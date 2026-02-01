Những chi tiết bất ngờ trong "20 ngày lịch sử" của bà Melania Trump

Phim tài liệu “Melania: Twenty Days to History” hé lộ những chi tiết chưa từng biết về bà Melania Trump trong 20 ngày trước lễ nhậm chức 2025 của ông Donald Trump, từ hậu trường quyền lực đến đời sống cá nhân và vai trò ngoại giao.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vốn đã quen thuộc với ống kính truyền thông, song trong bộ phim lần này, bà xuất hiện ở một vai trò khác biệt: người trực tiếp định hình và dẫn dắt câu chuyện.

Bộ phim tài liệu “Melania: Twenty Days to History” tái hiện 20 ngày trước lễ nhậm chức năm 2025 của ông Donald Trump. Phim ra rạp ngày 30/1, đánh dấu một trong số ít lần bà Melania Trump vừa xuất hiện trước công chúng, vừa tham gia sâu vào quá trình sản xuất.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Marc Beckman, cố vấn cấp cao của bà Melania đồng thời là nhà sản xuất bộ phim, cho biết: “Bà ấy là người rất kín tiếng và có chọn lọc trong thông tin chia sẻ. Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để mở ra một góc nhìn rộng hơn về đời sống gia đình, sự nghiệp và hoạt động thiện nguyện của bà, khi bà một lần nữa trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ”.

Theo ông Beckman, bà Melania Trump tham gia trực tiếp vào hầu hết các khâu thực hiện bộ phim: “Bà ấy tham gia từ định hướng sáng tạo, sản xuất đến hậu kỳ. Bà có mặt trong phòng dựng, chỉnh màu và trực tiếp chọn nhạc, từng ca khúc đều do bà quyết định”.

Sau thời gian chiếu rạp, bộ phim sẽ được phát hành trên Amazon. Nền tảng này đã chi khoảng 40 triệu USD để mua bản quyền bộ phim cùng một loạt phim tài liệu liên quan, dự kiến ra mắt vào mùa hè.

Bà Melania Trump nghe nhạc Michael Jackson trong xe hơi. Ảnh: Getty.

Bộ phim mở đầu bằng ca khúc "Billie Jean" của Michael Jackson, vang lên trên những cảnh quay toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Giai điệu này xuất hiện nhiều lần xuyên suốt bộ phim. Trong một phân đoạn, bà Melania Trump vừa ngồi trên xe vừa khe khẽ hát theo và cho biết đây là ca khúc bà yêu thích nhất của nam ca sĩ.

Bà gọi Mar-a-Lago là “nơi trú ẩn khỏi thế giới bên ngoài”, nơi bà tìm thấy sự thư thái giữa những áp lực công việc.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Getty.

Phim theo chân bà Melania Trump khi bà di chuyển giữa Trump Tower (New York), Mar-a-Lago (Florida) và Washington, DC. Bà hồi tưởng về Mar-a-Lago như một phần ký ức gia đình, nơi cậu bé Baron từng học bơi cùng ông nội, chơi golf với cha và có buổi học tennis đầu tiên cùng mẹ.

Ông Donald Trump và bà Melania Trump tại lễ tang của ông Jimmy Carter. Ảnh: Getty.

Trong một chi tiết khác, lễ tang của Tổng thống Jimmy Carter được tổ chức vào ngày 9/1/2025, trùng thời điểm một năm ngày mất của mẹ bà Melania Trump – bà Amalija Knavs.

“Nỗi đau mất mát đến theo từng đợt khi bạn mất đi một người vô cùng quan trọng”, bà nói trong lời dẫn phim. “Tôi sẽ ngồi trong Nhà thờ Washington để bày tỏ sự kính trọng với Tổng thống Carter, nhưng trong tâm trí tôi lúc ấy, mẹ yêu dấu của tôi vẫn luôn hiện diện”.

Ông Donald Trump và ông Melania Trump tại một buổi dạ tiệc nhậm chức. Ảnh: Getty.

Trong một buổi thử váy, nhà thiết kế Hervé Pierre tiết lộ chiếc váy nhậm chức của bà Melania Trump được may theo cách không để lộ bất kỳ đường may nào. Toàn bộ chi tiết kỹ thuật được giấu khéo léo dưới dải đen hình zíc zắc chạy ngang thân váy.

“Không có công thức chung cho thiết kế này”, ông nói. “Mỗi chiếc váy là một ẩn số đặc biệt riêng”.

Bà Brigitte Macron và bà Melania Trump vào năm 2019. Ảnh: AFP.

Bộ phim cũng ghi lại cuộc trò chuyện qua video giữa bà Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron. Hai người trao đổi về khả năng hợp tác trong các sáng kiến liên quan đến phúc lợi trẻ em, bao gồm “Be Best” và “Fostering the Future”.

