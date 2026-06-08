Sự thật phía sau tin đồn "xe điện TikTok" ra mắt vào ngày 9/6

Trước thời điểm Saidou công bố thương hiệu mới, tin đồn về một mẫu "xe điện TikTok" đang khiến thị trường chú ý.

Những ngày gần đây, ByteDance (công ty mẹ của TikTok) được cho là đứng sau một dự án ô tô mới tại Trung Quốc. Tin đồn xuất hiện khi Saidou Technology chuẩn bị công bố thương hiệu xe mới vào ngày 9/6.

Đồn đoán này xuất phát từ 2 điểm. Thứ nhất, tên gọi Saidou được cho là gợi liên tưởng đến Seres và Doubao, mô hình AI của ByteDance. Thứ hai, Saidou nhấn mạnh định hướng phát triển xe thông minh ứng dụng AI, trùng với lĩnh vực mà Doubao và Volcano Engine đang cung cấp công nghệ cho ngành ô tô.

Seres 5 là một trong những mẫu SUV điện nổi bật của Seres, hãng xe Trung Quốc đứng sau thương hiệu Aito. Ảnh: Seres.

Tuy nhiên, ByteDance khẳng định họ không sản xuất ô tô. Công ty cho biết không có kế hoạch ra mắt xe hay xây dựng thương hiệu ô tô mới.

Theo ByteDance, Saidou không phải thương hiệu do hãng hoặc Doubao AI phát triển. Doanh nghiệp cũng phủ nhận việc nắm giữ cổ phần tại Saidou Technology.

Thay vào đó, ByteDance cho biết Doubao và Volcano Engine chỉ cung cấp các giải pháp AI và khoang lái thông minh cho ngành ô tô. Nói cách khác, thương hiệu xe mà Saidou dự kiến công bố ngày 9/6 không phải sản phẩm do công ty mẹ của TikTok phát triển.

Trên thực tế, Saidou là kết quả của quá trình tái cấu trúc Chongqing Landian Technology, công ty con thuộc Seres Group. Sau khi chuyển đổi thành pháp nhân mới, doanh nghiệp này nhận khoản đầu tư 6,67 tỷ nhân dân tệ, khoảng 953 triệu USD, từ nhiều nhà đầu tư, trong đó có Wending Investment, đơn vị đầu tư chiến lược của CATL.

Dù không trực tiếp làm xe, ByteDance vẫn hiện diện trong ngành ô tô thông minh thông qua các nền tảng AI. Công nghệ từ Doubao và Volcano Engine được định vị là giải pháp hỗ trợ tương tác giọng nói, trợ lý AI và trải nghiệm khoang lái thông minh cho các hãng xe.

Doubao là mô hình AI do ByteDance phát triển, hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ô tô thông minh. Ảnh: VCG.

Seres hiện là một trong những đối tác quan trọng trong hệ sinh thái ô tô thông minh của Huawei. Hãng được biết đến nhiều nhất với thương hiệu Aito, dòng xe phát triển cùng Huawei trong khuôn khổ liên minh Harmony Intelligent Mobility Alliance.

Trong khi đó, Landian từng là thương hiệu xe phổ thông của Seres với các mẫu SUV giá rẻ hướng tới nhóm khách hàng đại chúng. Tuy nhiên, doanh số không đạt kỳ vọng khiến Seres quyết định tái cấu trúc thương hiệu này thành Saidou nhằm tìm kiếm hướng phát triển mới.