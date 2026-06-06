Hé lộ thời điểm ra mắt Yamaha Exciter 2026, vẫn giữ động cơ 155 cc

Một đại lý Yamaha vừa đăng tải thông tin về mẫu Exciter thế hệ mới sắp ra mắt, hé lộ thời điểm ra mắt không còn xa.

Một đại lý Yamaha tại TP.HCM vừa đăng tải thông tin cho biết Exciter 2026 phiên bản mới chuẩn bị ra mắt Việt Nam. Bên dưới bài viết, nhiều người dùng bày tỏ sự hào hứng, song cũng có ý kiến hoài nghi do tin đồn về Exciter đã xuất hiện nhiều lần trước đó. Trả lời khách hàng, phía đại lý cho biết mẫu xe sẽ được ra mắt vào tháng 7 tới.

Yamaha Việt Nam chưa xác nhận kế hoạch ra mắt sản phẩm mới nhưng việc một đại lý công khai hé lộ thông tin về Exciter 2026 vẫn khiến thị trường xe máy trở nên sôi động hơn trong những ngày gần đây.

Hình ảnh minh họa Exciter 2026 do đại lý Yamaha đăng tải.

Trước đó, hồi tháng 3, dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho thấy Yamaha đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe côn tay thể thao mới.

Các hình ảnh trong hồ sơ đăng ký cho thấy mẫu xe có nhiều thay đổi so với Yamaha Exciter 155 đang bán tại Việt Nam.

Đáng chú ý, cụm đèn trước được thiết kế lại theo hướng gọn và mềm hơn, không tạo cảm giác hầm hố như bản Exciter 155 VVA hiện hành. Phần mặt nạ và yếm trước cũng được tinh chỉnh, giúp tổng thể xe trông mới mẻ nhưng vẫn giữ phong cách thể thao quen thuộc.

Thiết kế phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng đặt cao và các đường nét góc cạnh mang phong cách thể thao. Ảnh: công cụ AI.

Những thay đổi này cho thấy Yamaha đang hướng tới việc làm mới ngoại hình nhằm tăng sức hút cho dòng xe côn tay vốn đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Ở đời hiện tại, Exciter 155 được trang bị đèn LED, khóa thông minh, đồng hồ LCD, sạc điện thoại và phanh ABS ở bánh trước.

Về động cơ, nhân viên đại lý cho biết Exciter 2026 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ 155 cc tương tự phiên bản hiện hành. Cấu hình này sản sinh công suất 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp và ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Tại Việt Nam, Yamaha Exciter hiện đang được phân phối song song phiên bản 150 cc (45,8 triệu đồng) và bản 155 cc (48,2-55,2 triệu đồng).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm xe côn tay 150 cc tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh. Honda Winner R hiện là đối thủ lớn nhất của Exciter nhờ thiết kế hiện đại, giá bán thực tế thường được đại lý điều chỉnh thấp hơn mức đề xuất khoảng 1-2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Suzuki Satria F150 vẫn duy trì nhóm khách hàng riêng nhờ phong cách thể thao và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Honda Winner R là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Exciter trong phân khúc xe côn tay phổ thông tại Việt Nam. Ảnh: Honda.

Cùng với áp lực từ Honda Winner R và các đối thủ trong phân khúc, xe máy xăng hiện cũng phải cạnh tranh ngày càng mạnh với xe máy điện. Điều này khiến việc làm mới Exciter trở thành bước đi cần thiết để Yamaha duy trì sức hấp dẫn trên thị trường.