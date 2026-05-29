Giá 1 tỷ, mua Jaecoo J7 SHS công nghệ PHEV hay chọn xe Nhật, Hàn?

Jaecoo J7 SHS có lợi thế về công nghệ hybrid sạc ngoài, nhiều trang bị và giá dưới 1 tỷ đồng, nhưng mẫu SUV này vẫn phải vượt qua bài toán thương hiệu, hậu mãi và hiệu quả sử dụng thực tế.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024, Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô thuộc tập đoàn Chery, tập trung chủ yếu ở nhóm SUV đô thị. Trong đó, Jaecoo J7 SHS là một trong những mẫu xe đầu tiên được hãng đưa về Việt Nam, sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc PHEV nhằm tạo khác biệt trong phân khúc SUV hạng C vốn đang chật chội.

Nhiều trang bị, nhưng thiết kế và trải nghiệm cabin cần làm quen

Được mệnh danh là "Range Rover Trung Quốc", Jaecoo J7 SHS có dáng vuông vức, lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED mảnh và phần thân tạo hình cơ bắp. Ngoại hình này giúp J7 SHS trở nên nổi bật khi đặt cạnh nhiều mẫu SUV phổ thông vốn theo hướng trung tính hơn.

Jaecoo J7 có kiểu dáng vuông vức, nhiều đường nét cơ bắp gợi nhớ đến phong cách thiết kế của Range Rover.

Cách thiết kế này có ưu điểm là tạo cảm giác mới mẻ, nhất là với nhóm khách hàng trẻ hoặc người muốn một chiếc SUV khác biệt. Tuy nhiên, nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế trung tính, ít lỗi thời theo thời gian có thể vẫn nghiêng về Mazda CX-5 hoặc Honda CR-V.

Bên trong, J7 SHS tập trung nhiều vào công nghệ. Xe có màn hình trung tâm 14,8 inch đặt dọc, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng và cần số điện tử. Nếu xét trên danh sách trang bị, mẫu xe này không lép vế trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng.

Khoang lái của J7 SHS nổi bật với màn hình trung tâm đặt dọc 14,8 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng.

Dù vậy, trải nghiệm sử dụng mới là điểm cần đánh giá kỹ. Khi nhiều thao tác được đưa vào màn hình cảm ứng, người lái có thể mất thời gian làm quen. Trong điều kiện vận hành thực tế, các thao tác như chỉnh điều hòa, chọn chế độ lái hoặc thay đổi một số thiết lập sẽ không tiện bằng nút bấm vật lý.

Công nghệ PHEV là điểm nhấn

Khác biệt lớn nhất của Jaecoo J7 SHS nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Xe dùng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp mô tơ điện và pin 18,3 kWh. Hệ động cơ này cho ra tổng công suất 342 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm, cao hơn Mazda CX-5 Signature Exclusive (188 mã lực) và Hyundai Tucson 1.6 Turbo (180 mã lực).

Động cơ plug-in hybrid trên Jaecoo J7 SHS cho ra tổng công suất 342 mã lực.

Về nguyên lý vận hành, J7 SHS ưu tiên dùng mô tơ điện làm nguồn kéo chính trong nhiều tình huống, đặc biệt ở tốc độ thấp và khi di chuyển trong đô thị. Động cơ xăng không phải lúc nào cũng trực tiếp kéo xe, mà có thể đóng vai trò hỗ trợ, sạc pin hoặc phối hợp với mô tơ điện khi cần tăng tốc, chạy tốc độ cao hay pin xuống thấp.

Cách vận hành này giúp xe có độ êm và phản hồi chân ga tốt hơn xe xăng truyền thống. Với người thường xuyên đi quãng ngắn, J7 SHS có thể mang lại trải nghiệm gần với xe điện, trong khi vẫn giữ sự linh hoạt của động cơ xăng khi đi xa.

