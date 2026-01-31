Lộ ảnh hiếm về chiến đấu cơ thế hệ 6 ba động cơ đầu tiên trên thế giới tại Trung Quốc

Tiêm kích thế hệ 6 ba động cơ của Trung Quốc lần đầu lộ ảnh với cả 3 động cơ hoạt động. Máy bay có tầm bay hơn 8.000 km, được cho có thể vào biên chế đầu thập niên 2030.

Những hình ảnh được công bố trên mạng xã hội Trung Quốc lần đầu tiên cho thấy tiêm kích thế hệ thứ 6 tầm siêu xa hiện đang được Tập đoàn Máy bay Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation) phát triển với cả ba động cơ đều đang hoạt động và phát sáng, trong bức ảnh dường như được chụp trước khi cất cánh.

Được công bố lần đầu ngày 26/12/2024, mẫu máy bay chưa được đặt tên này là tiêm kích đầu tiên trên thế giới sử dụng cấu hình ba động cơ, trong đó động cơ trung tâm có kích thước lớn hơn hai động cơ hai bên. Cấu hình này được kỳ vọng tối ưu để giúp tiêm kích – vốn là loại lớn nhất từng được phát triển trên thế giới – vẫn duy trì tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng hiệu quả dù có kích thước rất lớn, đồng thời có thể mang lại lợi thế về hiệu suất nhiên liệu cho các chuyến bay siêu dài.

Tầm bay của máy bay được cho là vượt quá 8.000 km, cho phép thực hiện các chuyến bay kéo dài trên Thái Bình Dương và đưa các mục tiêu trong bán kính hơn 4.000 km vào phạm vi tấn công mà không cần tiếp nhiên liệu.

Nguyên mẫu thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ 6 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Hình ảnh mới nhất cho thấy tiêm kích này sử dụng cấu hình càng hạ cánh chính kép mới, với các bánh xe đặt song song cạnh nhau, cho thấy đây là một trong những nguyên mẫu mới hơn trong số bốn nguyên mẫu đã bắt đầu thử nghiệm bay.

Một câu hỏi lớn liên quan đến tiêm kích mới – được phương Tây gọi là “J-XX” hoặc “J-36” – là liệu nó có tích hợp một hoặc nhiều động cơ sử dụng “luồng khí phụ thứ ba” nhằm tăng hiệu suất và khả năng làm mát hay không. Một loại động cơ có thiết kế như vậy trước đây từng được phát triển để nâng cấp tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Mỹ lên tiêu chuẩn “thế hệ 5+” trong khuôn khổ Chương trình Chuyển đổi Động cơ Thích ứng, trước khi chương trình bị hủy để giảm chi phí.

Động cơ trong chương trình của Mỹ cũng được thiết kế với chu trình thích ứng, cho phép tăng đáng kể lực đẩy và tầm hoạt động bằng cách chuyển đổi giữa chế độ tiết kiệm nhiên liệu cao khi bay hành trình và chế độ lực đẩy cao khi chiến đấu.

Trong khi cấu hình ba động cơ vốn đã được kỳ vọng mang lại mức công suất rất lớn cho các hệ thống trên máy bay – bao gồm radar tiêm kích lớn nhất thế giới và có thể cả vũ khí năng lượng định hướng – thì khả năng làm mát và phát điện lớn hơn từ thiết kế động cơ ba luồng khí sẽ tiếp tục bổ trợ cho điều này.

Máy bay chiến đấu J-20 với động cơ WS-10C (bên trái) và WS-15 phiên bản tạm thời. Ảnh: MW.

Các động cơ tiêm kích Trung Quốc hiện đang sản xuất được đánh giá có trình độ công nghệ nhìn chung ngang bằng với Mỹ. Động cơ WS-15 được xác nhận vào tháng 12/2025 đã được tích hợp lên các tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ 5 J-20 sản xuất hàng loạt, với tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng và hiệu suất nhiên liệu được ước tính tương đương động cơ F135 trang bị cho F-35 – loại tiêm kích thế hệ 5 duy nhất của phương Tây đang được sản xuất.

Cả hai động cơ này đều hiệu quả và mạnh hơn đáng kể so với động cơ F119 cũ trang bị cho tiêm kích F-22. Các biến thể mới của J-20 sử dụng cấu hình hai động cơ WS-15 có mức lực đẩy cao hơn bất kỳ loại tiêm kích đang hoạt động nào trên thế giới.

Dù ngành công nghiệp Trung Quốc đã đạt tiến bộ lớn khi đưa chương trình WS-15 vào sản xuất hàng loạt, vẫn chưa rõ ngành công nghiệp nước này có đủ khả năng triển khai động cơ ba luồng khí hoặc động cơ chu trình thích ứng cho tiêm kích mới hay không, hoặc liệu đó có phải là hướng phát triển dự kiến hay không.

Máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ 6 của Trung Quốc: Nguyên mẫu thứ nhất và thứ ba. Ảnh: MW.

Chỉ vài ngày trước khi những hình ảnh đầu tiên về tiêm kích thế hệ 6 với ba động cơ hoạt động được công bố, chương trình này được cho là đã đạt cột mốc quan trọng với chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu thứ tư.

Bốn nguyên mẫu với mức độ hoàn thiện tăng dần đã được công bố trong khoảng 13 tháng kể từ tháng 12/2024, cho thấy tốc độ phát triển đặc biệt nhanh, cho thấy tiêm kích này có thể được đưa vào biên chế vào đầu những năm 2030, nhiều khả năng sớm hơn hơn nửa thập kỷ so với bất kỳ tiêm kích cùng thế hệ nào khác.

Đối thủ F-47 – tiêm kích thế hệ 6 đang được phát triển cho Không quân Mỹ – dự kiến chỉ bay thử lần đầu vào năm 2028 và có thể được đưa vào biên chế trong nửa sau thập niên 2030. Trước đây, Mỹ thường mất thời gian lâu hơn gấp đôi để đưa tiêm kích từ giai đoạn thử nghiệm bay vào trạng thái trực chiến.

Theo MW