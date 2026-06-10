Chốt giá Kia Sportage 2026, rẻ hơn đời cũ 50 triệu đồng

Sau vài ngày ra mắt, THACO công bố giá bán Kia Sportage 2026 với 5 phiên bản, gồm 2 bản xăng và 3 bản hybrid, cao nhất 1,1 tỷ đồng.

Kia Sportage 2026 có giá từ 769 triệu đồng

Khác với thời điểm ra mắt chỉ giới thiệu 3 bản hybrid, Kia Sportage 2026 vừa được THACO công bố giá bán với tổng cộng 5 phiên bản, có thêm 2 bản xăng.

Trong đó, 3 bản hybrid gồm 1.6 Turbo Hybrid Premium, 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD có giá lần lượt 999 triệu đồng, 1,05 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng. Hai phiên bản chạy xăng là 2.0G Deluxe và 2.0G Luxury, có giá lần lượt 769 triệu và 839 triệu đồng.

Kia Sportage 2026 được làm mới phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn.

So với đời cũ có giá từ 819 triệu đồng, giá khởi điểm của Sportage 2026 thấp hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, bản đắt nhất lại tăng từ 1 tỷ đồng lên 1,1 tỷ đồng do có thêm phiên bản hybrid và hệ dẫn động 4 bánh.

Với dải giá này, 2 bản xăng của Sportage 2026 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng) và Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng).

Trong khi đó, 3 phiên bản hybrid sẽ đối đầu Honda CR-V e:HEV (1,1-1,25 tỷ đồng), cùng các mẫu xe như BYD Sealion 6 (799-899 triệu đồng), Haval H6 HEV (986 triệu đồng) và Jaecoo J7 PHEV (879 triệu đồng). So với CR-V e:HEV, Sportage Hybrid có giá bán thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với các đối thủ điện hóa đến từ Trung Quốc.

Kia Sportage 2026 có gì mới?

Kia Sportage 2026 là bản nâng cấp giữa vòng đời nên không thay đổi nhiều về kiểu dáng tổng thể.

Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế lại, cụm đèn LED đặt dọc và dải đèn định vị ban ngày mới.

Cụm đèn LED đặt dọc cùng dải đèn định vị ban ngày mới là điểm nhận diện dễ thấy nhất trên Sportage 2026.

Cản trước, cản sau và cụm đèn hậu cũng được tinh chỉnh. Các phiên bản hybrid sử dụng mâm hợp kim 18 inch, đi cùng lốp 235/60.

Bên trong, khoang lái được làm mới theo hướng hiện đại hơn. Xe có vô-lăng D-Cut 2 chấu, cụm màn hình kép 12,3 inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Cần số điện tử dạng núm xoay tiếp tục được sử dụng.

Phía sau xe được tinh chỉnh nhẹ ở đồ họa đèn hậu và cản sau, tạo cảm giác đồng bộ với thiết kế mới ở đầu xe.

Trang bị tiêu chuẩn trên Sportage 2026 gồm ghế bọc da, hàng ghế trước có sưởi và làm mát, sạc không dây, Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa. Các bản cao có thêm ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh.

Về vận hành, 2 bản xăng sử dụng động cơ 2.0 lít, trong khi 3 bản hybrid dùng động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện. Hệ truyền động hybrid cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn khi Sportage 2026 có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên các phiên bản hybrid, gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi, ga tự động thích ứng, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.

Khoang nội thất tiếp tục sử dụng cụm màn hình cong kép 12,3 inch, kết hợp thiết kế tối giản hơn so với trước.

Với 2 bản xăng có giá khởi điểm thấp hơn đời trước, Kia Sportage 2026 có thêm cơ sở để cải thiện doanh số, nhất là ở nhóm khách hàng ưu tiên giá bán.

Tuy nhiên, 3 bản hybrid giá trên 1 tỷ đồng sẽ không dễ tạo đột phá. Có giá bán cao hơn nhưng Honda CR-V e:HEV đang là đối thủ đáng gờm khi đã tạo được chỗ đứng rõ ràng trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sportage Hybrid cũng phải cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện hóa Trung Quốc có giá thấp hơn đáng kể.