong bối cảnh lượng phương tiện tăng cao dịp nghỉ lễ, sự khác biệt giữa hai lựa chọn này càng rõ ràng.

Xe xăng: Chi phí nhiên liên cao nhưng thuận tiện

Trong một chuyến đi dài, đặc biệt vào dịp 30/4 hoặc các kỳ nghỉ cao điểm, sự chủ động đôi khi quan trọng hơn mức tiết kiệm nhiên liệu. Đường đông, lịch trình dễ lệch, điểm dừng nghỉ có thể quá tải, nên chiếc xe nào giúp người lái ít phải tính toán hơn sẽ có lợi thế rõ rệt.

Anh Vũ Ngọc Bách, người từng đi xuyên Việt bằng VinFast Lux A, cho rằng xe xăng vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn nếu phải di chuyển xa trong thời gian ngắn. "Mỗi lần đổ xăng, tôi chỉ mất vài phút, muốn dừng lúc nào cũng được", anh nói.

Trong chuyến đi hơn 5.400 km, anh đổ xăng khoảng 8 lần, tổng chi phí nhiên liệu khoảng 11 triệu đồng cho 2 người.

Anh Vũ Ngọc Bách trong hành trình xuyên Việt hơn 5.400 km bằng VinFast Lux A. Ảnh: NVCC.

Theo anh Bách, với cùng quãng đường, nếu đi xe điện, chi phí sạc có thể chỉ khoảng 5-7 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với xe xăng. Tuy nhiên, anh cho rằng khoản tiết kiệm này đi kèm với việc người lái phải tính toán nhiều hơn.

"Xe điện có lợi về chi phí, nhưng người lái phải tính điểm sạc, thời gian sạc và cả phương án dự phòng nếu trạm đông hoặc không thuận tiện", tài xế này nói.

Anh Bách nhận định điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở việc xe nào hiện đại hơn, mà là mức độ thoải mái trong hành trình. "Xe xăng mệt thì nghỉ 5 đến 10 phút rồi đi tiếp, không phải đợi gì cả", anh chia sẻ.

Với xe xăng, anh Bách chỉ mất 5-10 phút để đổ nhiên liệu và không phải chờ sạc như khi đi xe điện. Ảnh: NVCC.

Trong dịp cao điểm, lợi thế này càng rõ. Khi giao thông ùn tắc hoặc lịch trình bị kéo dài, việc không phải lo tìm trạm sạc giúp người lái giảm áp lực đáng kể. Tình trạng kẹt xe trên cao tốc cũng có thể khiến xe điện hao pin nhanh hơn do phải duy trì điều hòa và các hệ thống vận hành trong thời gian dài.

Trong khi đó, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc hiện vẫn chưa phổ biến trạm sạc cho các dòng xe ngoài VinFast, buộc người dùng phải rời cao tốc để tìm điểm sạc phù hợp.

Xe điện: Thời gian tốn gấp đôi, phù hợp với hành trình thong thả

Ở chiều ngược lại, xe điện không còn là lựa chọn quá mạo hiểm cho những chuyến đi dài, nhất là với các mẫu xe có hệ thống trạm sạc phủ rộng. Tuy nhiên, lợi thế này không đồng nghĩa người lái có thể hoàn toàn "tùy hứng" như xe xăng.

Với xe điện VinFast, mạng lưới trạm sạc dày là một lợi thế lớn, nhưng vẫn không thể bỏ qua việc lên kế hoạch. Anh Trương Phước Lộc, người đã 2 lần lái VinFast VF 3 từ TP.HCM ra Hà Nội cùng gia đình, cho biết: "Khi đi cao tốc, xe tôi chỉ chạy khoảng 120-140 km là phải dừng sạc". Vì vậy, trước mỗi chặng, anh đều tính sẵn điểm dừng thay vì chờ gần hết pin mới tìm trạm.

Gia đình anh Trương Phước Lộc trong một chuyến hành trình xuyên Việt. Ảnh: NVCC.

