5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức, Trần Cẩm Tú, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, dự và phát biểu chỉ đạo.

Lễ xuất quân và diễn tập có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng khoảng 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đại diện lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội XIV.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân và diễn tập, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh chỉ còn đúng 10 ngày nữa là Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Đây là thời điểm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh, an toàn được đặt ở cấp độ cao nhất, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng, tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều hình thức, thủ đoạn rất tinh vi và phức tạp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong việc phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các bộ, ngành liên quan đã rất chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa, mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; quyết liệt xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến Đại hội; đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Những kết quả bước đầu này là tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Khối nam Cảnh sát cơ động tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng bí thư Tô Lâm. Tập trung toàn lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hay mất cảnh giác trong mọi tình huống.

Khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Ảnh Dangcongsan.vn.

"Lễ xuất quân và diễn tập hôm nay là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần mệnh lệnh này, coi đây là danh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân", ông Tú nhấn mạnh. Qua buổi diễn tập, cần kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu trong mọi tình huống.

Chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, xử lý hiệu quả các nguy cơ từ sớm, từ xa. Bộ Công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội và các ban, bộ, ngành liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kế hoạch bảo vệ cụ thể, sát thực tiễn.

Khối Cảnh sát PCCC tham dự duyệt đội ngũ. Ảnh: Đ.Trung.

Kiểm soát chặt chẽ các địa bàn chiến lược, các địa bàn trọng điểm, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh không gian mạng. Đặc biệt, cần kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phát tán tin xấu, độc nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, siết chặt kỷ cương, nắm chắc tình hình từng địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở mức cao nhất. Tăng cường triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ. Thường xuyên túc trực tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại tất cả các địa điểm diễn ra Đại hội cũng như nơi lưu trú của các đại biểu.

Đội ngũ diễu hành phương tiện gồm 14 khối, dẫn đầu đội hình là khối xe chỉ huy giao thông. Ảnh: Đinh Phương.

Các phương án phân luồng, dẫn đón đại biểu phải được thực hiện khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn, đảm bảo giao thông thông suốt nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của Nhân dân Thủ đô.

Ông Tú đề nghị phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của Nhân dân cùng tham gia bảo vệ sự kiện trọng đại của đất nước.

Nhấn mạnh bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Thường trực Ban Bí yêu cầu các ban, bộ, ngành và chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các lực lượng diễn tập tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: Đinh Phương.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ nghiêm túc lĩnh hội và triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư. Đồng thời nhấn mạnh sẽ dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự, đã báo cáo khái quát kết quả công tác chuẩn bị và triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại diện các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Lễ xuất quân và diễn tập đã tiến hành duyệt đội ngũ, diễu hành các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, biểu diễn quân sự, võ thuật, khí công, công phá; đồng thời diễn tập xử lý, giải quyết tình huống chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn...