Honda mở bán CUV e: và UC3, triển khai trạm đổi pin cạnh tranh VinFast

Honda ra mắt bộ đôi xe máy điện CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống đổi pin và sạc pin tại Việt Nam.

Ngày 4/6, Honda mở bán mẫu xe điện CUV e: và công bố kế hoạch phân phối UC3 từ tháng 7 tới. Cùng với việc đưa 2 sản phẩm mới ra thị trường, hãng cũng triển khai hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc nhằm xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam.

CUV e có giá từ 45 triệu đồng, tùy chọn mua kèm pin hoặc thuê pin

Honda CUV e: có 2 màu đen nhám và trắng ngọc trai, thiết kế gọn gàng với sàn để chân phẳng, hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện điện dễ sử dụng trong đô thị.

Honda CUV e: được phân phối tại Việt Nam với hai tùy chọn màu sắc gồm đen nhám và trắng ngọc trai. Ảnh: Honda.

Tại Việt Nam, Honda CUV e: được bán với 2 tùy chọn. Phiên bản kèm 2 pin và 2 bộ sạc có giá 65 triệu đồng, trong khi phiên bản không kèm pin có giá 45 triệu đồng.

Với lựa chọn này, khách hàng có thể thuê pin với chi phí từ 250.000 đồng/tháng hoặc sử dụng gói đổi pin không giới hạn với giá 350.000 đồng/tháng.

Về trang bị, CUV e: sở hữu màn hình TFT 7 inch kết nối Honda RoadSync Duo, hỗ trợ định vị và nghe gọi qua Bluetooth. Xe được trang bị phanh CBS, 3 chế độ lái đi kèm chế độ hỗ trợ lùi, khóa thông minh cùng cổng sạc USB-C.

CUV e: là mẫu xe điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam áp dụng mô hình đổi pin bên cạnh phương án mua pin truyền thống. Ảnh: Honda.

Trong tầm giá 45-65 triệu đồng, CUV e: sẽ cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện đang có mặt trên thị trường như VinFast Viper (40-45 triệu đồng), Dat Bike Quantum S2-S1 (43-50 triệu đồng), Move Boss và Mission (54 triệu đồng).

Honda UC3 mở bán tháng 7, giá từ 80 triệu đồng

Honda UC3 dự kiến được bán từ tháng 7 tại các đại lý trên toàn quốc. So với CUV e:, mẫu xe này được định vị cao hơn, tập trung vào hiệu năng, quãng đường di chuyển và khả năng sạc nhanh.

Xe sử dụng mô tơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h. Honda cho biết khả năng tăng tốc tương đương một mẫu xe máy xăng 150 cc.

Honda UC3 dùng mô tơ đặt ở bánh sau, pin LFP cố định và cốp 26 lít, tầm hoạt động công bố hơn 120 km mỗi lần sạc. Ảnh: Thairath.

Honda trang bị cho UC3 bộ pin LFP, cho phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc. Mẫu xe này còn sở hữu phanh tái sinh năng lượng, phanh CBS, 3 chế độ lái, hỗ trợ lùi, màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, cốp 26 lít, Smart Key và cổng USB-C.

Tại Việt Nam, Honda UC3 được phân phối với 2 phiên bản, có giá niêm yết từ 80-81,4 triệu đồng. Trong giai đoạn mở bán, hãng xe Nhật áp dụng chương trình ưu đãi khoảng 23 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe này xuống còn 56,5-57,9 triệu đồng.

Ở mức giá niêm yết trên 80 triệu đồng, Honda UC3 thuộc nhóm xe máy điện phổ thông đắt nhất tại Việt Nam, do thị trường hiện không có nhiều mẫu xe nằm trong vùng giá này.

Honda trang bị cho CUV e: màn hình TFT 7 inch với khả năng kết nối điện thoại qua Bluetooth. Ảnh: Honda.

Tuy nhiên, với giá sau ưu đãi từ 56,5-57,9 triệu đồng, mẫu xe này sẽ cạnh tranh gần hơn với các đối thủ như Move Boss (54 triệu đồng), Move Mission (54 triệu đồng) và Yadea Velax U (53 triệu đồng).

Honda triển khai trạm đổi pin cạnh tranh VinFast

Cùng với 2 mẫu xe mới, Honda bắt đầu vận hành hệ thống Honda e:Swap Battery Station dành cho CUV e:. Sau khi đăng ký gói đổi pin qua MyHonda+, khách hàng sẽ được cấp thẻ chip để đổi pin tại các HEAD kinh doanh xe điện. Hệ thống này hoạt động từ ngày 4/6 tại Hà Nội trước khi mở rộng sang các địa phương khác.

Người dùng có thể đổi pin CUV e: tại các HEAD kinh doanh xe điện sau khi đăng ký dịch vụ thông qua ứng dụng MyHonda+. Ảnh: Honda.

Mô hình đổi pin của Honda gợi nhớ cách VinFast từng phát triển hạ tầng pin cho xe máy điện tại Việt Nam. Trong bối cảnh phần lớn xe điện vẫn sạc pin theo cách truyền thống, hướng đi này giúp Honda rút ngắn thời gian tiếp năng lượng cho người dùng.

Song song, Honda cũng triển khai hệ thống Honda Motor Charger Hub dành cho UC3 và các dòng xe điện tương lai. Các trạm sạc sử dụng chuẩn CHAdeMO với công suất 1.200 W mỗi đầu sạc. Phí sạc được công bố ở mức 7.000 đồng/lần, dự kiến vận hành từ tháng 7 tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác.