Trúng số nhờ hỏi ChatGPT, người phụ nữ tặng hết số tiền cho từ thiện

Carrie Edwards, một người phụ nữ ở Virginia (Mỹ), đã trúng giải thưởng 150.000 USD sau khi nhờ ChatGPT chọn số. Điều bất ngờ hơn, bà đã tặng toàn bộ tiền thưởng cho từ thiện.

Một phụ nữ góa chồng và là bà ngoại đến từ Midlothian, Virginia, đã bất ngờ trúng số sau khi nhờ ChatGPT giúp chọn dãy số may mắn.

Carrie Edwards đã khớp 4 trong 5 con số đầu tiên cùng với số Powerball trong kỳ quay ngày 8/9 của xổ số Virginia Powerball, giành được 150.000 USD.

Lần đầu thử vận may bằng hình thức chơi trực tuyến, Edwards đã quyết định tìm đến ChatGPT để nhờ gợi ý con số. Bà còn bỏ thêm 1 USD để mua tùy chọn Power Play, điều này đã khiến giải thưởng của bà được nhân ba.

Chia sẻ cách mình nhờ trợ lý AI để có được khoản tiền bất ngờ này, Edwards kể rằng bà vốn băn khoăn không biết nên chọn số thế nào vì chưa từng chơi trực tuyến, thì chợt lóe lên ý tưởng.

“Thế là tôi bảo: Này Chat… ChatGPT, nói chuyện với tôi nào, nói về khoản 1,7 tỷ USD này và có số nào cho tôi không?”, bà kể lại trong buổi họp báo sau khi nhận giải.

ChatGPT đáp lại: “Carrie, bà biết đấy, tất cả là nhờ may mắn thôi, đúng không?”.

Dù phản hồi ban đầu nghe không mấy hứa hẹn, Edwards cho biết chatbot AI này sau đó đã gợi ý cho bà một vài con số để sử dụng.

Hai ngày sau, trong lúc đang họp, Edwards nhận được thông báo mà bà nghĩ là lừa đảo, báo rằng bà đã trúng thưởng.

“Tôi nhìn điện thoại thì thấy ghi ‘xin hãy nhận giải thưởng xổ số của bạn’, và tôi nghĩ chắc chắn đây là trò lừa. Tôi biết là mình đâu có trúng”, bà kể. “Rồi tôi về nhà, đăng nhập vào tài khoản, và thấy thông báo: bạn đã thắng giải quay số ngày thứ Hai, 8/9, trị giá 50.000 USD và có nhân ba”.

Hôm thứ Ba, Edwards chính thức nhận giải thưởng từ Giám đốc Xổ số Virginia, ông Khalid Jones. Ngay lập tức, bà quyết định trao tặng toàn bộ số tiền này.

“Khi món quà thiêng liêng ấy bất ngờ rơi xuống vai tôi, tôi biết ngay mình cần phải làm gì”, Edwards nói sau đó. “Tôi biết tôi phải trao đi tất cả, vì tôi đã được ban phước quá nhiều, và tôi muốn đây là một tấm gương rằng khi ai đó được ban phước, họ cũng có thể đem phước lành ấy chia sẻ với người khác”.

Toàn bộ số tiền thưởng được Edwards cam kết dành cho ba tổ chức: Hiệp hội Thoái hóa thùy trán – thái dương (AFTD), hỗ trợ nghiên cứu căn bệnh đã cướp đi mạng sống của chồng bà – một lính cứu hỏa; Shalom Farms, tổ chức chống nạn thiếu lương thực; và Navy-Marine Corps Relief Society, hỗ trợ các quân nhân cùng gia đình họ.

“Ba tổ chức này đại diện cho sự chữa lành, phục vụ và cộng đồng”, Edwards nói. “Shalom Farms chữa lành qua thực phẩm và đất đai, AFTD mang hy vọng bằng nghiên cứu, còn Navy-Marine Corps Relief Society tiếp nối truyền thống hỗ trợ gia đình quân nhân trong lúc khó khăn”.

