Đào, quất theo chân người đi tảo mộ ngày giáp Tết

Quỳnh An
Giáp Tết, nhiều gia đình mang đào, quất và lễ vật đi tảo mộ, gìn giữ nét đẹp uống nước nhớ nguồn.

anh-1-1326.jpg
Còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều người tranh thủ dịp cuối tuần về nghĩa trang ở ngoại thành thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, để tảo mộ người thân.
anh-1-4952.jpg
Tảo mộ dịp tết là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt, nhắc nhở mọi người về tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông, bà, tổ tiên và cũng là dịp người còn sống thể hiện tấm lòng với người đã khuất.
anh-1-5855.jpg
Đa số người dân đều mang theo đào, cây quất, hoa tươi, hoa quả, lễ mặn... đến mộ làm lễ.
anh-1-1108.jpg
Khu vực bán cây cảnh tấp nập xe chở hoa đào, quất lên khu mộ phần.
anh-1-1291.jpg
anh-2.jpg
Sắc hoa ngày Tết như đào, cúc, quất... được người dân bày biện cẩn thận ở mỗi phần mộ.
anh-1-3688.jpg
Mang cành đào nhỏ đến mộ chồng, bà Thi lặng lẽ thủ thỉ chuyện gia đình và những dự định tương lai.
anh-1-8989.jpg
Ông Lê Đức Kỳ, 68 tuổi, cùng người thân trong gia đình đến thắp hương trước phần mộ tổ tiên. Cuối năm, gia đình đều tới đây để tri ân tổ tiên và “báo cáo” những việc đã làm trong năm, tạo nếp sống uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở con cháu kiểm điểm, gìn giữ truyền thống.
anh-1-3477.jpg
Theo ông Kỳ, việc dâng lễ đã trở thành thông lệ. Để chuẩn bị cho lễ cúng, gia đình đã sắm sửa đồ lễ cả tháng, phân công mỗi người một việc. Lễ vật thường gắn với sở thích của ông bà khi còn sống, được mua sắm từ trước.
anh-1-9279.jpg
Việc tảo mộ không chỉ là tưởng nhớ tổ tiên mà còn là dịp để gắn kết các thế hệ, lan truyền tinh thần tri ân và trách nhiệm trong con cháu.
anh-1-629.jpg
Những ngày giáp Tết, không khí sum họp, chuẩn bị rộn ràng hiện diện khắp nơi. Với nhiều người trung tuổi, khoảnh khắc viếng thăm mộ phần người thân trở thành điểm tựa tinh thần, giúp họ thêm trân trọng hiện tại và tiếp tục sống vui vầy bên con cháu.

#Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