Một bất tiện khác là nhiều đoạn cao tốc từ miền Nam ra miền Trung chưa có trụ sạc ở trạm dừng nghỉ. Người dùng vì thế có lúc phải rời cao tốc để sạc rồi quay lại hành trình. Với anh Lộc, kinh nghiệm là sạc đầy trước các đoạn dài, nhất là khi đi đèo hoặc qua khu vực ít trạm.

Ngay cả khi trạm sạc nhiều, việc tìm đúng điểm sạc dùng được vẫn có thể phát sinh vấn đề. "Có những điểm sạc hiển thị trên bản đồ nhưng khi đến nơi lại không sử dụng được, hoặc là trạm tư nhân đóng cửa, nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng", anh Lộc chia sẻ.

Theo tài xế này, người muốn đi xuyên Việt bằng xe điện, nhất là VF 3, cần chuẩn bị tâm lý rằng thời gian di chuyển có thể dài gần gấp đôi xe xăng. Mẫu xe này phù hợp hơn với hành trình thong thả, vừa đi vừa nghỉ, thay vì những chuyến đi cần tối ưu thời gian.

Anh Trương Vĩnh Phúc trước khi bắt đầu hành trình từ Bình Dương ra Hà Nội với BYD Seal. Ảnh: NVCC.

Với các loại xe điện khác, vấn đề trạm sạc cần được lưu tâm hơn. Anh Trương Vĩnh Phúc, người từng lái BYD Seal từ Bình Dương ra Hà Nội, cho biết anh phải dựa vào bản đồ trạm sạc do cộng đồng chia sẻ thay vì một ứng dụng chính thức đầy đủ.

Khó khăn là các bản đồ cộng đồng chủ yếu cho biết vị trí, không phản ánh trạm còn hoạt động hay không. Vì vậy, anh Phúc luôn chuẩn bị thêm các điểm sạc thay thế trên cùng cung đường.

Với người mới chuyển từ xe xăng sang xe điện, việc này có thể hơi bất tiện lúc đầu, nhưng sẽ dần thành thói quen.

Theo anh Phúc, xe điện mang lại trải nghiệm vận hành êm ái hơn, ít rung và dễ chịu hơn trên những chặng đường dài. Ảnh: NVCC.

Đổi lại, xe điện có chi phí vận hành thấp và trải nghiệm lái êm ái hơn. Anh Phúc cho biết chi phí sạc khoảng 800 đồng/km và thường kết hợp sạc với thời gian ăn uống, nghỉ trưa để không mất quá nhiều thời gian chờ.

Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy tốt khi người dùng chấp nhận lên kế hoạch kỹ hơn và giảm bớt sự tùy hứng trong hành trình.

Ngoài chi phí, xe điện còn có lợi thế về trải nghiệm vận hành. Theo anh Phúc, xe điện chạy êm, ít rung và thường có nhiều công nghệ hỗ trợ trong cùng tầm giá. Với những hành trình dài, sự êm ái này giúp người ngồi trong xe dễ chịu hơn, nhất là khi phải di chuyển nhiều giờ liên tục.

BYD Seal sạc pin tại trạm sạc, thời gian dừng xe có thể kết hợp nghỉ ngơi trong hành trình dài. Ảnh: NVCC.

Nhìn chung, xe điện rẻ hơn về chi phí vận hành, dễ chịu hơn ở trải nghiệm lái, nhưng chưa phải lựa chọn thật sự tiện lợi như xe xăng. Trong dịp cao điểm, chỉ một trạm sạc đông, một điểm sạc không hoạt động hoặc một đoạn cao tốc thiếu trạm cũng có thể khiến lịch trình bị kéo dài.

Vì vậy, xe điện phù hợp với người đi có kế hoạch và chấp nhận đánh đổi thời gian để tiết kiệm, còn xe xăng vẫn là lựa chọn thực dụng hơn nếu ưu tiên sự linh hoạt và ít rủi ro.