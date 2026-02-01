Robot AI nấu ăn, phục vụ "hoàn toàn tự động" tại nhà hàng mới khai trương ở Trung Quốc

Nhà hàng “robot AI” đầu tiên ở Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Toàn bộ quy trình từ gọi món, nấu nướng, mang món ra bàn đến vệ sinh đều được tự động hóa hoàn toàn.

Nhà hàng áp dụng hệ thống điều phối thông minh, các “đầu bếp robot” còn tích hợp dữ liệu động tác của nhiều đầu bếp danh tiếng, đã học được hơn 100 công thức món ăn. Trung bình, các món ăn gia đình chỉ mất khoảng 5 phút là có thể hoàn thành, đưa những cảnh tượng từng chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình khoa học viễn tưởng dần bước vào đời sống thực.

Nhà hàng robot AI "Hai mươi bốn tiết khí" ở Tây Hồ, Hàng Châu. Ảnh: Singtao.



Theo tổng hợp từ truyền thông trong nước, nhà hàng robot AI mang tên “Hai mươi bốn tiết khí” nằm tại thị trấn Tam Đôn, quận Tây Hồ (Hàng Châu) đã khai trương vào ngày 26/1. Tuy mang danh nghĩa là nhà ăn cộng đồng dành cho người cao tuổi, nhưng nhà hàng này lại rất khác biệt: đậm chất công nghệ và mang phong cách trẻ trung.

“Bếp trưởng” ở đây chính là các robot AI chế biến mì và xào nấu do chính nhóm vận hành nhà hàng tham gia nghiên cứu, phát triển. Nấu nồi mì mất 1 phút, xào phần nhân mất 2 phút, tổng cộng chỉ 3 phút là hoàn thành – “không phải đồ chế biến sẵn, mà có ‘hơi chảo’ đúng nghĩa”.

Một số món "dược thiện" do robot AI chế biến. Ảnh: Singtao.



Các động tác và cử chỉ của cánh tay robot được mô phỏng tinh vi dựa trên thao tác của các đầu bếp ẩm thực Hàng Châu, vì vậy hương vị món ăn được tiêu chuẩn hóa.

Cánh tay robot linh hoạt xoay chuyển, cho mì vào rổ rồi thả xuống nồi nước sôi. Độ linh hoạt của robot rất cao, có thể đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau; robot phụ trách luôn việc chuẩn bị và giao đồ ăn, ngoài ra còn tự rửa nồi chảo, bát đĩa, lau dọn sàn nhà...

Kỹ sư thuật toán tương tác Chu Kỳ của công ty Di Linh - người phụ trách nhà hàng - cho biết, trong quán hiện có 8 robot, đảm nhiệm hơn 60% khối lượng công việc bao phủ các khâu từ order món, nấu ăn, giao món, đến vệ sinh,. Hiện tại, toàn bộ nhà hàng chỉ còn 5 nhân viên là người thật, làm việc ở hai vị trí là thu ngân, sơ chế nguyên liệu và giám sát vận hành.

Các món ăn mẫu để thực khách lựa chọn. Ảnh: Singtao.



Theo ông, robot xào nấu được tích hợp hơn 100 công thức, nhóm phát triển đã tham khảo thao tác của nhiều đầu bếp, bao gồm góc đảo của xẻng, cũng như khả năng kiểm soát nhiệt độ của chảo. Ông nói thêm, với các món gia đình, robot chỉ cần chưa đến 5 phút là có thể hoàn thành.

Được biết, trong số 8 robot của nhà hàng, phần lớn được sản xuất tại địa phương – Hàng Châu vốn là “thủ phủ công nghệ của Trung Quốc”. Đại diện Văn phòng Công tác xã hội thị trấn Tam Đôn (quận Tây Hồ) cho biết, mô hình nhà hàng robot đã giúp bổ sung hiệu quả năng lực cung cấp suất ăn cho hệ thống nhà ăn dành cho người cao tuổi ở địa phương hiện nay.

Robot thao tác với sự giám sát của nhân viên nhà hàng. Ảnh: Singtao.



Quy trình vận hành của nhà hàng robot này khiến nhiều người trầm trồ: cánh tay máy thuần thục cho tỏi vào chảo phi thơm, điều khiển xẻng đảo thịt, sau đó thêm nước sốt để nêm nếm. Một đĩa thịt bò xào húng quế thơm phức được hoàn thành, gần như không khác gì món do đầu bếp thật chế biến. Ngoài các món xào nóng, thực đơn còn có mì củ mài, mì linh chi mang tính dưỡng sinh, sau bữa ăn thậm chí khách còn có thể thưởng thức kem ốc quế tráng miệng.

