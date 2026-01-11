Vũ khí bí ẩn khiến lính Venezuela quỵ gối, "chảy máu mũi và nôn ra máu" trong vụ Mỹ bắt ông Maduro

Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí bí ẩn cực mạnh khiến binh sĩ Venezuela quỵ gối, “chảy máu mũi” và nôn ra máu trong cuộc đột kích táo bạo nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo mà Washington coi là tội phạm ma túy, ông Nicolas Maduro, theo lời kể của một nhân chứng được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải trên nền tảng X hôm 10/1.

Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động, người vệ sĩ mô tả cách lực lượng Mỹ quét sạch hàng trăm tay súng mà không mất một binh sĩ nào, bằng thứ công nghệ mà ông chưa từng thấy – hay thậm chí chưa từng nghe tới.

“Chúng tôi đang canh gác thì đột nhiên toàn bộ hệ thống radar tắt ngóm, không có bất kỳ lời giải thích nào”, người vệ sĩ nói. “Tiếp đó, chúng tôi thấy máy bay không người lái, rất nhiều UAV, bay trên đầu. Chúng tôi hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào”.

Chỉ ít phút sau, một số trực thăng xuất hiện – theo ông là “chưa đến 8 chiếc” – và triển khai khoảng 20 binh sĩ Mỹ xuống khu vực.

Nhưng theo lời người vệ sĩ, sức mạnh của những người lính này không nằm ở súng đạn.

“Họ vượt trội về công nghệ”, ông kể lại. “Họ không giống bất kỳ đối thủ nào mà chúng tôi từng chạm trán”.

Những gì diễn ra sau đó, theo ông, không phải là một trận chiến, mà là một cuộc tàn sát.

“Chúng tôi có hàng trăm người, nhưng không có cơ hội nào cả”, ông nói. “Họ bắn với độ chính xác và tốc độ khủng khiếp; cảm giác như mỗi người lính bắn 300 viên đạn mỗi phút”.

Rồi đến thứ vũ khí vẫn ám ảnh ông cho đến hôm nay.

“Có lúc, họ phóng ra một thứ gì đó; tôi không biết phải mô tả thế nào”, ông nói. “Nó giống như một làn sóng âm cực mạnh. Ngay lập tức tôi cảm thấy đầu mình như nổ tung từ bên trong”.

Hệ quả xảy ra tức thì và rùng rợn.

“Tất cả chúng tôi bắt đầu chảy máu mũi”, ông nói. “Một số người nôn ra máu. Chúng tôi ngã gục xuống đất, không thể cử động. Sau thứ vũ khí âm thanh đó – hay bất cứ thứ gì nó là – chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy”.

Nhà Trắng chưa lập tức phản hồi câu hỏi liệu việc bà Karoline Leavitt chia sẻ bài đăng – kèm dòng chú thích “Hãy dừng mọi việc bạn đang làm và đọc cái này…” – có đồng nghĩa với việc chính quyền đang xác thực tính xác thực của lời kể nhân chứng hay không.

Bài đăng của bà Karoline Leavitt trên mạng xã hội X.

Theo Bộ Nội vụ Venezuela, ước tính khoảng 100 nhân viên an ninh Venezuela đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 3/1. Hiện chưa rõ bao nhiêu trong số đó là do vũ khí bí ẩn gây ra.

Người vệ sĩ nói rằng lực lượng phòng thủ hoàn toàn bất lực khi đơn vị Mỹ nhỏ bé kia tiêu diệt họ.

“Hai mươi người đó, không một thương vong, đã giết hàng trăm người trong số chúng tôi”, ông khẳng định. “Chúng tôi không có cách nào cạnh tranh với công nghệ và vũ khí của họ. Tôi thề là chưa từng thấy thứ gì như vậy”.

Quân đội các nước đã sở hữu vũ khí năng lượng định hướng – vô hiệu hóa mục tiêu bằng năng lượng tập trung như vi sóng hoặc tia laser – trong nhiều năm, nhưng đây có thể là lần đầu tiên Mỹ sử dụng trong thực chiến, theo một cựu nguồn tin tình báo Mỹ nói với tờ New York Post. Trung Quốc được cho là đã sử dụng vũ khí vi sóng năm 2020 nhằm vào binh sĩ Ấn Độ trong tranh chấp biên giới ở Ladakh.

Nguồn tin cho biết các loại vũ khí này có khả năng gây ra ít nhất một số triệu chứng nói trên, bao gồm “chảy máu, mất khả năng cử động hoặc hoạt động, đau đớn và bỏng rát”.

“Tôi không thể nói là có đủ tất cả các triệu chứng đó”, nguồn tin nói. “Nhưng đúng, một phần là có. Và chúng tôi đã có các phiên bản của thứ này từ nhiều thập kỷ trước”.

Giờ đây, theo người vệ sĩ, thông điệp đã quá rõ ràng: đừng thách thức Mỹ.

“Tôi gửi lời cảnh báo tới bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể đối đầu với nước Mỹ”, ông nói. “Họ không hề biết Mỹ có thể làm gì. Sau những gì tôi chứng kiến, tôi không bao giờ muốn đứng ở phía đối diện nữa. Đừng đụng vào họ”.

Người vệ sĩ cho biết cuộc đột kích đã tạo ra làn sóng chấn động khắp Mỹ Latinh – đặc biệt sau khi ông Donald Trump gần đây cảnh báo rằng Mexico đã “nằm trong danh sách”.

“Ai cũng đang bàn tán về chuyện này”, ông nói. “Không ai muốn trải qua những gì chúng tôi đã trải qua. Những gì xảy ra ở đây sẽ thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ ở Venezuela, mà trên toàn khu vực”.

Theo NYPost