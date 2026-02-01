Ông Trump từ chối tiết lộ "kế hoạch" về Iran ngay cả với các đồng minh thân cận nhất

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết ông sẽ không chia sẻ các kế hoạch đối phó với Iran, ngay cả với những đồng minh khu vực thân cận nhất của Washington. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran, cả hai bên đều phát tín hiệu rằng các kênh ngoại giao hậu trường vẫn đang được duy trì.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều tới khu vực lực lượng mà ông Trump mô tả là một “hạm đội khổng lồ” và “đẹp đẽ”, dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu của ông về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 31/1, khi được hỏi liệu ông có thông báo cho các đồng minh vùng Vịnh Ba Tư về khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự hay không, ông Trump cho rằng việc tiết lộ chi tiết có thể làm phương hại đến triển vọng giải quyết hòa bình.

“Chúng tôi không thể nói cho họ biết kế hoạch. Nếu tôi nói với họ kế hoạch, thì cũng gần như tệ như nói với các bạn biết kế hoạch – thậm chí còn tệ hơn”, ông Trump nói. “Nhưng nhìn chung, kế hoạch là [Iran] đang nói chuyện với chúng tôi, và chúng ta sẽ xem liệu có thể làm được điều gì hay không; nếu không, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Về phía Tehran, giới lãnh đạo Iran cũng phát tín hiệu rằng các cuộc đàm phán với Washington vẫn có thể diễn ra. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani – người vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin một ngày trước đó – cho biết đang có tiến triển hướng tới đối thoại.

“Trái với sự thổi phồng của cuộc chiến truyền thông được dàn dựng, các sắp xếp mang tính cấu trúc cho đàm phán đang được thúc đẩy”, ông Larijani nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tìm cách duy trì giọng điệu vừa cảnh báo vừa kiềm chế, nhấn mạnh rằng Tehran không tìm kiếm xung đột với Mỹ và cho rằng chiến tranh sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ tìm kiếm, và không hề tìm kiếm, chiến tranh; và chúng tôi tin chắc rằng một cuộc chiến sẽ không có lợi cho Iran, cho Mỹ, cũng như cho toàn khu vực”, ông Pezeshkian nói.

Ông Trump nhiều lần khẳng định ông ưu tiên một kết cục ngoại giao, song cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào Iran sẽ “tồi tệ hơn rất nhiều” so với các đòn đánh trước đây. Các báo cáo truyền thông dẫn nguồn từ chính quyền Mỹ cho biết ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án, từ tấn công lực lượng an ninh và các cơ sở hạt nhân của Iran cho tới việc nhắm vào các quan chức, với mục tiêu khơi dậy trở lại các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Về phần mình, Tehran mô tả làn sóng bất ổn – bắt đầu từ những bức xúc kinh tế vào cuối tháng 12 và leo thang thành những cuộc bạo loạn – là một cuộc nổi dậy có sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Iran cáo buộc các thế lực ngoại bang đã vũ trang cho những kẻ bạo loạn nhằm kích động phản ứng mạnh tay của nhà nước và tạo cớ cho sự can thiệp của Mỹ.

Theo RT