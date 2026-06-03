Siêu mô tô Italjet Dragster 700 về Việt Nam, giá ngang Kia Morning

Thị trường số
Vì sao VinFast chọn Nvidia và Autobrains cho tham vọng taxi tự lái?
VinFast bắt tay Nvidia và Autobrains - 2 tên tuổi đang nắm giữ nhiều công nghệ cốt lõi của ngành xe tự hành - để phát triển robotaxi cấp độ 4 tại Đông Nam Á.
Các dòng xe máy tương thích xăng E10
Nhiều hãng xe máy tại Việt Nam đã công bố khả năng tương thích với xăng sinh học E10, sau yêu cầu rà soát và chuẩn bị phương án hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng từ Bộ Công Thương.
Dưới 30 triệu đồng, xe máy điện nào đi xa nhất?
Khi xe máy điện phổ thông ngày càng cải thiện về pin, thiết kế và trang bị, nhóm dưới 30 triệu đồng đang có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.
Giá 1 tỷ, mua Jaecoo J7 SHS công nghệ PHEV hay chọn xe Nhật, Hàn?
Jaecoo J7 SHS có lợi thế về công nghệ hybrid sạc ngoài, nhiều trang bị và giá dưới 1 tỷ đồng, nhưng mẫu SUV này vẫn phải vượt qua bài toán thương hiệu, hậu mãi và hiệu quả sử dụng thực tế.
Nắng nóng kỷ lục, người Việt chi tiền tỷ mua quạt qua mạng
Trong 2 tháng đầu hè, tổng doanh số ngành hàng quạt trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 1,3 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2025.
Ferrari ra mắt siêu xe điện đầu tiên với thiết kế đẳng cấp, giá khủng
Ferrari trình làng Luce, mẫu xe điện đầu tiên hợp tác LoveFrom của Jony Ive và Marc Newson, thiết kế ngay từ đầu. Xe 5 chỗ, 4 cửa, dùng 4 động cơ hơn 1.000 mã lực, giá từ 550.000 euro.
Ngắm VinFast VF 8 thế hệ mới vừa xuất hiện tại đại lý
VinFast VF 8 thế hệ mới đã xuất hiện tại đại lý, hé lộ nhiều thông số đáng chú ý trước thời điểm bàn giao.
PGS.TS Đỗ Văn Dũng lên tiếng về lời khuyên "lắc bình xăng" khi dùng xăng E10?
Gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều clip "lắc ô tô" trước khi nổ máy để tránh xăng E10 tách lớp. Các video này thường dẫn lại phát biểu của PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nhưng chia sẻ với VietTimes, ông cho biết nội dung đã bị cắt khỏi ngữ cảnh khiến người xem hiểu sai.
Ford Everest bị hao hụt nhiên liệu bất thường sau một đêm
Đại lý Ford nghi ngờ xe có thể đã bị người am hiểu về dòng xe này rút trộm nhiên liệu, còn chuyên gia cho rằng cần kiểm tra một số nghi vấn khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Flagship hơn 60 triệu đồng của Sony bị chê vì AI camera chỉnh ảnh xấu đi
Xperia 1 VIII tiếp tục giữ chất riêng của Sony, nhưng AI Camera Assistant lại khiến nhiều người lo ngại máy đang rời xa triết lý ảnh chân thực.
Nhà sản xuất ô tô, xe máy nói gì về khả năng tương thích với E10?
Trong khi các nhà sản xuất ô tô, xe máy đánh giá hầu hết phương tiện đều có thể sử dụng xăng E10, một số người dùng vẫn phản ánh tình trạng bất thường sau khi đổ loại nhiên liệu này. Chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị với tài xế khi gặp sự cố.
VinFast bổ nhiệm chủ tịch sinh năm 1993
Tân Chủ tịch HĐQT VinFast sinh năm 1993, từng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).
Laptop hai màn hình bán tại Việt Nam giá gần 200 triệu đồng, đắt hơn Honda SH350i
ROG Zephyrus Duo – laptop hai màn hình 16 inch đầu tiên trên thế giới có giá gần 200 triệu đồng tại Việt Nam, vượt giá xe tay ga Honda SH350i.
Giá từ 30 triệu đồng: Dat Bike Era có gì để "đấu" với xe của VinFast?
Dat Bike Era đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của hãng xe Việt khi lần đầu đưa sản phẩm xuống nhóm giá dưới 30 triệu đồng.
VF 8 thế hệ mới gây sốt trước giờ mở cọc: Loạt trang bị hiếm thấy, lăn bánh chỉ hơn 850 triệu đồng
Từ kiến trúc điện - điện tử kiểu mới tới loạt trang bị “độc” hiếm thấy trong phân khúc, VF 8 thế hệ mới đang trở thành cái tên được chờ đợi nhất thời điểm hiện tại.
Chủ xe BYD bị dột nước: "Đại lý nói không biết về tình trạng xe khi bàn giao"
Chủ xe BYD Seal cho rằng phía đại lý trả lời vòng vo, chỉ đưa ra phản hồi sau khi anh liên tục truy vấn về nguồn gốc chiếc xe.
VinFast ra mắt 3 mẫu xe máy điện tại Indonesia, cạnh tranh thị trường lớn nhất ASEAN
VinFast mở bán 3 mẫu xe máy điện tại Indonesia, triển khai mô hình đổi pin và thuê pin, nhằm cạnh tranh tại thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á.
Vì sao nhiều SUV vẫn sa lầy trên cát dù gầm cao, nhiều công nghệ?
SUV gầm cao thường được mặc định là phù hợp với mọi loại địa hình, nhưng thực tế khả năng vượt cát còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và kỹ năng người lái.
Ngắm VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt
VinFast VF 8 thế hệ mới có nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ vận hành và hệ thống hỗ trợ lái.
Lý do Hyundai triệu hồi hơn 3.700 xe Tucson tại Việt Nam
Hyundai Tucson tại Việt Nam vừa được đưa vào diện triệu hồi để cập nhật phần mềm trên một số xe sản xuất trong giai đoạn 2025-2026.