“Xăm răng” lên ngôi ở Trung Quốc: Giới trẻ khắc chữ “Phát tài”, “Lên bờ” để cầu may

Một trào lưu thẩm mỹ nha khoa kỳ lạ đang gây sốt tại Trung Quốc: khắc chữ lên mão răng bằng công nghệ in 3D. Giới trẻ coi đây là cách thể hiện cá tính và cầu may mắn, nhưng các bác sĩ cảnh báo có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe răng miệng.

Trào lưu thẩm mỹ nha khoa mới kỳ lạ đang lan rộng

Với sự phát triển và phổ biến của công nghệ in 3D, trên mạng Trung Quốc gần đây rộ lên trào lưu thẩm mỹ nha khoa mới mang tên “xăm răng”, tức khắc chữ trên răng, rất được giới trẻ ưa chuộng. Trong đó, các chữ “发财” (Phát tài) và “上岸”(Thượng ngạn hay Lên bờ, ám chỉ thành công, thoát khỏi khó khăn) được ưa thích và chọn xăm nhiều nhất.

Theo tin của Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc (CNR) và các trang tin tức như Thượng du Tân văn, một số nha sĩ tại Thượng Hải gần đây đăng bài trên mạng cho biết phương pháp khắc chữ lên răng thể hiện sự cá tính hóa đang được nhiều người trong giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên những người khác đặt câu hỏi: "Miệng không phải là nơi để cầu nguyện hay mong ước, vậy khắc nó cho ai xem?".

Chữ "Thượng ngạn" (Lên bờ, ám chỉ thành công) được nhiều người lựa chọn.

﻿Ảnh: QQnews.



Bác sĩ Hứa Đồng Khải, Phó chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, giải thích rằng cái gọi là “xăm răng” hay “khắc chữ mão răng” không phải thực hiện trực tiếp trên men răng thật, mà là tạo đường nét hoặc họa tiết màu trên bề mặt mão răng nhân tạo với các công nghệ khác nhau.

Ông cho biết: “Trước đây, kỹ thuật viên phải dùng bút phủ lớp men màu lên mão sứ rồi đem nung. Còn bây giờ, nhờ công nghệ gia công kỹ thuật số, việc này dễ dàng hơn nhiều. Có loại mão nhựa thì dùng laser khắc trực tiếp; còn mão Zirconia (Oxit zirconi, ZrO2) thì ngay trong quá trình tạo mão đã có thể in sẵn phần chữ khắc”.

Trong trào lưu này, các chữ “Phát tài” và “Thượng ngạn” đặc biệt phổ biến. Nhiều cư dân mạng cho rằng khắc những chữ này lên răng giống như tự nhắc nhở bản thân: “Cắn răng là phát tài, cắn răng là thành công”. Ngoài ra tên riêng, các chữ “Tâm”, “Lộc”, “Thọ”, “Phúc”… cũng được nhiều người lựa chọn.

Các chữ Phúc, Thọ...được nhiều người ưa thích. Ảnh: QQnews.



Tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), một công ty sản xuất phục hình Zirconia in 3D dạng lỏng cho biết: "Mão răng của chúng tôi được làm bằng Zirconia và in 3D. Có thể in chữ và hình ảnh đơn giản. Chúng tôi là công ty duy nhất tại Trung Quốc có thể sản xuất những sản phẩm này. Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận 3C cho các thiết bị y tế trong miệng và được bảo hành 15 năm".

Nhân viên công ty này cho biết chi phí mão răng phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của bệnh nhân; còn việc khắc chữ hay hình lên răng được coi là dịch vụ bổ sung, không thu thêm phí. Tuy nhiên, bác sĩ phải thẩm định xem bệnh nhân có phù hợp với việc “xăm răng” hay không, nhằm đảm bảo độ bền của mão. Người này cũng thừa nhận rằng nhu cầu hiện nay chưa thực sự lớn.

"Khách cần cung cấp cho chúng tôi thiết kế của họ, và chúng tôi sẽ đánh giá xem hình đó có thể được khắc hay không. Nếu khắc trên bề mặt mỏng, chúng tôi không khuyến khích việc khắc. Khắc tạo ra một vùng lõm, và nếu quá mỏng, độ bền có thể bị ảnh hưởng", nhân viên giải thích.

Tên riêng và hình trái tim được một khách hàng trẻ chọn làm hình khắc. Ảnh: QQnews.



Một cư dân mạng có nick "bingo" đã chia sẻ ảnh một chiếc mão răng sứ được cô đặt làm riêng với chữ "慎" (Shen, Thận trọng) được khắc nổi bật màu đen. Cô giải thích rằng mình đã lắp mão răng sứ tại một bệnh viện nha khoa ở Tế Nam khi điều trị và được biết có dịch vụ khắc miễn phí, thấy "ngầu" nên đã chọn chữ "慎" (Shen).

Cô cũng cho biết chiếc mão răng sứ khắc chữ này có giá khoảng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu VND) và mặc dù ban đầu đeo có cảm giác vướng giống dị vật, nhưng cô đã dần quen sau một năm.

Tuy nhiên, bệnh viện nha khoa được cô đề cập đến đã nói rằng hiện tại họ không cung cấp dịch vụ này. Bệnh viện cho biết thêm rằng việc khắc hoặc chạm khắc trên mão răng sứ sẽ làm yếu mão răng và tăng tốc độ mòn, do đó các bác sĩ không khuyến cáo sử dụng phương pháp này trong thực hành lâm sàng.

Hàm răng với chữ "Thận" được một cư dân mạng đăng ảnh khoe. Ảnh: QQnews.



Cảnh báo về nguy cơ bị bệnh răng miệng

Bác sĩ Lư Hồng Diệp thuộc Khoa Phục hình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đại học Chiết Giang, cho biết bệnh viện từng nhận được yêu cầu tương tự: bệnh nhân – đa phần là người trẻ – muốn khắc hình hoặc chữ lên mão răng để thể hiện cá tính". “Họ (khách hàng) hỏi chúng tôi liệu có thể khắc chữ, khảm trang sức hoặc đính kim cương lên răng của họ không? Đó là những người trẻ tuổi, những người có thể có nhu cầu giao tiếp xã hội để thể hiện bản thân hoặc thể hiện cá tính của mình".

Tuy nhiên, ông cảnh báo việc khắc chữ trên mão răng có thể làm giảm độ bền cấu trúc răng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro sức khỏe, chẳng hạn dễ phát sinh sâu răng thứ phát hoặc viêm nha chu.

Bác sĩ Hứa Đồng Khải cho rằng những cái gọi là "cải tiến" này do một số tổ chức thực hiện để phục vụ một nhóm đối tượng cụ thể, không nên trở thành xu hướng hay trào lưu. Ông nói: "Cạnh tranh trong ngành sản xuất răng giả rất khốc liệt. Mọi người đều cạnh tranh về chất lượng, giá cả và dịch vụ.

Một số nhà sản xuất coi đây là một hình thức dịch vụ cá nhân hóa, có khả năng phục vụ một số nhóm người nhất định. Tuy nhiên, vì là răng giả, những sản phẩm này không đáp ứng bất kỳ yêu cầu chức năng nào. Chúng tôi cho rằng chúng không thực tế cũng không đẹp về mặt thẩm mỹ, và chúng không làm thay đổi mục đích cơ bản của việc sản xuất răng giả. Phương pháp này không phải là xu hướng hay chủ đạo, và tôi khuyến cáo mọi người nên thận trọng".

