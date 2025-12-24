30.000 trang hồ sơ Epstein vừa lộ diện: Một email cũ bất ngờ nhắc tên ông Trump

Chính phủ Mỹ đã công bố gần 30.000 trang tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ Jeffrey Epstein, trong đó có một số tài liệu chứa nhiều tham chiếu đến ông Donald Trump.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Theo tài liệu công bố ngày 23/12, Tổng thống Donald Trump đã bay trên máy bay riêng của Jeffrey Epstein "nhiều lần hơn" so với báo cáo trước đây, với 8 chuyến trong thập niên 1990. Trong số các chuyến bay có sự xuất hiện của bà Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù vì giúp Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, theo email của công tố viên New York. Bộ Tư pháp Mỹ công bố khoảng 30.000 trang tài liệu liên quan đến hồ sơ Epstein, bao gồm email, video và hình ảnh, một số tài liệu có nhắc đến ông Donald Trump. Một email năm 2021 cho biết dữ liệu từ điện thoại của ông Steve Bannon có "một hình ảnh của ông Trump và bà Ghislaine Maxwell", cùng một bức ảnh chụp hai người tại sự kiện năm 2000. Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố một số cáo buộc nhắm vào ông Trump là "vô căn cứ và sai sự thật", đồng thời công bố các tài liệu theo cam kết thượng tôn pháp luật và minh bạch. Cung cấp bởi

Theo một email của công tố viên bang New York – nằm trong loạt tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 23/12 – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay trên máy bay riêng của Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án, “nhiều lần hơn so với những gì từng được báo cáo trước đây”.

Trong email đề ngày 7/1/2020, vị công tố viên không nêu tên viết rằng các hồ sơ bay cho thấy ông Trump đã bay trên máy bay riêng của Epstein 8 lần trong thập niên 1990. Trong số đó, có ít nhất 4 chuyến bay mà bà Ghislaine Maxwell – cộng sự thân cận của Epstein – cũng có mặt. Bà Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì giúp Epstein lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội năm 2024, ông Trump khẳng định ông “chưa bao giờ lên máy bay của Epstein hay đến hòn đảo ‘ngu ngốc’ của hắn”. Email của công tố viên không đưa ra cáo buộc nào cho rằng ông Trump đã phạm tội. Nhà Trắng cũng chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về email này.

Theo một chuyến bay được mô tả trong các tài liệu vừa công bố, có 3 hành khách duy nhất trên máy bay là Epstein, ông Trump và một phụ nữ 20 tuổi có tên đã bị bôi đen. Tài liệu cho biết: “Trong hai chuyến bay khác, hai hành khách là những phụ nữ có thể trở thành nhân chứng trong vụ án của Maxwell”.

Một email thảo luận về hồ sơ chuyến bay bằng máy bay riêng của Jeffrey Epstein có nhắc đến ông Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump quen biết Epstein trong các mối quan hệ xã hội vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Ông Trump nói rằng mối quan hệ này đã chấm dứt vào giữa những năm 2000 và ông không hề biết về hành vi lạm dụng tình dục của Epstein. Epstein từng bị kết án tại bang Florida năm 2008 vì môi giới mại dâm cho người dưới 18 tuổi. Đến năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Epstein về tội buôn bán tình dục.

Bộ Tư pháp Mỹ đăng một tuyên bố trên mạng xã hội X cho biết: “Một số tài liệu này chứa những cáo buộc không đúng sự thật và mang tính giật gân nhằm vào Tổng thống Donald Trump, được gửi tới FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Cần nói rõ: những cáo buộc này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có dù chỉ một chút độ tin cậy, thì chắc chắn đã bị sử dụng để tấn công ông Trump từ lâu”.

“Dù vậy, với cam kết thượng tôn pháp luật và minh bạch, Bộ Tư pháp vẫn công bố các tài liệu này, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ theo luật định đối với các nạn nhân của Epstein”, tuyên bố cho hay.

Đợt công bố hồ sơ Epstein mới nhất bao gồm khoảng 30.000 trang tài liệu, với nhiều đoạn bị bôi đen, cùng hàng chục đoạn video, trong đó có một số đoạn được cho là quay bên trong một trung tâm giam giữ liên bang. Epstein được phát hiện đã chết trong nhà tù ở New York năm 2019; cái chết của ông ta được kết luận là tự sát.

