Khám phá hệ thống pháo phản lực đa nòng cỡ lớn mới Triều Tiên vừa phóng thử

Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm hệ thống pháo phản lực đa nòng cỡ lớn mới, mang lại sức mạnh đáng kể cho quân đội nước này.

Hôm 27/1, Hàn Quốc phát hiện nhiều vật thể bay được phóng đi từ khu vực phía bắc vĩ tuyến 38, ban đầu họ đánh giá là tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào ngày hôm sau cho thấy, thứ được thử nghiệm không phải tên lửa, mà là đạn phản lực siêu hạng 600 mm đặc trưng của Triều Tiên, với hai xe phóng đồng thời bắn loạt, 4 tên lửa đã đánh chính xác trúng mục tiêu trên biển Nhật Bản ở cự ly 358,5 km.

KCNA gọi hệ thống này là “hệ thống pháo phản lực cỡ nòng lớn phiên bản cập nhật”, tức phiên bản nâng cấp mới nhất của loại pháo phản lực siêu cỡ mà bên ngoài gọi là KN-25 – (tên gọi nội bộ của Triều Tiên hiện vẫn chưa rõ).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái có mặt tại hiện trường quan sát và tỏ ra rất hài lòng với kết quả. Ông ca ngợi loại vũ khí này đã đạt được “sự cải tiến chưa từng có” về tính cơ động, mức độ thông minh và độ chính xác, hệ thống dẫn đường chính xác có thể “chống lại mọi hình thức gây nhiễu từ bên ngoài”, đồng thời tự tin tuyên bố rằng “trong vài năm tới sẽ không quốc gia nào đạt được trình độ công nghệ này”.

4 quả đạn đã được hệ thống vũ khí mới phóng thử nghiệm. Ảnh: KCNA.

“Quái vật” về mật độ hỏa lực

Xét về mật độ hỏa lực, KN-25 độc nhất vô nhị. Các hệ thống pháo phản lực tầm xa tương đương của Mỹ, như HIMARS, mỗi lần chỉ phóng được một tên lửa chiến thuật lục quân 610 mm. Trong khi đó, một xe KN-25 với cấu hình 4 hoặc 6 ống phóng, chỉ cần một loạt bắn là có thể phóng ra 4–6 quả đạn có sức công phá tương đương.

Phiên bản KN-25 6 ống phóng khung gầm bánh xích. Ảnh: Wforum.

Ở cự ly 300–400 km, lượng hỏa lực mà một xe KN-25 tạo ra tương đương 6 xe HIMARS. Thiết kế ở cấp độ “quái vật” này khiến nó nổi bật hẳn trong dòng vũ khí cùng loại.

Tất nhiên, vì đạn to và nặng, nhược điểm của nó chắc chắn là tính cơ động và khả năng vượt địa hình. Nhưng với quân đội Triều Tiên – chủ yếu tác chiến trên lãnh thổ đã chuẩn bị sẵn trận địa, thực hiện nhiệm vụ chống tiếp cận/phong tỏa khu vực, thì nhược điểm này không mang tính cốt tử.

Ác mộng đối với phòng không và phòng thủ tên lửa

Giá trị chiến thuật lớn nhất của KN-25 nằm ở chỗ nó làm mờ ranh giới giữa pháo phản lực và tên lửa đạn đạo. Nó có tầm bắn và sức công phá gần với tên lửa, nhưng vẫn giữ được đặc trưng cốt lõi của pháo phản lực: tốc độ bắn cao và khả năng bắn loạt. Một xe 6 ống phóng có thể bắn với khoảng cách giữa các phát chỉ 20–30 giây, và chỉ trong vài phút là bắn hết toàn bộ cơ số đạn.

Hãy tưởng tượng: nếu 10 xe như vậy cùng lúc khai hỏa, thì trong thời gian rất ngắn, 60 quả đạn phản lực hạng nặng sẽ dội xuống như mưa. Đối với bất kỳ hệ thống phòng không – chống tên lửa nào, đây đều là ác mộng.

Phiên bản KN-25 cũ, 6 ống phóng, bánh lốp, 2 xi-lanh. Ảnh: Wiki.

Lấy hệ thống Patriot của Mỹ làm ví dụ: để đánh chặn thành công một quả đạn kiểu này, về lý thuyết cần 2 tên lửa đánh chặn. Như vậy, để chặn một loạt bắn của 10 xe KN-25, cần dùng tới 120 đạn tên lửa.

Vấn đề không chỉ là kho đạn của một đơn vị sẽ bị rút sạch trong nháy mắt, mà quan trọng hơn, kênh hỏa lực của hệ thống sẽ bị bão hòa, đơn giản là không xử lý kịp số lượng mục tiêu đến cùng lúc.

Đau đầu hơn nữa là bài toán kinh tế: một quả Patriot 3 MSE có giá 3–4 triệu USD, dùng để đánh chặn một đạn phản lực rẻ hơn rất nhiều, rõ ràng là lỗ nặng. Nhưng nếu không đánh chặn, các mục tiêu giá trị cao phía sau như trung tâm chỉ huy, sân bay, cảng biển sẽ bị phá hủy – thiệt hại còn lớn hơn.

KN-25 không phải “lá bài duy nhất”

Hệ thống răn đe của Triều Tiên không chỉ có KN-25. Họ còn một con át chủ bài khác: tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23.

Loại tên lửa này có hình dáng và tính năng tương tự Iskander của Nga, và đã được thực chiến tại chiến trường Ukraine. KN-23 thường có cấu hình mỗi xe 2 quả, cũng có biến thể 4 quả với tầm bắn ngắn hơn. So với pháo phản lực, nó chính xác hơn, đắt tiền hơn, là vũ khí lý tưởng cho đòn đánh “điểm huyệt” chính xác.

Đội hình "Kim Iskander" KN-23 loại 4 ống phóng. Ảnh: KCNA.

Trong kịch bản xung đột tương lai, KN-23 và KN-25 hoàn toàn có thể phối hợp: KN-23 đánh vào mục tiêu then chốt, như radar THAAD hoặc Patriot; KN-25 dùng để bão hòa diện rộng, tấn công sân bay, doanh trại, cảng biển…

Khi hai loại vũ khí này đánh cùng lúc, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Trừ khi Mỹ–Hàn quyết định đánh phủ đầu ngay từ đầu, dùng không quân để săn lùng các xe phóng phân tán và ẩn giấu của Triều Tiên, nếu không, chỉ cần để chúng có cơ hội bắn loạt, thì khả năng sống sót của các cơ sở trọng yếu phía nam vĩ tuyến 38 là rất thấp.

Theo Wforum, QQnews