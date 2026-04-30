Trung Quốc ra mắt taxi không người lái: Đi rẻ như xe ôm, sang giống xe chủ tịch

Geely gây chú ý với robotaxi không cần tài xế, đặt mục tiêu thương mại hóa và mở rộng quy mô từ năm 2027.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Geely ra mắt Eva Cab, nguyên mẫu robotaxi hoàn toàn mới dành cho vận hành thương mại tự lái, khác biệt so với các đối thủ cải tiến từ xe sẵn có. Được thiết kế từ đầu cho tự động hóa, Eva Cab tối ưu cấu trúc cabin, cảm biến và chi phí vận hành, sử dụng nền tảng lái thông minh G-ASD 4.0 phát triển cùng đối tác Afari, với AI xử lý hơn 3.000 TOPS, thực hiện hơn 3 triệu tỷ phép tính mỗi giây để nhận diện và phản ứng với môi trường. Xe trang bị công nghệ tiên tiến như kiến trúc điện - điện tử AI lượng tử, hệ thống LiDAR kỹ thuật số 2.160 dòng tầm phát hiện hàng trăm mét, cùng khả năng quan sát 360 độ. Nội thất robotaxi gồm cửa trượt điện, ghế đối diện, trần kính Galaxy Skyroof và phong cách Trung Hoa, hướng tới tối ưu trải nghiệm hành khách và vận hành. Dự kiến, CaoCao Mobility của Geely sẽ bắt đầu triển khai Eva Cab từ 2027 tại nhiều thị trường, mở rộng quy mô từ 2028, mục tiêu 100.000 xe đến 2030. Công nghệ tự lái cấp độ 4 cho phép xe vận hành trong khu vực xác định mà không cần tài xế, xử lý các tình huống như đèn tín hiệu, người đi bộ, hoặc lỗi hệ thống, với khả năng tự xử lý sự cố và dừng xe an toàn. Dù còn phụ thuộc vào bản đồ chính xác và hạ tầng, Eva Cab thể hiện tham vọng của Geely biến robotaxi thành dịch vụ di chuyển phổ biến trong tương lai gần, tiến gần hơn tới việc thương mại hóa xe tự lái quy mô lớn. Cung cấp bởi

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Geely đã chính thức trình làng Eva Cab - nguyên mẫu robotaxi được phát triển hoàn toàn mới cho vận hành thương mại không người lái, thay vì cải tiến từ xe sẵn có như phần lớn đối thủ.

Không chỉ là một concept công nghệ, Eva Cab được định vị là bước đi chiến lược nhằm đưa dịch vụ robotaxi tiến tới thương mại hóa quy mô lớn trong vài năm tới.

Robotaxi sinh ra để không cần tài xế

Khác biệt cốt lõi của Eva Cab nằm ở việc chiếc xe được thiết kế từ đầu cho mục đích vận hành tự động. Điều này cho phép Geely tối ưu toàn diện từ cấu trúc cabin, hệ thống cảm biến cho tới chi phí khai thác - những yếu tố then chốt với mô hình gọi xe không người lái.

Thiết kế đầu xe Geely Eva Cab với dải đèn LED liền mạch và cụm cảm biến đặt thấp, tối ưu cho khả năng nhận diện môi trường. Ảnh: Paultan.

Xe sử dụng nền tảng lái thông minh G-ASD 4.0, phát triển cùng đối tác Afari, với AI toàn miền đóng vai trò "bộ não". Sức mạnh xử lý hơn 3.000 TOPS cho phép Eva Cab thực hiện hơn 3 triệu tỷ phép tính mỗi giây - tương đương một trung tâm dữ liệu thu nhỏ trên bánh xe - để nhận diện, dự đoán và phản ứng với giao thông xung quanh theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, Geely còn trang bị cho Eva Cab hàng loạt công nghệ được quảng bá ở mức đầu tiên thế giới như kiến trúc điện - điện tử AI cấp lượng tử, hệ thống LiDAR kỹ thuật số 2.160 dòng với tầm phát hiện có thể lên tới hàng trăm mét, cùng khả năng quan sát 360 độ nhờ kết hợp nhiều cảm biến.

Khoang nội thất cũng mang đậm dấu ấn robotaxi với cửa trượt điện, bố trí ghế ngồi đối diện, trần kính Galaxy Skyroof và các chi tiết thiết kế mang phong cách Trung Hoa. Tất cả hướng tới trải nghiệm hành khách và tối ưu vận hành, thay vì phục vụ người lái như xe truyền thống.

Đuôi xe đơn giản với dải đèn LED kéo dài, nhấn mạnh phong cách thiết kế tương lai của xe tự lái. Ảnh: Paultan.

Theo kế hoạch, CaoCao Mobility, công ty gọi xe thuộc Geely, sẽ triển khai Eva Cab từ năm 2027 tại nhiều thị trường, trước khi mở rộng sản xuất quy mô lớn từ 2028, với mục tiêu đạt 100.000 xe vào năm 2030.

Tự lái cấp độ 4 vận hành ra sao?

Tự lái cấp độ 4 (level 4) là bước tiến lớn so với các hệ thống hỗ trợ lái hiện nay, nhưng vẫn chưa phải tự lái hoàn toàn. Ở cấp độ này, xe có thể tự vận hành toàn bộ trong một khu vực hoặc điều kiện đã được xác định trước, chẳng hạn một đô thị, tuyến đường hoặc vùng dịch vụ robotaxi.

Cụm radar, cảm biến phía trước được tích hợp thấp, phục vụ khả năng quan sát và xử lý môi trường cho hệ thống tự lái của Geely Eva Cab. Ảnh: Paultan.

Trong phạm vi đó, phương tiện không cần tài xế can thiệp. Người dùng chỉ cần đặt xe qua ứng dụng, robotaxi sẽ tự đến điểm đón, mở cửa, thực hiện hành trình và xử lý các tình huống giao thông như đèn tín hiệu, người đi bộ hay phương tiện cắt ngang.

Thực tế, robotaxi cấp độ 4 không còn là câu chuyện tương lai. Nhiều hãng đã triển khai dịch vụ này ở quy mô thương mại hoặc bán thương mại, như Waymo (Mỹ) vận hành robotaxi tại Phoenix và San Francisco, Baidu Apollo Go (Trung Quốc) hoạt động tại Bắc Kinh, Vũ Hán hay Pony.ai thử nghiệm tại Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, các dịch vụ này đều giới hạn trong khu vực xác định và vẫn có sự giám sát từ xa.

Điểm khác biệt quan trọng là hệ thống cấp độ 4 có khả năng tự xử lý khi gặp sự cố. Nếu phát hiện điều kiện vượt ngưỡng như thời tiết xấu, lỗi hệ thống hoặc đi ra ngoài vùng hoạt động, xe sẽ tự động đưa ra phương án an toàn như giảm tốc, dừng xe hoặc chờ hỗ trợ từ trung tâm điều hành.

Thiết kế mâm xe kín, giảm lực cản khí động học – chi tiết thường thấy trên các mẫu xe điện và xe tự hành. Ảnh: Paultan.

Dù vậy, công nghệ này vẫn phụ thuộc vào bản đồ độ chính xác cao, hạ tầng kết nối và vùng vận hành giới hạn.

Với Eva Cab, Geely đang cho thấy tham vọng biến robotaxi từ một công nghệ thử nghiệm thành dịch vụ di chuyển thực tế, có thể triển khai rộng rãi trong tương lai gần.