Trong một email khác, một người không rõ danh tính viết vào năm 2021 rằng họ đã xem xét dữ liệu mà chính phủ thu được từ điện thoại di động của ông Steve Bannon – cựu trợ lý của ông Trump – và phát hiện “một hình ảnh của ông Trump và bà Ghislaine Maxwell”. Chính phủ đã bôi đen các phần cho biết ai là người gửi và người nhận email này.

Một tài liệu khác trong loạt hồ sơ công bố có chứa một bức ảnh mờ cho thấy ông Trump ngồi cạnh bà Maxwell. Bức ảnh này trùng khớp với hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại một buổi trình diễn thời trang ở New York năm 2000.

Một phong bì và một tấm thiệp được cho là do Jeffrey Epstein viết gửi cho Larry Nassar. Bộ Tư pháp Mỹ đã dán nhãn tấm thiệp này là "giả mạo". Ảnh: Reuters.

Các tiết lộ cũng bao gồm một số tài liệu khác có nhắc đến ông Trump, song hầu như không cho thấy chính phủ coi chúng là đáng tin cậy. Trong số đó có hình ảnh một tấm thiệp được cho là từ Epstein gửi cho ông Larry Nassar – cựu bác sĩ thể dục dụng cụ từng bị kết án vì lạm dụng tình dục các bé gái do ông ta chăm sóc. Một dòng chữ viết tay trong tấm thiệp có nhắc đến ông Trump nhưng không nêu tên trực tiếp.

Sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ xác định tấm thiệp này là “giả mạo” và cho biết sẽ tiếp tục công bố các tài liệu trong hồ sơ Epstein theo đúng quy định của pháp luật.

“Tấm thư giả này đã được nhà tù tiếp nhận và được chuyển cho FBI xem xét ngay thời điểm đó”, Bộ Tư pháp cho biết.

Theo Bộ Tư pháp, FBI đưa ra kết luận này vì chữ viết không giống của Epstein, bưu dấu cho thấy thư được gửi từ bang Virginia và sau thời điểm Epstein đã chết. Ngoài ra, địa chỉ người gửi không ghi nhà tù nơi Epstein bị giam giữ, cũng không có số tù nhân của ông ta – những thông tin bắt buộc đối với thư gửi ra từ trại giam.

“Bức thư giả mạo này là lời nhắc nhở rằng việc một tài liệu được Bộ Tư pháp công bố không đồng nghĩa với việc các cáo buộc hay tuyên bố trong tài liệu đó là sự thật”, Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Chính phủ cũng tiết lộ một số báo cáo về các cuộc gọi đến đường dây nóng của FBI có nhắc đến ông Trump, song không xác định danh tính người gọi, cũng không cho biết các điều tra viên có theo đuổi những cuộc gọi này hay đánh giá chúng có đáng tin cậy hay không.

Hình ảnh Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell được công bố vào ngày 19/12. Nguồn: Reuters.

Hôm thứ Ba, chính phủ Mỹ cũng công bố một đoạn video được cho là quay cảnh Epstein quỳ gối trong phòng giam. Tuy nhiên, theo kiểm tra của Reuters, đoạn video này dường như là sản phẩm đồ họa máy tính, lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội vào năm 2020 – một năm sau khi Epstein qua đời. Đoạn video được gửi tới Bộ Tư pháp bởi một người nói rằng nó mô tả cái chết của Epstein, theo một email cũng được công bố hôm thứ Ba.

Tuần trước, chính quyền ông Trump đã công bố một lượng lớn hồ sơ Epstein nhằm tuân thủ đạo luật mới buộc phải tiết lộ các tài liệu liên quan đến chủ đề nhạy cảm về mặt chính trị này.

Tuy nhiên, các đợt công bố hôm thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước chứa rất nhiều đoạn bị bôi đen, khiến một số nghị sĩ Cộng hòa tức giận và không giúp xoa dịu bê bối đang đe dọa đảng này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Hôm đầu tuần này, ông Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của các hồ sơ Epstein. Trả lời báo chí, ông nói rằng các tài liệu này “chỉ được sử dụng để đánh lạc hướng khỏi những thành công to lớn” của ông và các đồng sự trong đảng Cộng hòa.

Đạo luật minh bạch mới, được Quốc hội Mỹ thông qua với tỷ lệ áp đảo hồi tháng trước, yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ Epstein, bất chấp nỗ lực kéo dài nhiều tháng của ông Trump nhằm giữ kín các tài liệu này.

Theo SCMP