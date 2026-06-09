Ô tô bay Trung Quốc hoạt động liên tục 48 phút, vượt biển 22 km nhờ công nghệ mới

Những bước tiến về công nghệ năng lượng đang mở ra cơ hội tăng tầm hoạt động và khả năng khai thác thực tế cho eVTOL.

Ngành ô tô bay Trung Quốc đang bước vào giai đoạn thương mại hóa với các nhà sản xuất tăng tốc xây dựng nhà máy, hoàn thiện chứng nhận bay và thử nghiệm các công nghệ pin thế hệ mới.

Ô tô bay bắt đầu "rời" phòng thử nghiệm

Tại Quảng Châu, một nhà máy sản xuất ô tô bay thông minh đã đi vào hoạt động, kết hợp quy trình sản xuất ô tô với tiêu chuẩn hàng không. Cơ sở này có công suất khoảng 100 phương tiện bay mỗi năm.

Mẫu eVTOL chở khách EH216-S hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại Thái Lan cuối năm 2024. Ảnh: EHang.

Mẫu eVTOL được sản xuất tại đây có 2 chỗ ngồi, sử dụng cấu hình đa cánh quạt, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và tầm bay tối đa 30 km. Giá bán cao nhất khoảng 1,68 triệu nhân dân tệ, tương đương 6,3 tỷ đồng.

Mẫu xe đã nhận gần 2.000 đơn đặt hàng, chủ yếu từ các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ tham quan.

Còn Govy AirCab, mẫu ô tô bay do GAC phát triển, đang trong quá trình chứng nhận, dự kiến sản xuất sau khi được phê duyệt.

Trong khi đó, EHang đã đưa dòng EH216 vào vận hành thương mại. Đây là mẫu eVTOL chở khách tự động đầu tiên tại Trung Quốc được cấp chứng nhận và khai thác các chuyến bay tham quan tại Quảng Châu và Hợp Phì.

GAC giới thiệu Govy AirCab, mẫu ô tô bay thương mại đầu tiên của hãng, tại Triển lãm Ô tô và Chuỗi cung ứng Quốc tế Hong Kong 2025. Ảnh: GAC.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang phát triển những mẫu eVTOL lớn hơn cho nhu cầu di chuyển giữa các đô thị. Một mẫu máy bay điện 6 chỗ đang thử nghiệm tại Thành Đô có tầm bay tối đa 200 km và tốc độ cao nhất 230 km/h, hướng tới các tuyến kết nối sân bay, trung tâm thành phố và điểm du lịch.

Pin thể rắn trở thành "chìa khóa"

Pin là một trong những rào cản lớn nhất của eVTOL, bởi phương tiện bay cần mật độ năng lượng cao hơn ô tô điện và yêu cầu an toàn khắt khe hơn. Vì vậy, pin thể rắn đang được xem là hướng đi quan trọng.

Khác với pin lithium-ion truyền thống dùng chất điện phân lỏng, pin thể rắn sử dụng vật liệu điện phân rắn, giúp giảm nguy cơ cháy nổ và tăng mật độ năng lượng.

Pin thể rắn giúp eVTOL EH216-S có thể bay liên tục 48 phút. Ảnh: EHang.

EHang và Inx Energy đã phát triển hệ thống pin lithium kim loại thể rắn sử dụng cực dương lithium kim loại và chất điện phân gốm oxit. Bộ pin này đạt mật độ năng lượng 480 Wh/kg, giúp EH216-S bay liên tục 48 phút 10 giây.

So với pin thông thường, thời gian hoạt động của eVTOL tăng từ 60% đến 90%. Công nghệ này cũng đã được thử nghiệm trong chuyến bay vượt eo biển Quỳnh Châu dài khoảng 22 km.

GAC cho rằng pin thể rắn là hướng đi tất yếu của ô tô bay vì mật độ năng lượng cao giúp tăng tải trọng và tầm bay. BYD cũng đang nghiên cứu pin thể rắn sulfide và đặt mục tiêu sản xuất thử nghiệm vào khoảng năm 2027.

Pin thể rắn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành ô tô bay và phương tiện bay không người lái. Ảnh: Getty.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng pin lithium-ion và pin bán rắn vẫn sẽ chiếm ưu thế trong vài năm tới.

Pin thể rắn còn phải vượt qua nhiều thách thức về vật liệu, độ bền, tuổi thọ và khả năng sản xuất hàng loạt trước khi được ứng dụng rộng rãi.