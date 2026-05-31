Dưới 30 triệu đồng, xe máy điện nào đi xa nhất?

Khi xe máy điện phổ thông ngày càng cải thiện về pin, thiết kế và trang bị, nhóm dưới 30 triệu đồng đang có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Trong tầm giá này, Dat Bike Era, VinFast Feliz II và Yadea Osta là ba mẫu xe đáng chú ý trong thời gian gần đây. Mỗi mẫu có một điểm nhấn riêng, từ tầm hoạt động dài, tùy chọn thuê pin đến thiết kế scooter đô thị.

Dat Bike Era

Dat Bike Era đáng chú ý nhờ tầm hoạt động cao trong nhóm xe máy điện dưới 30 triệu đồng. Mẫu xe mới của Dat Bike có giá bán công bố 29,9 triệu đồng, hướng tới người dùng cần một phương tiện điện có kiểu dáng gần xe tay ga truyền thống và dễ sử dụng hằng ngày.

Era là mẫu xe đầu tiên của Dat Bike có giá dưới 30 triệu đồng.

Điểm nhấn chính của Era nằm ở bộ pin dung lượng 5 kWh. Theo công bố của Dat Bike, xe có thể di chuyển tối đa 285 km sau mỗi lần sạc đầy, cao hơn đáng kể so với phần lớn xe điện phổ thông cùng tầm giá.

Xe sử dụng động cơ điện công suất danh định 4.000 W, công suất tối đa 7.000 W. Tốc độ tối đa đạt 70 km/h, thời gian tăng tốc từ 0-50 km/h khoảng 7 giây, phù hợp với cả đi lại trong đô thị lẫn các quãng đường dài hơn.

Trang bị trên Dat Bike Era gồm hệ thống đèn LED toàn phần, màn hình LCD, phanh đĩa trước sau và pin đạt chuẩn chống nước IP67. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh, có thể bổ sung khoảng 100 km quãng đường sau một giờ sạc.

VinFast Feliz II

VinFast Feliz II đáng chú ý ở tùy chọn pin linh hoạt và chi phí mua xe ban đầu thấp. Mẫu xe này có giá 24,9 triệu đồng cho bản không kèm pin và 30,5 triệu đồng cho bản kèm một pin.

Xe sử dụng pin LFP và có thể lắp tối đa hai pin. Theo công bố của VinFast, Feliz II đi được khoảng 156 km khi dùng 2 pin sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast Feliz II sở hữu thiết kế theo phong cách xe tay ga đô thị với sàn để chân phẳng, yên xe dài và cụm đèn LED đặt trên mặt nạ trước.

Về vận hành, Feliz II dùng động cơ điện đặt ở bánh sau, công suất tối đa 2.800 W. Xe có tốc độ tối đa khoảng 70 km/h, thời gian tăng tốc từ 0-50 km/h là 16 giây, đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị.

Các trang bị đáng chú ý trên Feliz II gồm đèn pha LED Projector, đèn hậu LED, phanh tái sinh và cốp chứa đồ.

Tuy nhiên, việc bố trí không gian cho hai khay pin khiến dung tích sử dụng thực tế của cốp chỉ còn khoảng 15 lít. Đây là một trong những hạn chế nếu so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông hiện nay.

Yadea Osta

Yadea Osta đáng chú ý ở thiết kế scooter đô thị và mức giá dưới 30 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe máy điện mới được Yadea giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian gần đây, có giá từ 28,9 triệu đồng.

Yadea Osta có quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc. Xe sử dụng nền tảng AIGO Max, tốc độ tối đa 63 km/h, phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe chủ yếu trong đô thị.

Yadea Osta có giá 28,99 triệu đồng, quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc.

Về vận hành, Osta được trang bị động cơ điện Yadea GTR, công suất tối đa 2.750 W. Mức công suất này đáp ứng các nhu cầu đi lại hằng ngày như đi học, đi làm hoặc di chuyển liên quận.

Trang bị trên xe gồm hệ thống đèn LED, màn hình điện tử, phanh đĩa, khóa thông minh và các tính năng quản lý năng lượng. Yadea Osta cũng có cốp chứa đồ, móc treo và sàn để chân phẳng, tập trung vào tính tiện dụng khi sử dụng trong đô thị.

Nhìn chung, cả 3 mẫu xe đều đáng chú ý nhờ quãng đường di chuyển và các công nghệ mới trong tầm giá dưới 30 triệu đồng. Dat Bike Era nổi bật với tầm hoạt động công bố cao nhất nhưng cần thời gian để kiểm chứng chất lượng.

Trong khi đó, VinFast Feliz II có lợi thế ở tùy chọn thuê pin nhưng phải đánh đổi dung tích cốp. Yadea Osta ghi điểm bằng thiết kế scooter đô thị và nhiều tiện ích, song quãng đường di chuyển chưa thực sự nổi bật so với hai mẫu xe còn lại.