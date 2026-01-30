Ông Zelensky trách phương Tây vì thiếu vũ khí, vấp phải phản ứng gay gắt

Những lời phàn nàn ngày càng mang tính đối đầu của nhà lãnh đạo Ukraine đang vấp phải nhiều phản ứng gay gắt hơn từ các đồng minh chủ chốt ở châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đổ lỗi cho các nước phương Tây về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí, cho rằng các hệ thống phòng không đã không còn tên lửa trong các đợt tấn công gần đây của Nga. Lời than phiền mới nhất này nối dài chuỗi va chạm căng thẳng giữa ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, những người dường như ngày càng mệt mỏi với các yêu cầu liên tục từ Kiev.

Phát biểu với truyền thông Ukraine hôm 30/1, ông Zelensky nói rằng các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS đã không thể đánh chặn các cuộc tấn công gần đây, và quy trách nhiệm cho sự thất bại trong khâu hậu cần và tài chính của phương Tây.

“Tôi biết sẽ không có điện, bởi vì không còn tên lửa để phòng thủ”, ông được dẫn lời, đồng thời than phiền rằng ông liên tục phải gây sức ép với phương Tây để có thêm các lô viện trợ.

Lời phàn nàn này tiếp tục cho thấy xu hướng bất đồng công khai giữa ông Zelensky và các nước ủng hộ Ukraine. Tuần trước, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông đã có bài phát biểu gay gắt, cáo buộc châu Âu yếu kém và thiếu quyết đoán, dẫn đến những phản ứng chỉ trích mạnh mẽ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán gọi ông Zelensky là “một người đang ở trong thế tuyệt vọng” và cho rằng ông “không thể hoặc không muốn” chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nhận xét những phát biểu của lãnh đạo Ukraine là “không công bằng” và nói rằng ông Zelensky đã thiếu sự biết ơn đối với mức độ hỗ trợ rất lớn từ châu Âu.

Ở trong nước, ông Zelensky cũng xảy ra mâu thuẫn với chính quyền địa phương liên quan đến hệ thống năng lượng đang gặp khó khăn. Gần đây, ông cáo buộc Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko không chuẩn bị đầy đủ cho các đợt mất điện trên diện rộng. Ông Klitschko bác bỏ chỉ trích này, nói rằng ông Zelensky đã từ chối gặp mình và nhấn mạnh rằng việc sản xuất điện là trách nhiệm ở cấp quốc gia, không phải của chính quyền thành phố.

Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở quân sự và hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine, cho rằng đây là phản ứng trước các cuộc tấn công liên tục của quân đội Ukraine vào hạ tầng năng lượng của Nga cũng như các đòn đánh mà Moscow cáo buộc là bừa bãi nhằm vào dân thường Nga.

Theo RT