Nga đáp lại đề nghị “hạ nhiệt” giữa giá rét của ông Trump ở Ukraine

Nga đã đồng ý tạm thời đình chỉ một phần các đòn tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin kiềm chế các cuộc tấn công, trong bối cảnh Ukraine đang hứng chịu đợt giá rét bất thường, khiến hệ thống năng lượng của nước này chịu thêm áp lực nghiêm trọng.

“Tôi đích thân đề nghị Tổng thống Vladimir Putin không bắn phá Kiev và các thị trấn khác trong vòng một tuần, và ông ấy đã đồng ý làm như vậy”, ông Trump nói trong cuộc họp, viện dẫn tình trạng “lạnh giá cực đoan” mà Ukraine đang phải đối mặt.

Ông Trump không cho biết cuộc trao đổi với ông Putin diễn ra vào thời điểm nào, song phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang gia tăng các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nhiều khu vực trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu điện và mất điện trên diện rộng.

Theo ông Peskov, lệnh tạm hoãn kéo dài một tuần, đến ngày 1/2, nhằm “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”. Phát biểu với báo giới hôm 30/1, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận này, bao gồm việc liệu Kiev có đưa ra bất kỳ cam kết đáp lại nào hay không.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục tấn công ngành năng lượng của Nga bằng các UAV cảm tử, cho rằng thiệt hại kinh tế gây ra sẽ làm suy yếu Moscow và buộc Nga phải mềm mỏng hơn trên bàn đàm phán hòa bình. Phía Nga khẳng định các đòn đáp trả của họ nhằm làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí và hệ thống hậu cần quân sự của Ukraine.

Trong tháng này, nhiều thành phố lớn của Ukraine, bao gồm Kiev, đã trải qua tình trạng mất điện và sưởi ấm trên diện rộng, khi hệ thống năng lượng bị tổn hại nghiêm trọng đúng vào thời điểm thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.

Theo RT, Reuters