Bên cạnh thông số kỹ thuật, trải nghiệm thực tế từ người dùng cũng là điểm được nhắc đến nhiều khi nói về Jaecoo J7 SHS. Sau hơn 15.000 km sử dụng, anh Nguyễn Ngọc Minh Đức (TP.HCM) cho biết mẫu SUV plug-in hybrid này mang lại cảm giác vận hành êm ái và thư giãn hơn phần lớn xe xăng truyền thống anh từng sử dụng.

Theo anh Đức, phần lớn nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị đều có thể sử dụng chế độ thuần điện. Điều này giúp xe vận hành yên tĩnh, mượt và giảm đáng kể chi phí nhiên liệu. Anh cho biết có thời điểm xe chạy hơn 1.200 km mới cần đổ lại xăng khi kết hợp pin đầy và thói quen sạc thường xuyên.

Theo công bố, xe có thể chạy thuần điện hơn 100 km khi pin đầy. Với phạm vi này, người dùng đi lại hằng ngày trong đô thị có thể dùng xe cả tuần mà gần như không cần tiêu hao xăng, miễn là quãng đường di chuyển không quá lớn và có thói quen sạc đều.

Bộ mâm hợp kim trên Jaecoo J7 có thiết kế 5 cánh đi kèm kích thước 19 inch.

Một trải nghiệm khác được người dùng đánh giá cao là tính linh hoạt của hệ truyền động PHEV. Anh Phan Duy Dương (Đắk Nông) cho biết phần lớn quãng đường di chuyển hằng ngày chỉ khoảng 30-40 km nên chiếc SUV này gần như hoạt động như một mẫu xe điện trong đô thị.

Tuy nhiên, khi đi xa, xe vẫn mang lại sự chủ động tương tự xe xăng truyền thống mà không phụ thuộc quá nhiều vào hạ tầng sạc.

Giá bán tốt, nhưng thương hiệu vẫn là phép thử lớn

Jaecoo J7 SHS có giá niêm yết 969 triệu đồng tại Việt Nam. Ở mức gần 1 tỷ đồng, mẫu xe này sẽ gặp không ít áp lực khi phải cạnh tranh với những đại diện quen thuộc như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (819-999 triệu đồng) và Honda CR-V (1,029-1,25 tỷ đồng).

Nếu chỉ nhìn vào cấu hình, J7 SHS có điểm để tạo chú ý. Người mua có một mẫu SUV plug-in hybrid, công suất 342 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm, khả năng chạy điện hằng ngày và danh sách trang bị khá dày trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Đây là lợi thế rõ nếu đặt cạnh phần lớn SUV xăng cùng phân khúc.

Tuy nhiên, giá bán chưa đủ để bảo đảm sức cạnh tranh. Với nhóm xe gần 1 tỷ đồng, khách hàng Việt thường cân nhắc kỹ chi phí bảo dưỡng, khả năng sửa chữa, nguồn phụ tùng, giá trị bán lại và độ ổn định trong quá trình sử dụng.

Chất lượng xe Trung Quốc những năm gần đây đã cải thiện rõ, nhưng với một thương hiệu còn mới như Jaecoo, các yếu tố này vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng tại Việt Nam.

Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Honda CR-V có lợi thế về độ quen thuộc, mạng lưới dịch vụ và dữ liệu sử dụng thực tế. Tuy nhiên, J7 SHS cũng có sức hút riêng nhờ cấu hình PHEV, khả năng chạy điện hằng ngày và mức trang bị tốt trong tầm giá.

Khu vực điều khiển của J7 SHS được thiết kế tối giản, tích hợp phần lớn thao tác lên màn hình cảm ứng.

Vì vậy, Jaecoo J7 SHS không phải lựa chọn an toàn theo kiểu truyền thống, nhưng là cái tên đáng chú ý với người muốn trải nghiệm công nghệ hybrid cắm sạc, có điều kiện sạc thuận tiện và ưu tiên trang bị, khả năng vận hành.