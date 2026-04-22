Đắt hơn 70 triệu đồng nhưng thiếu ADAS, BYD Dolphin tự làm khó mình trước Geely EX2 Max?

BYD Dolphin 2026 có lợi thế về pin, quãng đường di chuyển và không gian, nhưng Geely EX2 Max vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ giá dễ tiếp cận hơn cùng một số công nghệ hỗ trợ lái nổi bật.

Sự khác biệt giữa 2 mẫu xe không chỉ nằm ở thông số hay danh sách trang bị, mà còn ở cách mỗi hãng tiếp cận người mua. Nếu BYD Dolphin hướng tới giá trị sử dụng hằng ngày bằng pin lớn, tầm hoạt động dài và khoang cabin đủ rộng cho nhu cầu gia đình, thì Geely EX2 Max lại tạo sức hút bằng mức giá mềm hơn, công suất nhỉnh hơn và những tính năng hỗ trợ lái mà đối thủ chưa có.

Kích thước

BYD Dolphin có lợi thế khá rõ về chiều dài tổng thể và trục cơ sở. Điều đó giúp mẫu xe này sáng cửa hơn ở không gian cabin, nhất là khi xét đến khoảng để chân và độ thoải mái cho hàng ghế sau.

Ở chiều ngược lại, Geely EX2 Max rộng và cao hơn một chút, nên cho cảm giác ngồi cao và thoáng đầu hơn. Khoảng sáng gầm của EX2 Max cũng nhỉnh hơn Dolphin, phù hợp hơn khi đi qua các đoạn đường xấu hoặc leo vỉa hè. Dù vậy, xét riêng độ rộng rãi bên trong, Dolphin vẫn là chiếc xe có phần lợi thế hơn.

Ngoại thất

BYD Dolphin đi theo kiểu dáng hatchback điện khá đặc trưng, phần thân xe liền mạch và thiên về cảm giác hiện đại. Kiểu thiết kế này hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người muốn một mẫu xe điện nhìn khác biệt so với xe xăng cỡ nhỏ quen thuộc.

Khác với BYD Dolphin vốn dành trọn khoang trước cho mô-tơ điện, Geely EX2 Max ghi điểm nhờ có thêm cốp phụ 70 lít phía trước, giúp tăng đáng kể khả năng chứa đồ. Ảnh: Motorist, Geely.

Trong khi đó, Geely EX2 Max lại giống một mẫu crossover đô thị hơn, nhờ thân xe cao và dáng tổng thể vuông vức hơn. EX2 Max vì thế dễ tiếp cận số đông hơn về mặt thị giác, nhưng nếu nói về cảm giác mới mẻ và đúng chất xe điện, Dolphin vẫn là mẫu xe nổi bật hơn.

Nội thất

Khoang lái của BYD Dolphin tạo thiện cảm nhờ cách trang bị tương đối cân bằng. Xe có ghế da, vô-lăng bọc da, màn hình trung tâm 12,8 inch, điều hòa tự động và đặc biệt có thêm lọc bụi PM2.5, một chi tiết nhỏ nhưng khá thiết thực trong điều kiện sử dụng ở đô thị.

Geely EX2 Max đáp trả bằng màn hình trung tâm lớn hơn, đồng hồ hiển thị cũng hiện đại hơn và có thêm cửa gió cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, xe không có lọc bụi như Dolphin. Nếu EX2 Max mạnh về cảm giác nhiều công nghệ trước mắt, thì Dolphin lại có phần chỉn chu hơn ở trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Tính năng an toàn

BYD Dolphin có những trang bị an toàn cơ bản đủ dùng như 6 túi khí, camera 540 độ, cảm biến trước sau, Auto Hold, ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với một mẫu xe điện đô thị, chừng đó là đủ để đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Nhưng nếu đi sâu vào các tính năng hỗ trợ lái, Geely EX2 Max tỏ ra nhỉnh hơn. Mẫu xe này có ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và phanh tự động, trong khi Dolphin chưa có các trang bị đó. Nói cách khác, Dolphin đủ an toàn theo nghĩa cơ bản, còn EX2 Max hấp dẫn hơn với người thích công nghệ hỗ trợ lái.

Vận hành

BYD Dolphin không vượt trội về công suất khi chỉ có 94 mã lực, thấp hơn mức 113 mã lực của Geely EX2 Max. Bù lại, xe có mô-men xoắn 180 Nm, nhỉnh hơn đối thủ, nên vẫn hứa hẹn cho cảm giác lanh lẹ khi di chuyển trong đô thị.

Điểm mạnh rõ hơn của Dolphin nằm ở bộ pin 50,2 kWh, lớn hơn đáng kể so với mức 39,4 kWh của EX2 Max. Nhờ đó, xe có tầm hoạt động 435 km theo chuẩn NEDC, cao hơn mức 395 km của đối thủ, tạo lợi thế rõ rệt về tính thực dụng.

Trong khi đó, EX2 Max ghi điểm bằng công suất cao hơn và cấu hình dẫn động cầu sau, phù hợp với người thích cảm giác lái thú vị hơn. Tuy nhiên, nếu đặt trên nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt với người mua xe điện lần đầu, lợi thế pin lớn và quãng đường dài hơn vẫn là điểm cộng đáng chú ý hơn của Dolphin.

Giá bán

BYD Dolphin được niêm yết ở mức 569 triệu đồng, cao hơn khá nhiều so với Geely EX2 Max ở mức 499 triệu đồng. Khoảng chênh 70 triệu đồng là con số đủ lớn để tác động trực tiếp tới quyết định mua xe trong nhóm khách hàng phổ thông.

Bù lại, phần chênh lệch đó được thể hiện bằng pin lớn hơn, tầm hoạt động dài hơn và một số trang bị thiên về giá trị sử dụng hằng ngày. Còn với EX2 Max, lợi thế rõ ràng nhất vẫn là mức giá dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với người mua đặt ngân sách lên hàng đầu.