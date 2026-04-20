Giảm giá gần 100 triệu đồng, BYD Dolphin 2026 có hấp dẫn khách hàng Việt?

BYD Dolphin 2026 được nâng cấp về kích thước, pin và giá bán, nhưng vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành và thiếu vắng một số trang bị đáng chú ý trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Sau nhiều đồn đoán, BYD vừa giới thiệu Dolphin 2026 tại Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng chú ý so với phiên bản trước. Bên cạnh nâng cấp về trang bị, mẫu hatchback điện này cũng được điều chỉnh giá bán theo hướng dễ tiếp cận hơn.

Thiết kế không đổi, cải thiện kích thước

Ở đời 2026, BYD Dolphin không có thay đổi về ngoại hình so với phiên bản trước và cũng chưa áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng. Mẫu xe vẫn giữ kiểu dáng hatchback 5 cửa quen thuộc, hướng đến nhu cầu di chuyển trong phố.

Dolphin 2026 không có thay đổi về thiết kế so với phiên bản trước, khi các chi tiết như mặt trước, cụm đèn trước và đèn hậu vẫn được giữ nguyên. Ảnh: BYD.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.290 x 1.770 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với đời 2025, Dolphin 2026 dài hơn 165 mm ở chiều dài tổng thể, qua đó cải thiện phần nào không gian nội thất xe.

Khoảng sáng gầm của BYD Dolphin 2026 tăng lên 155 mm, cao hơn 10 mm so với đời trước. Thay đổi này giúp xe linh hoạt hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc các đoạn đường đô thị kém bằng phẳng. Trong khi đó, bán kính quay đầu vẫn giữ ở mức 5,25 m, phù hợp với việc xoay trở trong không gian đô thị.

Không gian nội thất của Dolphin 2026 vẫn giữ bố cục quen thuộc với vô-lăng, màn hình trung tâm và bảng đồng hồ như phiên bản trước. Ảnh: BYD.

Bên trong cabin, các nâng cấp tập trung vào tính tiện dụng. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, đi kèm vật liệu bọc da mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn so với bản cũ.

Hệ thống giải trí trung tâm 12,8 inch hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại, kết hợp điều khiển giọng nói tiếng Việt, giúp thao tác trở nên trực quan hơn.

Vẫn chưa có ADAS

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất của Dolphin 2026 là dung lượng pin tăng lên 50,2 kWh, cao hơn 5,3 kWh so với phiên bản trước. Nhờ đó, phạm vi hoạt động đạt 435 km theo tiêu chuẩn NEDC, cải thiện đôi chút so với mức 405 km trước đây.

Thiết kế đuôi xe Dolphin 2026 không thay đổi so với phiên bản trước, với dải đèn hậu LED liền mạch đặc trưng. Ảnh: BYD.

Dù vậy, mẫu xe này không có sự nâng cấp ở động cơ. Dolphin 2026 vẫn sử dụng mô-tơ điện công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Thông số sức mạnh của Dolphin ngang ngửa đối thủ "đồng hương" Geely EX2 (94 mã lực) nhưng thấp hơn đáng kể so với VinFast VF 6 (174-201 mã lực).

Dolphin 2026 đi kèm bộ sạc AC 7 kW phục vụ nhu cầu sạc tại nhà, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 60 kW. Với sạc nhanh, xe mất khoảng 30 phút để nạp pin từ 20% lên 80%, đáp ứng khá tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn các chuyến đi xa.

Cụm vô-lăng tích hợp các phím điều khiển và màn hình hiển thị phía sau, giữ nguyên bố cục quen thuộc trên Dolphin 2026.

Xe được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản như ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng 6 túi khí. Tuy nhiên, Dolphin vẫn thiếu các tính năng ADAS, trong khi Geely EX2 đã có sẵn gói hỗ trợ lái nâng cao này.

Giá đã giảm nhưng có đủ sức cạnh tranh?

Tại Việt Nam, Dolphin 2026 có giá niêm yết 569 triệu đồng, thấp hơn 90 triệu đồng so với mức 659 triệu đồng của phiên bản trước. Sở dĩ mức giá mới thấp hơn là do mẫu xe này được chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước.

Dù kích thước được cải thiện và giá bán đã giảm, Dolphin 2026 vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn tại thị trường Việt Nam. Ảnh: BYD.

Trong nhóm xe điện, BYD Dolphin cạnh tranh với Wuling Bingo (399-469 triệu đồng), Geely EX2 (459-499 triệu đồng) và VinFast VF 6 (689-745 triệu đồng). Dù đã giảm 90 triệu đồng, mẫu xe này vẫn nằm ở nhóm giá cao của phân khúc, trong khi khác biệt về thông số vận hành chưa thực sự nổi trội.

Mở rộng sang nhóm xe xăng, với số tiền đó, người dùng có thể lựa chọn các mẫu SUV hạng A như Toyota Raize (510 triệu đồng), Kia Sonet (489-609 triệu đồng) và Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Thậm chí, giá bán của Dolphin mới còn tiệm cận các mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (từ 599 triệu đồng), Kia Seltos (từ 579 triệu đồng) hay Hyundai Creta (từ 599 triệu đồng).