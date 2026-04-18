Xe bán tải tăng trưởng quý I/2026: "Vua" Ford Ranger bỏ xa đối thủ thế hệ mới

Phân khúc xe bán tải Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng gần 23% trong quý I/2026, với ông "vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục giữ vị thế áp đảo trước Toyota Hilux.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam khép lại quý I/2026 với kết quả khả quan hơn dự báo. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số toàn phân khúc đạt 7.039 xe ở 3 tháng đầu năm, tăng 1.584 xe, tương đương gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 3, doanh số đạt 2.658 xe, tăng 818 xe, tương đương 30% so với tháng 2 và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số xe bán tải quý I tăng trở lại

Đà tăng của phân khúc diễn ra trong bối cảnh xe bán tải chịu tác động từ những thông tin về quy định lưu thông mới tại một số đô thị lớn. Dù vậy, sức mua trên thị trường không giảm như lo ngại ban đầu.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam quý I/2026. Nguồn số liệu: VAMA.

Đáng chú ý, tháng 3 cũng là thời điểm phân khúc lấy lại nhịp tăng trưởng sau giai đoạn chững lại đầu năm. Trước đó, toàn phân khúc chỉ đạt 1.840 xe trong tháng 2, giảm 838 xe so với tháng liền trước, chủ yếu do trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán khiến hoạt động bán hàng bị gián đoạn.

Việc doanh số bật tăng trở lại lên 2.658 xe trong tháng 3 cho thấy nhu cầu với dòng xe bán tải vẫn hiện hữu, đồng thời phản ánh nguồn cung trên thị trường đã ổn định hơn sau giai đoạn đầu năm.

Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu với 4.112 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm. Toyota Hilux xếp thứ hai với 1.649 xe. Mitsubishi Triton đạt 972 xe, còn Isuzu D-Max đạt 306 xe.

Nếu so với quý IV/2025, doanh số xe bán tải trong quý đầu năm nay phân hóa khá rõ. Ford Ranger và Mitsubishi Triton cùng giảm, lần lượt từ 6.115 xe xuống 4.112 xe và từ 1.250 xe xuống 972 xe.

Isuzu D-Max có doanh số cải thiện nhẹ trong quý I/2026, nhưng vẫn nằm ở nhóm thấp nhất phân khúc. Ảnh: Isuzu.

Trong khi đó, Toyota Hilux lại tăng từ 1.298 xe lên 1.649 xe, còn Isuzu D-Max từ 202 xe lên 306 xe. Điều này cho thấy sức bật của thị trường thời gian qua không trải đều toàn phân khúc, mà tập trung ở những mẫu xe có chuyển biến rõ về sản phẩm và nguồn cung.

Hilux bứt lên trong tháng 2, nhưng Ranger sớm lấy lại khoảng cách

Điểm đáng chú ý nhất trong quý I là cuộc đua giữa Ford Ranger và Toyota Hilux. Trong tháng 2, Hilux bất ngờ vươn lên dẫn đầu phân khúc với 871 xe, vượt Ford Ranger chỉ đạt 809 xe. So với tháng 1, Hilux tăng 743 xe, tương đương khoảng 580%. Sau 2 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 999 xe.

Hilux thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng trong giai đoạn đầu ra mắt, góp phần tạo đột biến doanh số trong tháng 2. Ảnh: Toyota.

Động lực chính đến từ việc Toyota bắt đầu bàn giao Hilux thế hệ mới. Hiệu ứng sản phẩm mới giúp doanh số tăng mạnh và tạo ra xáo trộn hiếm thấy ở nhóm bán tải.

Tuy nhiên, đà tăng của Hilux không duy trì được lâu. Sang tháng 3, doanh số mẫu xe này giảm còn 650 xe, thấp hơn 221 xe so với tháng trước. Lũy kế toàn quý I, Hilux đạt 1.649 xe.

Trong khi đó, Ford Ranger phục hồi mạnh ngay trong tháng 3. Mẫu xe này bán ra 1.449 xe, tăng 640 xe so với tháng 2. Nhờ đó, doanh số cộng dồn quý I của Ranger đạt 4.112 xe, gấp 2,5 lần Hilux.

Diễn biến này cho thấy cú bứt phá của Hilux trong tháng 2 chủ yếu mang tính thời điểm, trong khi Ranger vẫn giữ lợi thế lớn trên đường đua dài hơi. Không chỉ có doanh số nền cao, Ford Ranger còn duy trì khoảng cách đáng kể với các đối thủ nhờ sức hút ổn định và khả năng tăng tốc trở lại rất nhanh sau một tháng chững nhịp.

Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu doanh số quý I/2026 với 4.112 xe, góp phần duy trì đà tăng trưởng của phân khúc bán tải. Ảnh: Ford.

Nhìn chung, thị trường xe bán tải Việt Nam quý I/2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, xét về cuộc đua doanh số, Ford Ranger vẫn là mẫu xe nắm thế chủ động rõ rệt, còn Toyota Hilux mới chỉ cho thấy khả năng tạo đột biến ngắn hạn chứ chưa đủ duy trì sức ép trong cả quý.