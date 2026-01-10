Tổng bí thư làm việc với Hà Nội về quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sáng 10/01, Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đây là cuộc làm việc đầu tiên trong năm mới 2026 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Hà Nội.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, với những quyết sách đột phá, thành tựu nổi bật và dấu ấn tiên phong trong phát triển, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần “hành động - thực chất”, hệ thống chính trị vận hành, phối hợp thông suốt theo 4 trục (Cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội), chuyển từ quản lý sang kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư – nguồn lực tinh thần quý báu, là kim chỉ nam để Thủ đô tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đã tiếp thu đầy đủ các nghị quyết chiến lược của Trung ương, xin chủ trương của Bộ Chính trị và trình lãnh đạo chủ chốt để triển khai hai nhiệm vụ nền tảng: xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW (2022) và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024; đồng thời báo cáo mô hình phát triển kinh tế - xã hội lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng bí thư Tô Lâm đến dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ trên, thành phố đã được Bộ Chính trị, Trung ương đồng ý và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là cơ chế kịp thời nhằm tháo gỡ những vấn đề lớn, cấp bách, giải quyết những điểm nghẽn hiện hữu để tạo cú hích bứt phá phát triển ngay, trong khi chờ đợi các khung pháp lý mang tính căn cơ và lâu dài được hoàn thiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Ông Ngọc nêu rõ hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ hội đặc biệt để Hà Nội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là các lãnh đạo chủ chốt của Đảng về tư duy và tầm nhìn, những định hướng lớn, những vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến khung thể chế, mô hình phát triển và định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự cuộc làm việc đã xem phóng sự với chủ đề: “Khát vọng rồng bay, tầm nhìn 100 năm”; nghe báo cáo về việc xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô 2024; nghe báo cáo về mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số.