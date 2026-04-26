Giá 1,2 tỷ đồng, Toyota Land Cruiser FJ có cạnh tranh được với Ford Everest Sport?

Land Cruiser FJ có thể gây chú ý nhờ cá tính và chất off-road, nhưng để bán tốt trong tầm giá hơn 1 tỷ đồng, mẫu xe này cần vượt qua bài toán thực dụng và nhu cầu số đông.

Thông tin Toyota Land Cruiser FJ sắp về Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc từ sớm. Theo tìm hiểu của VietTimes, mẫu xe này được một số đại lý nhận đặt cọc với 1,198 tỷ đồng và có nơi lên đến gần 1,4 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser FJ đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam, giao xe cuối năm nay.

Mức giá này đưa Land Cruiser FJ vào vùng cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest Sport giá 1,178 tỷ đồng và Honda CR-V e:HEV RS giá 1,25 tỷ đồng. Trong khi hai đối thủ rộng rãi, thực dụng và dễ dùng hơn, FJ lại tập trung vào cá tính, khả năng đi địa hình và trải nghiệm, khiến không ít người thắc mắc xe có đủ sức hút để khách hàng xuống tiền hay không.

Tầm giá 1,2 tỷ đồng: Land Cruiser FJ có gì đấu với Everest và CR-V?

Đặt cạnh Ford Everest Sport và Honda CR-V e:HEV RS, hai mẫu xe có giá bán quanh mốc 1,2 tỷ đồng, Toyota Land Cruiser FJ cho thấy ngay sự khác biệt.

Mẫu xe này hơn ở chất địa hình, với khoảng sáng gầm 245 mm, cao nhất trong ba xe, nhỉnh hơn Everest Sport 45 mm và hơn CR-V e:HEV RS 47 mm. FJ cũng là mẫu duy nhất có dẫn động 4 bánh kèm khóa vi sai cầu sau, tức những trang bị "đúng chất" off-road mà hai đối thủ không theo đuổi.

Bù lại, những gì số đông người mua xe hơn 1 tỷ quan tâm thì FJ lại không thật sự nổi bật. Trục cơ sở của xe chỉ 2.580 mm, ngắn hơn Everest Sport tới 320 mm và kém CR-V e:HEV RS 121 mm. Con số này thực tế chỉ nhỉnh hơn mẫu SUV hạng A là Toyota Raize (2.525 mm), nên khó kỳ vọng một khoang nội thất rộng rãi kiểu xe gia đình.

Công suất 161 mã lực từ động cơ xăng 2.7 lít hút khí tự nhiên cũng thấp hơn mức 170 mã lực của Everest Sport và 204 mã lực của CR-V e:HEV RS. Điều này cho thấy FJ không hướng đến cảm giác lái mạnh mẽ hay khả năng tăng tốc ấn tượng, mà thiên về sự bền bỉ và đơn giản trong vận hành.

Nói cách khác, Land Cruiser FJ hơn đối thủ ở dáng vẻ, tư thế ngồi cao và bộ khung cơ khí phục vụ địa hình, nhưng lại thua ở những giá trị phổ thông hơn như không gian, hiệu quả vận hành và mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Giá của Toyota Land Cruiser FJ trong bài là mức dự kiến, theo thông tin từ tư vấn bán hàng.

Nếu Everest Sport mạnh ở sự đa dụng, còn CR-V e:HEV RS ghi điểm bằng công nghệ và sự êm ái, thì Land Cruiser FJ lại giống một chiếc xe để "mê trước", rồi mới cân nhắc sau.

Lưu ý, các thông số và trang bị của Land Cruiser FJ trong bài mang tính tham khảo từ phiên bản tại Thái Lan và có thể sẽ có điều chỉnh khi mẫu xe này được phân phối chính thức tại Việt Nam.

"Cơn sốt" đầu mùa nhưng về sau dễ kén khách

Không thể phủ nhận Toyota Land Cruiser FJ có đủ yếu tố để tạo chú ý ngay từ đầu. Thiết kế vuông vức, dáng dấp hầm hố, chất xe địa hình rõ nét cùng thương hiệu "Land Cruiser" giúp mẫu xe này dễ trở thành tâm điểm bàn luận, từ mạng xã hội đến giới chơi xe. Nhưng từ "gây sốt" đến bán được xe lại là hai câu chuyện khác nhau.

Trước Land Cruiser FJ, Suzuki Jimny là mẫu xe địa hình nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam, nhưng doanh số hiện tại chưa tương xứng với hiệu ứng ban đầu.

Trường hợp của Suzuki Jimny là ví dụ điển hình. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông xe, chuyên gia Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) nhận định đây là mẫu xe "mọi người sẽ thích thú khi ngắm hay bàn luận nhưng để đi đến quyết định mua lại là chuyện khác".

Theo anh, bản chất của Jimny là "xe chơi" nhiều hơn xe dùng hàng ngày, trong khi phần đông người Việt vẫn cần một chiếc xe phục vụ các nhu cầu rất thực tế như đi phố, chở gia đình, tiết kiệm và dễ sử dụng. Một mẫu xe thiên hẳn về off-road vì thế khó trở thành lựa chọn phổ biến.

