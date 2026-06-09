Nhóm xe điện nào được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết năm 2030?

Nghị định 202/2026 kéo dài ưu đãi lệ phí trước bạ 0% với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030, đồng thời đặt ra vấn đề phân loại các nhóm xe điện.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Ngày 8/6, Chính phủ ban hành Nghị định 202/2026 gia hạn lệ phí trước bạ 0% cho ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu đến hết 31/12/2030, tiếp nối chính sách bắt đầu từ tháng 3/2022 nhằm khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh. Thời gian ưu đãi đã được gia hạn đến tháng 2/2027 và nay kéo dài gần 4 năm nữa. Nghị định mới phân loại ô tô điện theo quy định của Bộ Xây dựng, đặc biệt với công nghệ mới như xe điện phạm vi mở rộng (EREV). Thị trường hiện có nhiều công nghệ như xe thuần điện, hybrid, hybrid sạc ngoài, và xe điện phạm vi mở rộng, đòi hỏi hướng dẫn phân loại chính thức để xác định nhóm xe nào được hưởng ưu đãi. Hiện tại, có 3 nhóm xe điện chính: 1. Xe điện chạy pin thuần túy (BEV), sử dụng hoàn toàn động cơ điện và bộ pin sạc từ nguồn ngoài. Các mẫu như VinFast VF, BYD Dolphin, Mercedes EQS đều được miễn lệ phí trước bạ 0% đến 2030. 2. Xe điện phạm vi mở rộng (EREV), có thêm động cơ xăng nhỏ phát điện để sạc pin, giúp tăng quãng đường. 3. Xe hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp động cơ đốt trong và điện, trong đó PHEV có thể sạc từ nguồn ngoài. Các mẫu như BYD Sealion 6, Lynk & Co 08 có khả năng được hưởng ưu đãi tùy theo hướng dẫn chính thức. Hiện tại, xe điện chạy pin thuần túy chắc chắn được miễn phí trước bạ đến 2030, còn các nhóm còn lại phụ thuộc vào phân loại chính thức trong tương lai. Cung cấp bởi

Kéo dài ưu đãi cho ô tô điện

Ngày 8/6, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026, tiếp tục áp dụng lệ phí trước bạ 0% với ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu đến hết ngày 31/12/2030.

Đây là bước nối tiếp các chính sách ưu đãi trước đó dành cho xe điện. Từ tháng 3/2022, người mua ô tô điện chạy pin đã được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ trong giai đoạn đầu nhằm khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Ô tô điện chạy pin tiếp tục được áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% khi đăng ký lần đầu đến hết ngày 31/12/2030. Ảnh: Thượng Tâm.

Sau đó, thời gian ưu đãi được gia hạn đến tháng 2/2027 và nay tiếp tục kéo dài thêm gần 4 năm.

Một điểm đáng chú ý trong nghị định mới là việc phân loại ô tô điện chạy pin sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Với các công nghệ điện hóa mới như xe điện phạm vi mở rộng, thị trường vẫn cần chờ hướng dẫn phân loại chính thức để xác định nhóm xe nào được áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ 0% trong giai đoạn tới.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều công nghệ điện hóa khác nhau như xe thuần điện, xe hybrid, xe hybrid sạc ngoài hay xe điện phạm vi mở rộng.

Những nhóm xe điện nào có thể được hưởng ưu đãi?

Hiện nay, thị trường ô tô điện tại Việt Nam không chỉ có một loại xe sử dụng điện mà đang tồn tại nhiều công nghệ khác nhau. Dựa trên quy định hiện hành và định hướng phân loại đang được nghiên cứu, có thể chia thành 3 nhóm chính.

Nhóm thứ nhất là xe điện chạy pin thuần túy, còn gọi là BEV - Battery Electric Vehicle. Đây là loại xe sử dụng hoàn toàn động cơ điện để vận hành, năng lượng được lưu trữ trong bộ pin và sạc từ nguồn điện bên ngoài.

Mercedes EQS là mẫu xe điện chạy pin được áp dụng lệ phí trước bạ 0% khi đăng ký lần đầu đến hết năm 2030. Ảnh: Thượng Tâm.

Nhóm này gồm VinFast (VF, Green, Lạc Hồng), BYD (M6, Dolphin, Seal), Wuling (Bingo), Mercedes (EQS, EQE), Porsche (Taycan, Macan EV)... Theo Nghị định 202, đây là nhóm tiếp tục được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu ở mức 0% đến hết năm 2030.

Nhóm thứ hai là xe điện phạm vi mở rộng, còn gọi là EREV - Extended Range Electric Vehicle. Loại xe này vẫn sử dụng động cơ điện để dẫn động bánh xe giống xe điện thuần túy, nhưng được trang bị thêm một động cơ xăng nhỏ làm nhiệm vụ phát điện để sạc pin khi cần thiết, qua đó giúp tăng quãng đường di chuyển.

Yangwang U8 là mẫu EREV từng được lên kế hoạch phân phối tại Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức. Ảnh: Minh Quân.

Nhóm thứ ba là xe hybrid (HEV - Hybrid Electric Vehicle) và hybrid sạc ngoài (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Khác với xe điện thuần pin, nhóm xe này vẫn kết hợp động cơ đốt trong và động cơ điện trong quá trình vận hành. Với HEV, động cơ xăng thường giữ vai trò chính hơn do xe không sạc điện từ bên ngoài.

Trong khi đó, xe PHEV có bộ pin lớn hơn và có thể cắm sạc, nên việc phân loại vẫn cần chờ hướng dẫn chính thức. Đây là nhóm xe có khả năng được xem xét ưu đãi, nhất là với những mẫu vận hành phần lớn bằng động cơ điện, còn động cơ đốt trong chủ yếu hỗ trợ hoặc phát điện. Một số mẫu tiêu biểu gồm BYD Sealion 6, Seal 5, Lynk & Co 08 hay Jaecoo J7 PHEV.

Jaecoo J7 PHEV sử dụng động cơ điện làm nguồn dẫn động chính, trong khi động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò phát điện. Ảnh: Thượng Tâm.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, xe điện chạy pin thuần túy là nhóm chắc chắn được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030. Với EREV và một số mẫu PHEV có nguyên lý vận hành gần với xe điện, việc hưởng ưu đãi sẽ phụ thuộc vào hướng phân loại chính thức trong thời gian tới, trong khi HEV vẫn ít có khả năng thuộc diện áp dụng.