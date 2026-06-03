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Siêu mô tô Italjet Dragster 700 về Việt Nam, giá ngang Kia Morning

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition vừa được giới thiệu tại Việt Nam với thiết kế đặc trưng, động cơ dung tích lớn và nhiều trang bị hướng đến trải nghiệm vận hành hiệu năng cao.

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Sau một thời gian hé lộ thông tin, Dragster 700 Twin Premium Edition vừa được ra mắt tại Việt Nam. Mẫu xe thu hút sự chú ý nhờ thiết kế đậm chất cơ khí cùng cấu hình hiếm gặp trong phân khúc.
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Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Thay vì sử dụng hộp số vô cấp CVT như phần lớn xe tay ga hiện nay, Dragster 700 Twin được trang bị hộp số côn tay 6 cấp, ly hợp ướt và truyền động bằng xích, mang đến cảm giác lái của một mẫu mô tô thực thụ.
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Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng dung tích 698 cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 69 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm.
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Theo công bố từ nhà sản xuất, Dragster 700 Twin có thể đạt tốc độ tối đa 190 km/giờ. Xe sở hữu bình nhiên liệu dung tích 16 lít, trọng lượng khoảng 190 kg và tổng tải trọng cho phép lên tới 390 kg.
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Về thiết kế, Dragster 700 Twin tiếp tục theo đuổi phong cách cơ khí đặc trưng của Italjet với bộ khung thép mắt cáo lộ thiên, các chi tiết thân xe được tạo hình sắc cạnh và nhiều chi tiết khí động học.
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Cụm đèn LED phía trước cùng phần đuôi vuốt cao giúp mẫu xe tạo khác biệt so với các dòng scooter hiện có trên thị trường.
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Hệ thống treo trên xe gồm phuộc trước hành trình ngược Marzocchi USD và giảm xóc sau có thể điều chỉnh. Xe sử dụng bộ vành hợp kim kích thước 15 inch kết hợp lốp hiệu năng cao Pirelli Diablo Rosso.
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Trang bị an toàn gồm hệ thống phanh Brembo với đĩa đôi thủy lực phía trước, phanh đĩa phía sau và ABS trên cả 2 bánh. Đây là cấu hình thường xuất hiện trên các mẫu mô tô thể thao cỡ trung thay vì xe tay ga thông thường.
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Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là hệ thống ống xả đôi Akrapovic đặt cao phía sau. Cách bố trí này gợi liên tưởng đến một số mẫu mô tô Ducati có thiết kế ống xả tương tự như Panigale V4 R hay Streetfighter V2 S.
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Bên cạnh các trang bị cơ khí, Dragster 700 Twin được trang bị màn hình LCD màu 5 inch, kết nối Bluetooth, hệ thống giám sát áp suất lốp, kiểm soát lực kéo và khả năng hỗ trợ dẫn đường.
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Một điểm đáng chú ý khác là xe được tích hợp sẵn camera hành trình phía trước và phía sau ngay từ nhà máy. Hình ảnh có thể kết nối với thiết bị di động của người dùng, giúp ghi lại hành trình mà không cần lắp thêm phụ kiện bên ngoài.
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Tại Việt Nam, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition được phân phối với giá 428 triệu đồng. Theo Rebel Motor, đơn vị phân phối thương hiệu Italjet tại Việt Nam, chỉ 25 chiếc Dragster 700 Twin Premium Edition được đưa về nước.
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Mức giá này đưa Dragster 700 vào nhóm mô tô cao cấp, ngang tầm với các mẫu xe 800 cc đến từ châu Âu như Triumph Street Triple 765 R (414 triệu đồng), Triumph Street Triple 765 RS (445 triệu đồng) hay Ducati Monster (439 triệu đồng).
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Với số tiền tương đương, người dùng cũng có thể lựa chọn một số mẫu ô tô phổ thông như Mitsubishi Attrage (380-490 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) hoặc Kia Morning (325-439 triệu đồng).

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