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhìn nhận vấn đề ở góc độ thị hiếu. Theo anh, Jimny từng tạo hiệu ứng nhờ sự khác biệt, nhưng sau giai đoạn tò mò ban đầu, thị trường nhanh chóng trở về thực tế. "Jimny sinh ra cho địa hình, nhưng thị trường lại chủ yếu là phố", anh nhận định và chính sự lệch pha này khiến yếu tố "độc lạ" của Jimny không còn nhiều hấp dẫn.

Những nhận định này cũng là lời cảnh báo trực tiếp cho Land Cruiser FJ. Theo anh Hải, thị trường xe off-road tại Việt Nam vốn đã nhỏ, trong khi mức giá cao lại càng thu hẹp tệp khách hàng.

Land Cruiser FJ sở hữu thiết kế cá tính, tối ưu cho off-road, nhưng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam vẫn là dấu hỏi.

Với một mẫu xe thuộc thương hiệu phổ thông, thiên về công năng hơn là thể hiện vị thế, mức giá hàng trăm triệu đã là rào cản, chứ chưa nói đến vùng giá hơn 1 tỷ đồng. Trong cùng khoảng tiền, người dùng có quá nhiều lựa chọn rộng rãi hơn, tiết kiệm hơn và phù hợp với gia đình hơn.

Ở góc nhìn khác, nhà báo Hoàng Linh cho rằng Land Cruiser FJ hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng "được thích nhưng không được mua" nếu định vị quá xa nhu cầu số đông. Dù có lợi thế thương hiệu Toyota và DNA Land Cruiser, cùng cấu hình thực dụng hơn Jimny, mẫu xe này vẫn sẽ gặp khó nếu không giải được bài toán cân bằng giữa cá tính và khả năng sử dụng hàng ngày.

Nói cách khác, Land Cruiser FJ có thể rất hút về mặt hình ảnh, nhưng để chuyển hóa sự thích thú thành doanh số bền vững lại là bài toán khó hơn nhiều. Và đó cũng chính là điều từng xảy ra với Jimny: hiệu ứng tốt chưa chắc đồng nghĩa với thành công thương mại.

Land Cruiser FJ cần làm gì để không đi vào “vết xe đổ” của Suzuki Jimny?

Vấn đề với Toyota Land Cruiser FJ không nằm ở sức hút ban đầu, mà ở khả năng chuyển hóa sức hút đó thành doanh số ổn định. Đây là bài toán không mới, nhưng lại đặc biệt khó với những mẫu xe có cá tính cao.

Theo chuyên gia Nguyễn Thanh Hải, nhóm khách hàng của Toyota vốn rất thực tế, với những tiêu chí gần như mặc định là bền bỉ, tiết kiệm, dễ dùng và giữ giá. Chính điều này giúp các mẫu xe như Fortuner hay Innova duy trì sức bán trong thời gian dài. Đặt cạnh những tiêu chí đó, một mẫu xe thiên về trải nghiệm như FJ rõ ràng không phải lựa chọn dễ tiếp cận.

Khoang nội thất của Land Cruiser FJ thừa hưởng từ "đàn anh" Land Cruiser Prado.

Bài toán đầu tiên nằm ở khả năng sử dụng hàng ngày. Một chiếc xe dù cá tính đến đâu vẫn phải đủ thoải mái khi đi phố, không quá tốn kém khi vận hành và đáp ứng được nhu cầu cơ bản như chở gia đình hay di chuyển đường dài. Nếu giữ nguyên triết lý thiên về off-road, khoảng cách giữa FJ và nhu cầu thực tế của số đông sẽ rất khó thu hẹp.

Cách định vị sản phẩm cũng đóng vai trò then chốt. Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định: "Nếu bị đóng khung là xe off-road thuần túy, Land Cruiser FJ sẽ khó bán về sau".

Ngược lại, nếu được xây dựng như một chiếc SUV đa dụng có cá tính, có thể đi phố ổn định nhưng vẫn sẵn sàng cho địa hình khi cần, khả năng tiếp cận khách hàng của mẫu xe này sẽ rộng hơn đáng kể.

Một điểm không thể bỏ qua là chiến lược giá. Mức 1,2 tỷ đồng là vùng giá nhạy cảm, nơi người mua có rất nhiều lựa chọn an toàn hơn. Thực tế từ Suzuki Jimny cho thấy nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiền cho một mẫu xe cá tính là có, nhưng không nhiều và ít dần theo thời gian. Nếu giá bán không tương xứng với giá trị sử dụng, lợi thế thương hiệu cũng khó tạo ra khác biệt.

Tại Thái Lan, Land Cruiser FJ đi kèm gói nâng cấp khả năng off-road với giá nóc và "ống thở".

Việc kiểm soát nguồn cung, tạo độ “hiếm” ban đầu có thể giúp Land Cruiser FJ duy trì hiệu ứng, nhưng hiệu ứng không thể thay thế nhu cầu thực tế. Khi qua giai đoạn tò mò, quyết định mua xe vẫn sẽ quay về những tiêu chí quen thuộc như tính thực dụng và khả năng sử dụng hàng ngày.