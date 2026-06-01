Các dòng xe máy tương thích xăng E10

Nhiều hãng xe máy tại Việt Nam đã công bố khả năng tương thích với xăng sinh học E10, sau yêu cầu rà soát và chuẩn bị phương án hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng từ Bộ Công Thương.

Honda Việt Nam cho biết các sản phẩm xe máy chính hãng của hãng phù hợp với loại nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên và hàm lượng ethanol không vượt quá 10%. Theo Honda, xăng E10 đáp ứng các điều kiện này nên người dùng có thể sử dụng mà không gây hư hại động cơ hoặc hệ thống nhiên liệu, nếu nhiên liệu đạt chuẩn.

Nhóm xe phổ biến của Honda tại Việt Nam gồm Vision, SH, SH Mode, Lead, Air Blade, Vario, Winner X, Wave Alpha, Future và Super Cub.

Yamaha Motor Việt Nam xác nhận toàn bộ xe máy dùng hệ thống phun xăng điện tử FI đều tương thích với xăng E10. Nhóm này gồm nhiều mẫu xe quen thuộc như Grande, Janus, Latte, FreeGo, NVX, Exciter, PG-1, Sirius FI và Jupiter FI.

Với xe dùng bộ chế hòa khí, các mẫu sản xuất từ năm 2017 đến nay có thể sử dụng E10 RON95. Những xe dùng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 được khuyến nghị dùng E5 RON92.

Suzuki Việt Nam công bố danh sách nhiều mẫu xe máy tương thích E10, gồm XBike, Axelo, Hayate SS FI, Viva FI 115, Raider 150, Address, Raider/Satria FI 150, GSX 150, GSX-S1000, V-Strom, Gixxer 250, Intruder, Burgman, Hayabusa và Gladius. Hãng cho biết xe nằm trong danh sách vẫn được bảo hành chính hãng khi sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn.

Kymco khẳng định toàn bộ dòng xe đang bán tại thị trường Việt Nam phù hợp với xăng E10. Danh mục gồm các mẫu 50 phân khối như Hermosa 50Fi, Like 50Fi, Candy Hermosa 50, Like 50, K-Pipe 50, Visar S 50 và mẫu phân khối lớn Xciting S350.

Các hãng đều khuyến nghị người dùng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ đại lý chính hãng với xe đời cũ, xe không nằm trong danh sách công bố.

Việc bảo dưỡng định kỳ và sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn tại cây xăng uy tín cũng được xem là điều kiện quan trọng để xe vận hành ổn định khi chuyển sang E10.

Xăng E10 là loại xăng pha 10% ethanol nhiên liệu và 90% xăng khoáng. Theo lộ trình, loại nhiên liệu này được bán rộng rãi từ ngày 1/6, thay thế dần xăng khoáng truyền thống nhằm giảm phát thải và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trước đó, Bộ Công Thương yêu cầu các hãng ôtô, xe máy rà soát, công bố mức độ tương thích của phương tiện với xăng E10, đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng. Hiện một số hãng xe máy đã công bố danh mục các dòng xe tương thích trên kênh thông tin chính thức.