Siêu mô tô Italjet Dragster 700 về Việt Nam, giá ngang Kia Morning

Gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều clip "lắc ô tô" trước khi nổ máy để tránh xăng E10 tách lớp. Các video này thường dẫn lại phát biểu của PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nhưng chia sẻ với VietTimes, ông cho biết nội dung đã bị cắt khỏi ngữ cảnh khiến người xem hiểu sai.