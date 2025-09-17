Các bác sĩ tìm thấy "sợi vàng nguyên chất" trong đầu gối của người phụ nữ

Trong lúc điều trị thoái hóa khớp gối, bác sĩ Hàn Quốc bất ngờ phát hiện hàng trăm sợi chỉ vàng cấy trong chân một phụ nữ 65 tuổi.

Trong quá trình điều trị thoái hóa khớp gối cho một phụ nữ 65 tuổi, các bác sĩ ở Hàn Quốc đã phát hiện hàng trăm sợi chỉ vàng nguyên chất được cấy vào chân bà.

Bệnh nhân giấu tên này từng bị đau nhức dữ dội và cứng khớp gối do thoái hóa khớp. Trước đó, bà đã được kê thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid và thậm chí cả tiêm steroid trực tiếp vào khớp gối, nhưng không phương pháp nào đủ hiệu quả để giúp bà trở lại cuộc sống bình thường, không đau đớn. Không những thế, các loại thuốc còn gây tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm đau dạ dày dữ dội.

Vì vậy, bà quyết định thử một phương pháp y học thay thế gây tranh cãi – châm cứu bằng chỉ vàng để giảm đau.

Ban đầu, bệnh nhân thực hiện các buổi châm cứu hàng tuần, trong đó những sợi chỉ vàng nhỏ được cấy xung quanh đầu gối. Tuy nhiên, thay vì giảm đau, tình trạng thoái hóa khớp của bà lại nặng thêm. Vì thế, bà tăng số lần đi châm cứu lên nhiều buổi mỗi tuần. Cuối cùng, khi cơn đau trở nên quá dữ dội, bà buộc phải quay lại bệnh viện.

Kết quả chụp X-quang cho thấy tình trạng dày và cứng bất thường ở phần xương chày trong, sự phát triển của gai xương quanh đầu gối – những triệu chứng điển hình của thoái hóa khớp – cùng với hàng trăm sợi chỉ vàng li ti được cấy vào các mô quanh khớp.

Các bác sĩ cảnh báo rằng châm cứu bằng chỉ vàng không hề có lợi ích y học nào được chứng minh, mà ngược lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những sợi chỉ nhỏ có thể gây u nang, di chuyển trong cơ thể và làm tổn thương mô xung quanh. Ngoài ra, chúng có thể khiến bệnh nhân không thể thực hiện các xét nghiệm MRI cứu mạng, do nguy cơ dịch chuyển kim loại gây tổn thương mạch máu.

Phương pháp này đã được sử dụng từ lâu ở một số nước châu Á để điều trị nhiều dạng đau nhức khác nhau, và vẫn khá phổ biến, đặc biệt là ở người cao tuổi. Người ta tin rằng việc cấy những sợi vàng tiệt trùng vào cơ thể sẽ tạo ra kích thích liên tục và giảm đau.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào xác nhận lợi ích của nó. Trái lại, nó thường khiến bệnh tình tệ hơn, vì bệnh nhân trì hoãn việc điều trị y tế hiệu quả.

Theo OddCentral