Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Cổ đông Sabeco, Nhựa Tiền Phong nhận "mưa tiền mặt"

Trong tuần tới, 15 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.

CTCP Vận tải biển Sài Gòn (Mã: SGS) thông báo 15/1 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 và cổ tức năm 2024 bằng tiền, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/1.

Tỷ lệ thực hiện là 92,5% (1 cổ phiếu được nhận 9.250 đồng. Trong đó, tỷ lệ cổ tức 2023 là 25%, năm 2024 là 67,5%. Thời gian thanh toán dự kiến là 3/2.

Với 14,42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức khoảng 133 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Nguồn: Thông tin công ty công bố.

CTCP Sữa Quốc tế Lof (Mã: IDP) chốt 16/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/1.

Tỷ lệ thực hiện là 25%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 28/1.

Sữa Quốc tế Lof hiện có hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 155 tỷ đồng.

Cổ đông CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN) sắp nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 24% (1 cổ phiếu nhận 2.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 14/1, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 13/1.

Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức gần 29 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 11/2.

Tuần tới, có 2 đơn vị cùng chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Mã: SAB) cho biết 13/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/1. Thanh toán vào ngày 12/2. Sabeco có hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 2.560 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trong đợt chia này, phần lớn cổ tức sẽ về tay hai cổ đông tổ chức là Công ty TNHH Vietnam Beverage sở hữu gần 54% vốn và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 36% vốn.

Năm 2025, Sabeco đặt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 50%. Như vậy, tỷ lệ cổ tức còn lại mà công ty cần chi trả là 30%.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - Mã: NSC) thông báo 19/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 2, năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/1. Thanh toán vào ngày 28/1.

Vinaseed hiện có hơn 17,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 35 tỷ đồng trả cổ tức.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - Mã: NTP) chốt 13/1 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/1. Thời gian thanh toán dự kiến là 20/1.

Tỷ lệ thực hiện là 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Nhựa Tiền Phong hiện có hơn 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức hơn 257 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông công ty thông qua mức cổ tức 20%, như vậy, tỷ lệ còn lại cần chi trả là 5%.