Tin nóng công nghệ 1/2: Đài Loan chế tạo thành công máy tính lượng tử siêu dẫn

Đài Loan (Trung Quốc) chế tạo thành công máy tính lượng tử siêu dẫn 20 qubit nội địa; Google Maps tích hợp Gemini giúp người dùng đi bộ và đạp xe dễ dàng hơn;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Đài Loan chế tạo thành công máy tính lượng tử siêu dẫn 20 qubit nội địa

Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan (Academia Sinica) công bố chip lượng tử siêu dẫn 20 qubit thế hệ mới do chính họ phát triển. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Academia Sinica vừa đạt cột mốc mới khi phát triển thành công máy tính lượng tử siêu dẫn 20 qubit hoàn toàn tại Đài Loan.

Thành tựu này đánh dấu bước tiến từ các nguyên mẫu nhỏ lẻ sang giai đoạn sản xuất chip lượng tử quy mô lớn đầy triển vọng.

Bằng cách ứng dụng chuyên môn sản xuất bán dẫn, nhóm nghiên cứu đã cải thiện đáng kể độ đồng nhất và chính xác trong liên kết các qubit.

Đáng chú ý thời gian duy trì trạng thái lượng tử ổn định đã tăng vọt từ mức 30 micro giây lên 530 micro giây giúp thực hiện các phép toán phức tạp hơn.

Hệ thống hiện đã sẵn sàng phục vụ các tổ chức nghiên cứu trong nước để phát triển thuật toán và kiểm thử phần cứng.

Đây là nền tảng quan trọng giúp Đài Loan gia nhập cuộc đua công nghệ hiệu năng cao trong các lĩnh vực như phát hiện vật liệu mới hay phát triển dược phẩm.

2. Google Maps tích hợp Gemini giúp người dùng đi bộ và đạp xe dễ dàng hơn

Google Maps tích hợp Gemini. Ảnh: BGR.

Google vừa chính thức ra mắt tính năng tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini vào chế độ đi bộ và đạp xe trên Google Maps cho cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Cải tiến này cho phép người dùng tương tác hoàn toàn bằng giọng nói để tra cứu thông tin về các địa danh hoặc thêm điểm dừng mới mà không cần chạm vào màn hình điện thoại.

Gemini có khả năng tóm tắt nhanh các điểm tham quan lân cận và đề xuất nhà hàng phù hợp với sở thích cá nhân ngay trong ứng dụng dẫn đường.

Ngoài ra tính năng này còn hỗ trợ đọc tin nhắn hoặc cập nhật thời gian đến dự kiến giúp khách du lịch tập trung tận hưởng chuyến đi thay vì dán mắt vào thiết bị.

Bằng việc lồng ghép các mốc thực tế vào chỉ dẫn thay vì những câu lệnh khô khan, Google đang biến việc di chuyển trở nên trực quan và an toàn hơn bao giờ hết.

3. Apple ưu tiên sản xuất iPhone gập và các dòng cao cấp trong năm 2026

Apple cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: Nikkei Asia.

Apple đang tập trung nguồn lực để ưu tiên sản xuất ba mẫu iPhone cao cấp nhất cho nửa cuối năm 2026, bao gồm cả chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo nguồn tin từ Nikkei Asia, chiến lược này nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trước bối cảnh giá chip nhớ và các vật liệu quan trọng tăng phi mã.

Apple cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ thuật sản xuất phức tạp cho dòng điện thoại gập nhằm đảm bảo chất lượng xuất xưởng.

Hiện tại gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang phải cạnh tranh nguồn cung gắt gao với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như Nvidia hay Google.

Apple dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp mở rộng với các nhà cung cấp tại California để đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng trong năm nay.

4. Starlink thay đổi chính sách quyền riêng tư để thu thập dữ liệu huấn luyện AI

Tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo các vệ tinh Starlink được chụp trên vịnh Sebastian Inlet sau khi phóng từ Cape Canaveral, Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.

SpaceX vừa cập nhật chính sách quyền riêng tư của Starlink nhằm cho phép sử dụng dữ liệu khách hàng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang thúc đẩy kế hoạch sáp nhập SpaceX với công ty xAI trước thềm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo quy định mới, trừ khi người dùng chủ động từ chối, các thông tin về vị trí, tệp chia sẻ và cả dữ liệu âm thanh hình ảnh sẽ được khai thác để đào tạo chatbot Grok.

Việc sở hữu mạng lưới hơn 9.000 vệ tinh với 9 triệu người dùng cung cấp một kho dữ liệu khổng lồ giúp xAI nâng cao năng lực tính toán.

Tuy nhiên các chuyên gia luật công nghệ cảnh báo rằng việc thiếu giới hạn rõ ràng về mục đích sử dụng có thể dẫn đến rủi ro xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Thỏa thuận sáp nhập hứa hẹn sẽ biến SpaceX thành tập đoàn nghìn tỷ USD nhờ sức mạnh cộng hưởng từ không gian và AI.

5. Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ trong ngành thiết bị sản xuất chất bán dẫn toàn cầu

Naura Technology Group là nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn thứ năm thế giới tính theo doanh thu. Ảnh: Nikkei Asia

Ba công ty Trung Quốc đã lọt vào danh sách 20 nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu thế giới năm 2025, tăng mạnh so với duy nhất một đại diện vào năm 2022.

Theo dữ liệu từ Global Net, các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã vô tình thúc đẩy Bắc Kinh tự cường hóa chuỗi cung ứng linh kiện.

Naura Technology Group vươn lên vị trí thứ năm với doanh thu tăng 21% nhờ các hệ thống khắc và lắng đọng tiên tiến.

AMEC và SMEE cũng lần lượt gia nhập bảng xếp hạng khi làm chủ công nghệ sản xuất chip 5 nanomet và thiết bị quang khắc thế hệ mới.

Hiện tại Trung Quốc đã tự chủ được khoảng 30% thiết bị ngành và có thể bao phủ mọi quy trình sản xuất quan trọng. Dù vẫn cần nhiều thời gian để theo kịp ASML trong mảng máy quang khắc EUV, sự trỗi dậy này đang đe dọa trực tiếp đến thị phần của các doanh nghiệp phương Tây tại thị trường bán dẫn lớn nhất hành tinh.

Theo Nikkei Asia, BGR, Interesting Engineering