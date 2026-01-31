Đào, quất theo chân người đi tảo mộ ngày giáp Tết

Xã hội số
Hàng nông sản được thông quan sau chỉ đạo khẩn về kiểm tra ATTP theo Nghị định 46
Hoạt động thông quan nông sản, thực phẩm nhập khẩu tại nhiều cửa khẩu đã được khôi phục sau khi các bộ khẩn trương phối hợp tháo gỡ vướng mắc kiểm tra ATTP.
Quy định mới về ATTP: Khó khăn nằm ở khâu triển khai, không phải chính sách
Trước các băn khoăn phát sinh khi triển khai quy định mới về an toàn thực phẩm, cuộc họp liên bộ đã khẳng định vướng mắc không nằm ở chính sách, đồng thời, chủ động phối hợp hướng dẫn để bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp thông suốt.
Bóc bỏ búi tóc khổng lồ chiếm hết dạ dày bé trai 6 tuổi
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công, lấy ra một búi tóc khổng lồ chiếm toàn bộ dạ dày và kéo dài đến tận ruột non của bệnh nhi nam 6 tuổi.
Virus Nipah: Vì sao WHO xếp vào nhóm đe dọa toàn cầu?
Dù khó bùng phát thành đại dịch như COVID-19, virus Nipah vẫn khiến WHO xếp vào nhóm mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm cần giám sát chặt chẽ, bởi tỷ lệ tử vong rất cao, đường lây phức tạp và nguy cơ lây lan trong đội ngũ nhân viên y tế.
Thủ tướng: Tập trung chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các dự án sân bay Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc
Đối với việc đầu tư xây dựng, mở rộng các sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc... Thủ tướng chỉ đạo tích cực thanh tra, kiểm tra. Với tinh thần "ai sai phải bị xử lý", nhưng không để ảnh hưởng tới các dự án.
Ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương
Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV được phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Gian lận đấu giá mỏ cát, 6 bị cáo lĩnh án
6 bị cáo trong vụ gian lận đấu giá mỏ cát tại Đà Nẵng, lập khống hồ sơ và thông đồng nâng giá lên hơn 300 lần, đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án.
Nhận hơn 47 tỷ đồng, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị đề nghị 15-17 năm tù
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) bị VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 15-17 năm tù về tội Nhận hối lộ, với cáo buộc nhận hơn 47 tỷ đồng.
10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV
Tổng bí thư Tô Lâm đã ký ban hành quyết định phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.
20.000 mùi vị khiến nhiều người quên rằng thuốc lá điện tử rất độc
Một số loại thuốc lá điện tử có thể chứa 90 mg nicotine, cao gấp 4,5 lần hàm lượng trong một bao thuốc lá truyền thống.
Phát hiện ghim kim loại sắc nhọn trong họng bé 12 tháng tuổi
Sau khi sốt nhẹ, quấy khóc và nôn ói, bé trai 12 tháng tuổi được phát hiện có ghim kim loại hai đầu nhọn găm sâu trong họng.
Em gái hiến gan cứu sống anh trai bị ung thư
Anh trai mắc ung thư được em gái hiến tặng gan. Ca mổ vừa được các bác sĩ thực hiện thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân.
Thủ tướng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số
Ngày 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
Trường Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 2 bệnh viện Trung ương
Hai bệnh viện tuyến Trung ương với hơn 1.000 giường bệnh được chuyển giao về Trường Đại học Y Hà Nội.
Virus Nipah dễ lây, không sử dụng trái cây mà động vật ăn dở
Thực phẩm nhiễm bẩn, trái cây bị động vật hoang dã cắn, liếm hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã đều có thể trở thành “cầu nối” đưa mầm bệnh vào cộng đồng.
Ở tuổi 73, cựu tổng giám đốc Vicem bị đề nghị mức án 15-17 năm tù
Ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem, bị Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất trong vụ án sai phạm xây tòa tháp hơn 1.200 tỷ rồi bỏ hoang.
Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi
Ca mổ cho bà cụ ở tuổi bách niên thành công sau 40 phút, không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là lựa chọn nhân văn đầy thách thức của các bác sĩ có tay nghề cao ở một bệnh viện của Hà Nội.
Ban Bí thư yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành chỉ thị 57 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.
Nam thanh niên thuê nhà để trồng cần sa
Đỗ Hữu Duy bị cảnh sát bắt quả tang khi đang phân chia 8 kg ma tuý cần sa để đem đi tiêu thụ.