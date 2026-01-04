Su-34 Nga dội bom lượn dẫn đường, giáng đòn nặng vào lực lượng Ukraine

Một tiêm kích – cường kích Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, hoạt động trong biên chế Cụm tác chiến Phương Nam, đã tiến hành không kích bằng bom lượn dẫn đường nhằm vào một khu vực tập trung binh lực và khí tài quân sự của Ukraine.

Bình luận về chiến dịch, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Kíp lái tiêm kích – ném bom siêu thanh đa năng Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã thực hiện đòn tấn công chính xác vào nơi tập trung sinh lực và thiết giáp của Ukraine trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Phương Nam”. Sau khi trinh sát xác nhận các mục tiêu tại tọa độ được chỉ định đã bị tiêu diệt, chiếc máy bay đã an toàn quay trở về sân bay, bộ này cho hay.

Su-34 hiện là loại tiêm kích nặng nhất và có tầm hoạt động xa nhất thế giới, đồng thời gánh vác vai trò chủ lực trong nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực đường không của Nga suốt gần 4 năm giao tranh cường độ cao.

Máy bay Su-34 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Sau khi hứng chịu tổn thất lớn trong giai đoạn đầu sử dụng không quân trực tiếp tấn công các đơn vị tiền tuyến Ukraine, từ đầu năm 2023, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ngày càng dựa nhiều hơn vào bom lượn để tấn công từ khoảng cách an toàn. Các mô-đun lượn và hiệu chỉnh thống nhất thế hệ đầu cho phép bom bay xa 40–50 km khi được thả từ độ cao 10.000–12.000 m, trước khi tầm bắn này được nâng lên khoảng 80 km.

Đến tháng 10/2025, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Vadim Skibitsky, cho biết một loại bom lượn mới đã chứng minh được tầm bắn lên tới 193 km. Ông nhấn mạnh điều này có thể làm thay đổi căn bản động lực trên chiến tuyến và trở thành “yếu tố thay đổi cuộc chơi”, giúp không quân Nga tiến hành các đòn tập kích quy mô lớn, chi phí thấp, vào những mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến. Loại bom được nhắc tới dường như là một thiết kế mới ra mắt, được trang bị động cơ rocket.

Máy bay Su-34 của Không quân Vũ trụ Nga thả bom trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: MW.

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến, khi trao đổi với nhiều cơ quan truyền thông phương Tây, thường xuyên nhấn mạnh sức hủy diệt của các đợt tấn công bom lượn ồ ạt. Họ cho biết những quả bom chứa tới 500 kg thuốc nổ đã san phẳng cả các boong-ke ngầm. Một quân nhân ví tác động của chúng như “cánh cổng địa ngục”, nói rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga “ném bom hai quả một, hai quả một, có khi tám quả trong một giờ… Âm thanh giống như một chiếc phản lực lao thẳng xuống đầu bạn”.

Những đòn không kích này được cho là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tỷ lệ thương vong cực cao của quân đội Ukraine, trong một số trường hợp lên tới 80–90%, với tuổi thọ trung bình của binh sĩ ở các mặt trận ác liệt có thời điểm chỉ còn vài giờ.

Tháng 4/2023, Đại sứ Ukraine tại Anh khi đó là ông Vadim Pristaiko thừa nhận chính quyền đang che giấu con số thương vong thực sự trong thời chiến, cho biết: “Ngay từ đầu, chính sách của chúng tôi là không bàn về tổn thất. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số khủng khiếp”.

Máy bay Su-34 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Trong khi đó, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vẫn tiếp tục tiếp nhận các lô Su-34 mới, được chế tạo theo chuẩn nâng cấp Su-34M, sau những nỗ lực duy trì sản lượng ở mức hơn gấp đôi thời bình. Các máy bay này thường xuyên được ghi hình khi tiến hành các đợt ném bom cường độ cao nhằm vào lực lượng Ukraine và các lực lượng phương Tây hỗ trợ, bao gồm việc sử dụng bom lượn FAB-3000 cỡ lớn, bom đầu đạn nhiệt áp, cùng nhiều loại tên lửa không đối đất khác nhau.

Bên cạnh nhiệm vụ không đối không và không đối đất, Su-34 còn đảm nhiệm vai trò trinh sát hạng nặng, nhờ được tích hợp giao diện chuyên dụng mới cho ba loại cảm biến: pod UKR-RT phục vụ trinh sát điện tử, pod camera quang – điện tử UKR-OE và pod UKR-RL tích hợp radar khẩu độ tổng hợp. Nhờ đó, Su-34 đã thay thế hoàn toàn máy bay trinh sát Su-24MR thời Liên Xô trong biên chế.

Theo MW