Phản hồi của thực khách khá đa dạng. Một nữ khách hàng cho rằng hương vị ổn, tương đối hợp khẩu vị, nhưng nếu món ăn mềm hơn một chút thì sẽ hoàn hảo hơn. Một nữ khách khác thẳng thắn nhận xét món do robot nấu còn ngon hơn món cô tự nấu ở nhà. Một nam thực khách thì xúc động chia sẻ: khi còn nhỏ, anh từng thấy cảnh robot nấu ăn trong phim hoạt hình, và giờ đây cảm giác như giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành hiện thực.

Người phụ trách giới thiệu với phóng viên về nhà hàng và các đầu bếp robot. Ảnh: Singtao.



Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật nấu nướng, nhà hàng còn áp dụng hệ thống điều phối thông minh để nâng cao hiệu quả vận hành. Mỗi robot đều được trang bị module gia nhiệt và cảm biến độc lập, trong khi hệ thống trung tâm thống nhất điều khiển lộ trình và quy trình làm việc, bảo đảm tốc độ ra món và chất lượng luôn đồng đều, từ đó tăng hiệu suất quay vòng bàn. Những “đầu bếp robot” đang dần bước ra khỏi trí tưởng tượng trong phim hoạt hình khoa học viễn tưởng, tiến thẳng vào bàn ăn ngoài đời thực, mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho ngành ẩm thực.

Robot pha chế và lấy cà-phê phục vụ khách. Ảnh: Singtao.



Từ “trình diễn công nghệ” sang tái cấu trúc ngành ăn uống

Mô hình nhà hàng robot AI tại Hàng Châu cho thấy AI đang bước qua giai đoạn thử nghiệm, trình diễn để đi vào vận hành thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống – nơi vốn phụ thuộc lớn vào lao động thủ công.

Thứ nhất, AI không thay thế hoàn toàn con người mà tái phân bổ lao động. Dù hơn 60% khối lượng công việc đã được robot đảm nhiệm, nhà hàng vẫn cần con người ở các khâu thu ngân, sơ chế nguyên liệu, giám sát vận hành. Điều này phản ánh xu hướng phổ biến hiện nay: AI và robot đảm nhiệm các công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại, trong khi con người chuyển sang vai trò quản lý, kiểm soát và dịch vụ tương tác.

Nhân viên giám sát quy trình chế biến món ăn của robot. Ảnh: Singtao.



Thứ hai, tiêu chuẩn hóa kỹ năng thay cho “tay nghề cá nhân”. Thay vì phụ thuộc vào đầu bếp lành nghề – vốn khó tuyển, chi phí cao và chất lượng không đồng đều – robot được huấn luyện bằng dữ liệu thao tác của nhiều đầu bếp, giúp hương vị ổn định, thời gian ra món nhanh và dễ mở rộng quy mô. Đây là thay đổi mang tính cấu trúc đối với ngành dịch vụ, nơi “con người là tài sản” đang dần được thay thế bằng thuật toán và dữ liệu.

Thứ ba, AI trở thành công cụ giải quyết bài toán già hóa dân số và thiếu hụt lao động. Việc nhà hàng robot được triển khai trong bếp ăn cộng đồng cho người cao tuổi không phải ngẫu nhiên. Tại các đô thị Trung Quốc, lực lượng lao động trẻ ngày càng ít, trong khi nhu cầu dịch vụ chăm sóc – ăn uống cho người cao tuổi tăng nhanh. Robot giúp ổn định năng lực cung ứng, giảm áp lực tuyển dụng và vận hành dài hạn.

Robot giao đồ ăn tận nhà cho khách ở khu dân cư lân cận. Ảnh: Singtao.



Cuối cùng, dịch vụ đang chuyển từ “lao động nhiều người” sang “lao động công nghệ cao”. Nhà hàng robot không chỉ là câu chuyện ẩm thực, mà là một lát cắt của xu hướng lớn hơn: AI đang tái định hình ngành dịch vụ, từ nhà hàng, khách sạn đến logistics, y tế và chăm sóc xã hội. Những cảnh tượng từng chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình khoa học viễn tưởng nay trở thành chuẩn mực vận hành mới của kinh tế đô thị.

Theo Singtao, Hk01