Ô tô đỗ trước nhà, gia chủ có quyền yêu cầu dời đi?

Việc ô tô dừng đỗ trước cửa nhà hoặc nơi kinh doanh hàng khi không có biển cấm thường phát sinh tranh cãi. Tài xế cho rằng mình đỗ dừng đúng luật, còn gia chủ lo ngại việc đi lại, kinh doanh bị ảnh hưởng.

Mạng xã hội những ngày qua xuất hiện tranh luận quanh việc ô tô đỗ trước nhà dân hoặc cửa hàng. Một bên cho rằng đường không có biển cấm thì tài xế được đỗ nếu không cản trở giao thông. Bên còn lại cho rằng đỗ xe quá lâu trước mặt tiền là thiếu ý thức, ảnh hưởng việc đi lại và kinh doanh.

Đỗ xe đúng luật nhưng vẫn bị "đuổi"

Anh Vũ Toàn Thiện (TP.HCM) cho biết đã bị yêu cầu dời xe khi đi du lịch tại Nha Trang. Theo tài xế này, sau khi đỗ xe trên một tuyến đường không có biển cấm, gần một quán bar, anh được người của cơ sở này yêu cầu đưa xe sang vị trí khác.

Việc tìm chỗ đỗ ô tô hợp pháp tại các đô thị lớn ngày càng khó khăn, dẫn đến nhiều tranh cãi giữa chủ xe và các hộ kinh doanh. Ảnh: T.T.

Dù biết khu vực đó không thuộc diện cấm đỗ và cũng không phải phần đường riêng của quán, anh Thiện vẫn quyết định di chuyển phương tiện để tránh phát sinh tranh cãi.

"Mình biết không sai, nhưng đôi co cũng không giải quyết được gì. Điều tôi lo nhất là khi tôi rời khỏi đó, nếu xe bị cào xước hay hư hỏng thì rất khó chứng minh ai là người gây ra", anh Thiện chia sẻ.

Từ thực tế này, nhiều người đặt câu hỏi ở nơi không có biển cấm, việc đỗ ô tô trước nhà dân hoặc hộ kinh doanh có vi phạm pháp luật hay không.

Những nơi không được đỗ xe dù không có biển cấm

Trao đổi với VietTimes, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết việc xác định hành vi dừng, đỗ xe có vi phạm hay không phải căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành.

Theo luật sư Hùng, khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định rõ các vị trí cấm dừng, đỗ xe, kể cả khi khu vực đó không có biển báo cấm.

Các vị trí này gồm: trên cầu, gầm cầu vượt, nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trước cổng cơ quan có lối xe ra vào, nơi che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông hoặc các vị trí có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Luật sư Trần Minh Hùng tại một tọa đàm tổ chức ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Theo luật sư Hùng, nếu vị trí đỗ xe không có biển cấm và không thuộc các trường hợp bị cấm theo Điều 18 thì người điều khiển phương tiện không vi phạm.

"Nếu chỗ đó không cấm thì người đỗ xe không sai", luật sư Hùng nói.

Luật sư cho rằng lòng đường, vỉa hè thuộc phạm vi quản lý công cộng, không mặc nhiên trở thành khu vực sử dụng riêng của hộ dân hay cơ sở kinh doanh phía trước. Vì vậy, việc ô tô đỗ trước cửa hàng không phải là căn cứ để xử phạt hoặc buộc chủ xe phải di chuyển nếu phương tiện vẫn đỗ đúng quy định.

Trong trường hợp việc đỗ xe gây cản trở lối ra vào hoặc ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, chủ nhà nên liên hệ chủ phương tiện hoặc báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Ngược lại, việc tự ý chửi bới, đe dọa, đập phá hay làm hư hỏng xe có thể khiến chính người thực hiện hành vi bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thực tế từng xảy ra vụ việc gây chú ý tại Hà Nội khi một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, bẻ gương và đập vỡ kính sau khi đỗ trước một cơ sở kinh doanh. Chủ xe sau đó trình báo công an và cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại tài sản.

Mâu thuẫn liên quan đến việc đỗ xe từng dẫn đến vụ Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, hư hỏng tại Hà Nội. Ảnh: B.N.

Ở chiều ngược lại, luật sư Hùng khuyến nghị chủ xe nên để lại số điện thoại liên hệ và cân nhắc lựa chọn vị trí đỗ phù hợp để hạn chế phát sinh tranh chấp không cần thiết.

Như vậy, việc đỗ ô tô trước hộ kinh doanh không phải là hành vi vi phạm nếu vị trí đó không có biển cấm và không thuộc các trường hợp bị cấm dừng, đỗ theo quy định pháp luật. Chủ hộ kinh doanh không có quyền xem phần lòng đường, vỉa hè phía trước cơ sở của mình là khu vực sử dụng riêng để yêu cầu chủ phương tiện dời xe đi.