"Hạm đội tuyệt đẹp" của ông Trump gửi cảnh báo tới Iran

Lầu Năm Góc cảnh báo Iran về các cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ đồng thời triển khai hạm đội và không quân quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại xung đột quân sự cận kề.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ “quan ngại” trước kế hoạch tập trận hải quân bắn đạn thật của Iran, dù chính quân đội Mỹ đang đồng thời tiến hành các cuộc diễn tập “sẵn sàng tác chiến” quy mô lớn trên khắp Trung Đông.

Trong tuyên bố công bố hôm 30/1, CENTCOM kêu gọi Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận kéo dài hai ngày, dự kiến bắt đầu từ Chủ nhật, “theo cách an toàn, chuyên nghiệp và tránh những rủi ro không cần thiết”.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành động thiếu an toàn của IRGC, bao gồm bay qua đầu các tàu quân sự Mỹ đang tiến hành hoạt động bay, bay thấp hoặc mang vũ khí qua các khí tài quân sự Mỹ khi ý đồ không rõ ràng, các tàu cao tốc tiếp cận với quỹ đạo va chạm với tàu Mỹ, hoặc chĩa vũ khí vào lực lượng Mỹ”, CENTCOM nhấn mạnh.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính Mỹ đang triển khai các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày trên toàn khu vực. Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) tuần này thông báo tiến hành các cuộc diễn tập “sẵn sàng”, nhằm luyện tập khả năng triển khai nhanh và duy trì hoạt động của các máy bay chiến đấu tại nhiều “địa điểm dự phòng”.

Các cuộc diễn tập trên không này bổ trợ cho đợt tăng cường hiện diện hải quân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ca ngợi công khai. “Ngay lúc này, có một hạm đội tuyệt đẹp khác đang tiến rất đẹp về phía Iran”, ông Trump nói đầu tuần này, ám chỉ nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu.

“Chúng tôi có rất nhiều tàu cực lớn, cực mạnh đang hướng về Iran, và sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi không phải sử dụng đến chúng”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm, đồng thời cho biết ông vẫn ưu tiên giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao. Ông nhắc lại hai yêu cầu cốt lõi: “Thứ nhất, không có hạt nhân. Thứ hai, chấm dứt việc giết hại người biểu tình”.

Truyền thông nhà nước Iran công bố thông tin về cuộc tập trận ngay sau khi ông Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, cảnh báo rằng một “cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều” so với các đòn không kích trước đó của Mỹ, đồng thời kêu gọi Tehran “PHẢI ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN”.

Iran đáp trả các lời đe dọa bằng thái độ cứng rắn. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đăng tải cảnh báo trên mạng xã hội rằng nước này “sẵn sàng đối thoại”, nhưng nếu bị dồn ép, Tehran sẽ “tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có”. Một Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố đất nước này “sẵn sàng 200%” và sẽ đưa ra một “phản ứng thích đáng, chứ không phải tương xứng”, trong đó có khả năng nhắm vào các căn cứ của Mỹ.

Eo biển Hormuz – nơi Iran dự kiến tiến hành tập trận – là điểm nghẽn chiến lược đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, với khoảng 100 tàu thương mại qua lại mỗi ngày. Trong tuyên bố của mình, CENTCOM cũng thừa nhận quyền của Iran trong việc “hoạt động một cách chuyên nghiệp” tại không phận và vùng biển quốc tế.

Theo RT