Bill Gates nói gì trước thông tin "mắc bệnh tình dục" trong hồ sơ Epstein?

Các tài liệu mới giải mật trong hồ sơ Jeffrey Epstein xuất hiện những email gây tranh cãi liên quan tới Bill Gates. Đại diện của ông khẳng định các cáo buộc là vô lý và hoàn toàn sai sự thật.

Bill Gates, thông qua quỹ từ thiện của mình, hôm 30/1 đã đưa ra tuyên bố phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc mới nhất liên quan đến mối quan hệ giữa ông với Jeffrey Epstein – nhà tài phiệt tai tiếng từng bị cáo buộc buôn bán tình dục.

Bộ Tư pháp Mỹ, trong khuôn khổ hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến Epstein được công bố vào thứ Sáu, đã giải mật một số bức email năm 2013 do chính Epstein viết và gửi cho bản thân mình.

Những email này dường như là các ghi chú mà Epstein đang soạn thảo cho một người tên Boris, được cho là làm việc cho Quỹ Bill & Melinda Gates, để gửi cho Bill Gates sau một vụ tranh chấp nào đó.

Một email, có dòng tiêu đề ngắn gọn là “bill”, ám chỉ rằng Bill Gates đã yêu cầu thuốc kháng sinh để điều trị một bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm “bí mật” đưa cho vợ ông khi đó là bà Melinda French Gates, nay đã ly hôn.

Một email khác viết rằng Boris đã giúp Bill Gates “có được thuốc”, đồng thời hỗ trợ sắp xếp những “cuộc hẹn bất chính” giữa nhà sáng lập Microsoft với “các cô gái Nga” cũng như “những phụ nữ đã có chồng”.

Tuy nhiên, những bức email này không đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào để củng cố những cáo buộc nói trên.

“Những cáo buộc này hoàn toàn vô lý và hoàn toàn sai sự thật”, người phát ngôn của ông Bill Gates nói với Business Insider trong một tuyên bố. “Điều duy nhất mà các tài liệu này cho thấy là sự bực bội của Epstein vì không có được mối quan hệ lâu dài với ông Gates, cũng như mức độ mà ông ta sẵn sàng đi xa để gài bẫy và bôi nhọ”.

Hiện không rõ liệu nội dung các email này có từng được gửi cho ông Gates hay không. Kể từ khi Epstein tự sát trong một nhà tù liên bang vào năm 2019, Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft, nhà từ thiện toàn cầu và từng là người giàu nhất thế giới – liên tục phải đối mặt với các câu hỏi về mức độ quan hệ giữa ông và Epstein.

Trước đây, ông Gates cho biết mình từng tham dự một số bữa tối với Epstein vì các mục đích từ thiện và thừa nhận ông hối tiếc vì đã dành thời gian cho người này.

Theo tờ Wall Street Journal, vào năm 2021, bà Melinda Gates bắt đầu tìm luật sư tư vấn ly hôn từ năm 2019, trùng với thời điểm thông tin về các cuộc gặp giữa Bill Gates và Epstein bị công khai. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS năm 2022, bà Melinda cho biết mối liên hệ của chồng cũ với Epstein là một trong những yếu tố dẫn đến cuộc chia tay.

Theo BI