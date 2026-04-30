Hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander bị triệu hồi tại Việt Nam

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tại Việt Nam vừa được thông báo triệu hồi để kiểm tra và thay thế chi tiết liên quan đến hàng ghế thứ hai.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Mitsubishi Việt Nam về chương trình triệu hồi đối với 2 mẫu xe Xpander và Xpander Cross đang lưu hành trên thị trường.

Các xe thuộc diện triệu hồi gồm Xpander và Xpander Cross nhập khẩu, cùng Xpander lắp ráp trong nước sản xuất trong giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Mitsubishi.

Đây là đợt triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế một chi tiết liên quan đến hàng ghế thứ 2, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và độ an toàn của hành khách phía sau.

Theo thông tin công bố, tổng cộng 5.072 xe thuộc diện cần kiểm tra. Các xe bị ảnh hưởng bao gồm Xpander và Xpander Cross nhập khẩu sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025, cùng với Xpander lắp ráp trong nước sản xuất từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024.

Những xe sản xuất sau các mốc thời gian này đã được khắc phục và không nằm trong diện triệu hồi.

Lỗi được xác định nằm ở cơ cấu điều chỉnh tựa lưng của hàng ghế thứ 2. Trong một số trường hợp, chi tiết này có thể xuất hiện vết nứt, làm giảm độ bền của kết cấu.

Thông tin xe trong đợt triệu hồi lần này.

Nguyên nhân được Mitsubishi Việt Nam xác định đến từ quá trình sản xuất tại nhà cung cấp, khi một số linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với linh kiện đạt yêu cầu. Dù vậy, hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến lỗi này trên thực tế.

Chương trình triệu hồi dự kiến bắt đầu từ ngày 18/5/2026 đến tháng 4/2029. Chủ xe có thể đưa phương tiện đến bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Mitsubishi trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế linh kiện nếu cần. Toàn bộ quá trình này được thực hiện miễn phí, bao gồm cả công kiểm tra và chi phí phụ tùng.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên chủ động kiểm tra thông tin xe của mình và sắp xếp thời gian mang xe đi kiểm tra sớm, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Cơ cấu điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai trên một số xe có thể xuất hiện vết nứt, làm giảm độ bền kết cấu và cần được kiểm tra, thay thế để đảm bảo an toàn. Ảnh: Mitsubishi.

Trong trường hợp xe được nhập khẩu không chính hãng, Mitsubishi Việt Nam vẫn hỗ trợ xác minh với Mitsubishi Motors Corporation. Nếu xe thuộc diện triệu hồi toàn cầu, việc khắc phục cũng sẽ được thực hiện theo quy trình tương tự.

Xpander từ lâu đã là mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam, đồng thời là cái tên quan trọng trong nhóm MPV cỡ nhỏ. Trong năm 2025, mẫu xe này bán được 19.891 xe, đứng đầu phân khúc và xếp thứ 3 trong nhóm ô tô xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường.

Hiện tại, Mitsubishi Xpander được bán tại Việt Nam với giá từ 568-659 triệu đồng, trong khi Xpander Cross có giá 699 triệu đồng. Ở nhóm MPV cỡ nhỏ, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Stargazer (489-599 triệu đồng), Toyota Avanza Premio (558-598 triệu đồng), Kia Carens (589-779 triệu đồng) và Toyota Veloz Cross (638-660 triệu đồng).