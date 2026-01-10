Chân dung tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long

Điều tra vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Công an Hải Phòng vừa bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Ngoài ra, 3 nhân viên công ty này cũng bị bắt cùng ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi) để điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của Đồ hộp Hạ Long.

Gắn bó 14 năm với Đồ hộp Hạ Long

Theo dữ liệu VietTimes có được, ông Trương Sỹ Toàn sinh năm 1969, là cử nhân quản trị kinh doanh. Ông được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 6/2021 thay cho người tiền nhiệm là Kek Chin Ann.

Tháng 6/2022, HĐQT Đồ hộp Hạ Long tái bổ nhiệm ông giữ chức Tổng giám đốc với thời hạn bổ nhiệm là 4 năm.

Thông tin từ báo cáo thường niên 2024 cho thấy ông Toàn gia nhập Đồ hộp Hạ Long ngày 16/10/2012, đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong công ty như: Trưởng Phòng Tổ chức –Hành chính; Trưởng Phòng Market và Bán hàng; Phụ trách nhà máy; Giám Đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng, Phó tổng giám đốc công ty.

Thông tin về ông Trương Sỹ Toàn. Nguồn: Báo cáo quản trị bán niên 2025.

Trong năm 2025, loạt nhân sự cấp cao của Đồ hộp Hạ Long có sự thay đổi nhưng vị trí của tổng giám đốc vẫn được giữ nguyên.

Cụ thể, tháng 4 năm ngoái, công ty nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là Nguyễn Thị Hương Giang và Trần Thị Minh Mẫn.

Ngoài ra 3 nhân sự khác là các thành viên HĐQT công ty bao gồm ông Kek Chin Ann (Chủ tịch), ông Wilson Cheah Hui Pin và ông Bùi Quốc Hưng cũng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Đến ngày 23/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên đã chính thức bầu lại bộ máy mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đức Hạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Biến động thượng tầng vẫn chưa dừng lại, đến ngày 14/7/2025, bà Bùi Thị Hường nộp đơn từ nhiệm Kế toán trưởng. Sau đó, HĐQT công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức phụ trách kế toán từ ngày 26/8/2025.

Hé lộ cổ đông của Đồ hộp Hạ Long

Tại ngày 30/6/2025, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex – Mã: SEA) nắm hơn 27% vốn CTCP Đồ hộp Hạ Long. Ông Nguyễn Văn Bình nắm giữ 6,73% vốn.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Như vậy, cơ cấu cổ đông của Đồ hộp Hạ Long có sự thay đổi đáng kể so với hồi đầu năm 2025. Tại ngày 1/1, các cổ đông của công ty gồm: Seaprodex nắm 27,75% vốn, Landial Pte.Ltd sở hữu 14,65% vốn.

Ông Phạm Hữu Quý Lâm và ông Low Say Pun nắm lần lượt 8,76% vốn, 7,69%. Hai cá nhân khác là Nguyễn Văn Bình giữ 6,73% vốn và bà Lê Minh Hà giữ 5,48% vốn.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Về tình hình kinh doanh, kể từ năm 2021, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long có xu hướng giảm dần, từ hơn 860 tỷ đồng năm 2021 xuống 680 tỷ đồng năm 2024. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng đi xuống, từ mức hai chữ số xuống chỉ còn vài tỷ đồng (năm 2024 chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt hơn 470 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế trở lại mức 2 con số, đạt hơn 11,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 5,4 tỷ đồng).

Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty được cải thiện nhờ giá vốn hàng bán đáng kể do công ty bảo đảm được nguyên liệu sản xuất trong kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông Đồ hộp Hạ Long đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần gần 704 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 10,4 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý.