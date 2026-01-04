Chuyển hồ sơ điều tra dấu hiệu sai phạm của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470

Cơ quan tố tụng đã tách hồ sơ liên quan Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày mai (5/1), TAND TP Hà Nội xét xử Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng hầu tòa, 2 bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột, nhóm bị cáo gồm Hải, Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông, đã qua đời) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 03, gói thầu số 04 của dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau khi được lãnh đạo tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04.

Việc này trái với quy định của Điều 89, khoản 7 - Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Ông Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Daklak.gov.vn.

Theo thỏa thuận từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng, chi cho bị can Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định sau khi giúp các công ty này trúng thầu, Phạm Văn Hạ đã nhận tổng số 5,1 tỷ đồng, trong đó nhận 3,2 tỷ đồng từ Lê Đình Hải và 1,9 tỷ đồng từ Hoàng Đình Chương.

Còn Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương mỗi người 3 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Phạm Ngọc Nghị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có hành vi nhận 4,5 tỷ đồng dưới dạng quà biếu, không có thỏa thuận trước và đã nộp lại nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Tương tự, ông Phan Xuân Bách, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án, nhận 510 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” khi ký hồ sơ nghiệm thu, không có thỏa thuận, không đòi hỏi và cũng đã giao nộp lại nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với các cá nhân khác tại Ban Quản lý dự án, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu nhưng không hưởng lợi, không gây thiệt hại nên không xử lý hình sự.

Riêng hành vi liên quan Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 (thuộc Bộ Quốc phòng) được tách hồ sơ, chuyển Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết.

Theo cáo trạng, gói thầu số 3 do liên danh Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Thuận An trúng thầu với giá trị gần 515 tỷ đồng.

Gói thầu số 4 do liên danh Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông, Công ty Licogi 16.6 và Công ty Xây dựng 470 trúng thầu với giá trị gần 516 tỷ đồng.