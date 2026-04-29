Chạy xe điện đường dài dịp lễ: Cần lưu ý gì để không "nằm đường"?

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người lựa chọn tự lái đi xa. Tuy nhiên, với xe điện, việc chuẩn bị trạm sạc, pin và lịch trình đóng vai trò quyết định để tránh những sự cố ngoài ý muốn.

Không còn là lựa chọn quá mới, xe điện đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các chuyến đi dài. Tuy nhiên, khác với xe xăng, việc di chuyển bằng xe điện đòi hỏi người lái phải chủ động hơn trong khâu chuẩn bị. Nếu không tính toán kỹ, rủi ro gián đoạn hành trình là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong dịp cao điểm.

Cài nhiều ứng dụng trạm sạc để tránh bị động

Một trong những rủi ro lớn nhất khi đi xe điện đường dài là không tìm được trạm sạc phù hợp hoặc đến nơi nhưng trạm không hoạt động. Khác với cây xăng, hệ thống trạm sạc vẫn chưa phủ đều, đặc biệt trên cao tốc, nên nếu chỉ dựa vào một ứng dụng, người lái rất dễ rơi vào thế bị động.

Trạm sạc xe điện đã phủ rộng hơn, nhưng vẫn chưa thật sự thuận tiện với người dùng Việt. Ảnh: EV One.

Không ít người dùng từng gặp tình huống trạm hiển thị trên bản đồ nhưng khi đến nơi lại không sử dụng được. Dù hệ thống trạm sạc V-Green khá dày đặc, anh Trương Phước Lộc (TP.HCM) chủ xe VinFast VF 3, cho biết: "Có những điểm sạc hiển thị trên bản đồ nhưng khi đến nơi lại không sử dụng được, hoặc là trạm tư nhân đóng cửa, nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng".

Chia sẻ từ trải nghiệm thực tế, anh Trương Vĩnh Phúc (TP.HCM) chạy xe BYD Seal cho biết: "Thời điểm tôi đi, tôi phải dựa vào một bản đồ trạm sạc do cộng đồng chia sẻ trên Google Maps, chứ ứng dụng chưa đầy đủ". Theo anh, khó khăn không chỉ là tìm vị trí mà còn là không biết chắc trạm có hoạt động hay không.

Để hạn chế rủi ro, anh Lộc cho biết: "Tôi thường xem nhiều nguồn và chọn những trạm sạc có thêm điểm khác gần đó, để nếu trạm này có vấn đề thì vẫn còn phương án khác". Anh cũng sử dụng thêm Vietmap để định vị chính xác, tránh đi nhầm các điểm sạc không sử dụng được.

Để đi xe điện đường dài, người dùng cần cài sẵn nhiều app trạm sạc để không bị động lúc cần. Ảnh: Thượng Tâm.

Vì vậy, ngoài ứng dụng chính của hãng, người dùng nên cài thêm các ứng dụng của bên thứ ba để có nhiều lựa chọn hơn trong hành trình. Một số hệ thống trạm sạc yêu cầu nạp tiền trước, nên việc chuẩn bị sẵn tài khoản cũng giúp tránh mất thời gian khi cần sạc gấp.

Không để pin xuống thấp mới đi tìm trạm sạc

Một sai lầm phổ biến khi đi xe điện là để pin xuống quá thấp rồi mới tìm trạm sạc. Điều này dễ khiến người lái rơi vào trạng thái bị động, nhất là khi trạm sạc đông hoặc không hoạt động.

Với anh Lộc, cách đi an toàn là luôn tính trước điểm sạc theo từng chặng, thay vì chờ gần hết pin mới tìm. Anh cho biết khi đi cao tốc, anh thường chỉ chạy khoảng 120-140 km là tìm chỗ sạc dù phạm vi hoạt động của VF 3 xa hơn.

Sạc đầy pin trước khi đi xa giúp người dùng xe điện chủ động hơn trong hành trình. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Một vấn đề khác là quãng đường thực tế có thể dài hơn dự kiến, đặc biệt ở các tuyến cao tốc từ miền Nam ra miền Trung chưa có trạm sạc trong trạm dừng nghỉ. Người dùng vì vậy cần dự trù đủ pin để có thể rời cao tốc và di chuyển thêm đến điểm sạc phù hợp.

Theo anh Trương Vĩnh Phúc, giải pháp là chủ động tìm trạm từ sớm, thay vì chờ đến lúc cấp bách. "Khi pin còn khoảng 20%, tôi bắt đầu tìm trạm sạc, chứ không đợi xuống quá thấp mới đi tìm", anh chia sẻ.

Phải tính trước lịch trình, không thể đi tùy hứng

Không giống xe xăng, xe điện buộc người lái phải đi theo kế hoạch. Nếu không tính trước thời gian di chuyển và các điểm dừng sạc, hành trình rất dễ bị kéo dài hơn dự kiến.

Đoàn xe điện VinFast VF 8 trong một hành trình đường dài. Ảnh: VinFast.

Giải pháp là chia nhỏ hành trình theo từng chặng, gắn với các điểm sạc và nghỉ ngơi. Đồng thời, người lái nên điều chỉnh tốc độ hợp lý để tối ưu pin và giảm số lần phải dừng sạc.

Anh Lộc chia sẻ: "Nếu đi xuyên Việt bằng VF 3, tôi xác định thời gian sẽ lâu hơn nhiều, phù hợp kiểu đi thong thả chứ không phải chạy nhanh". Điều này cho thấy xe điện phù hợp với hành trình có kế hoạch, không phù hợp với nhu cầu di chuyển gấp.

Trong khi đó, anh Phúc cho biết: "Tôi thường kết hợp sạc xe với lúc ăn trưa hoặc nghỉ ngơi, nên không cảm thấy mất thời gian chờ". Việc tận dụng thời gian sạc giúp hành trình liền mạch hơn và giảm cảm giác bị gián đoạn.

BYD Seal sạc pin tại trạm sạc, thời gian dừng xe có thể kết hợp nghỉ ngơi trong hành trình dài. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Nhìn chung, chạy xe điện đường dài hiện tại không còn quá khó khăn, nhưng nếu vẫn giữ thói quen đi như xe xăng, người dùng rất dễ rơi vào tình huống bị động, thậm chí "nằm đường" chỉ vì thiếu một điểm sạc.

Xe điện hiện vẫn đòi hỏi nhiều tính toán hơn, từ trạm sạc, pin đến lịch trình, và không phù hợp với kiểu di chuyển tùy hứng. Vì vậy, muốn đi xa an toàn, người dùng cần chuẩn bị kỹ từ trước, chủ động phương án dự phòng và chấp nhận thay đổi cách đi để phù hợp với đặc thù của xe điện.