Hoàng hậu Rania của Jordan và bà Melania Trump. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, Hoàng hậu Rania của Jordan cũng xuất hiện trong một buổi gặp trực tiếp với bà Melania Trump tại Mar-a-Lago, khi bà tìm cách mở rộng mạng lưới các nhà lãnh đạo cùng quan điểm.

Bà Aviva Seal, từng là con tin của Hamas. Ảnh: Getty.

Một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất của bộ phim là cuộc gặp giữa bà Melania và bà Aviva Siegel, người từng bị phong trào Hamas giam giữ 51 ngày và được trả tự do vào cuối năm 2023.

Trong cuộc trò chuyện, bà Melania Trump bày tỏ sự cảm thông và cam kết sẽ ủng hộ nỗ lực giải cứu các con tin còn lại, trong đó có ông Keith Siegel, chồng của bà Aviva Siegel.

Phần chữ cuối phim cho biết bà Melania đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình giúp ông Keith Siegel được trả tự do sau 484 ngày bị giam giữ tại Gaza, chỉ 12 ngày sau lễ nhậm chức.

Trong phim tài liệu, ông Viktor Knavs, cha của bà Melania, có đoạn xuất hiện với chiếc máy quay cầm tay, ghi lại hình ảnh con gái trong các sự kiện công chúng.

“Cha tôi luôn quay lại những khoảnh khắc đặc biệt ấy khi tôi còn nhỏ”, bà Melania chia sẻ. “Ông cho tôi thấy thế giới qua ống kính của mình - bản chất của việc sống với đam mê và mục đích”.

Bà Melania Trump tại Điện Capitol Rotunda vào Ngày nhậm chức. ảnh: Getty.

Bà Melania Trump cũng tiết lộ cảm xúc ngay trước khi bước vào Capitol Rotunda trong ngày nhậm chức: “Khi bước vào Điện Capitol, tôi cảm nhận rõ sức nặng của lịch sử đan xen với hành trình của chính mình với tư cách là một người nhập cư - điều nhắc nhở tôi vì sao tôi tôn trọng quốc gia này sâu sắc đến vậy.

Mỗi người đều nên làm hết sức để bảo vệ các quyền cá nhân của mình. Đừng bao giờ xem chúng là điều hiển nhiên, bởi cuối cùng, dù xuất thân từ đâu, chúng ta vẫn gắn kết với nhau bằng cùng một nhân tính”.

Bà Melania là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên là công dân nhập tịch, và trước đây từng nhiều lần chia sẻ về con đường nhập tịch mà bà mô tả là “gian nan”.

Bà Melania Trump tại nhà thi đấu Capital One Arena. Ảnh: Getty.

Do thời tiết giá lạnh, lễ diễu hành nhậm chức của ông Trump được chuyển vào tổ chức trong Capitol One Arena. Ngoài lý do này, bà Melania cho biết bà cảm thấy an tâm hơn khi sự kiện diễn ra trong không gian kín, đặc biệt sau khi chồng bà sống sót sau một vụ ám sát vào tháng 7/2024.

“Ở trong một không gian an toàn và khép kín hơn mang lại cho tôi sự an tâm nhất định”, bà nói.

Ở những cảnh cuối phim, ông Donald Trump được ghi hình lại khi đang luyện tập bài diễn văn nhậm chức, cùng với bà Melania đứng theo dõi bên cạnh.

Bài phát biểu nhậm chức của Donald Trump. Ảnh: AFP.

“Điều tôi tự hào nhất là những gì mình làm được với vai trò kiến tạo hòa bình”, ông nói.

“Và gắn kết”, bà Melania Trump nói thêm.

Cụm từ này sau đó đã được giữ nguyên trong bản diễn văn nhậm chức chính thức.

Bộ phim khép lại bằng những thước phim hậu trường buổi chụp chân dung chính thức tại Nhà Trắng của bà Melania, do nhiếp ảnh gia Régine Mahaux thực hiện.

Ảnh chân dung chính thức của bà Melania Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng.

Bà Mahaux - người đã gắn bó với gia đình Trump hơn 20 năm - mô tả bà Melania là người “rất điềm tĩnh, nhưng vô cùng có chủ đích”. Theo bà, điều mà công chúng ít khi nhìn thấy ở Đệ nhất phu nhân là sự tò mò với thế giới xung quanh, cùng tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật được thể hiện rõ trong bộ phim.

So sánh hai bức chân dung tại Nhà Trắng của bà Melania ở hai nhiệm kỳ, bà Mahaux nhận xét: “Bức chân dung đầu tiên ghi lại giai đoạn bà ấy còn đang làm quen và khám phá vai trò mới. Còn lần này, đó là sự khẳng định rõ ràng về vị thế của bà. Bà ấy thực sự hiểu mình là ai, hoàn toàn đón nhận vai trò đó và sẵn sàng bắt tay vào công việc”.

Theo BI, AFP