Tự lái ô tô xuyên Việt dịp 30/4: Cần chuẩn bị gì khi đi xe xăng?

Dịp 30/4-1/5, tự lái ô tô xuyên Việt giúp nhiều gia đình chủ động hơn, nhưng với xe xăng, sự tiện lợi khi tiếp nhiên liệu không đồng nghĩa có thể bỏ qua khâu chuẩn bị.

Xe xăng có lợi thế rõ ràng khi đi xa nhờ cây xăng phổ biến, thời gian nạp nhiên liệu nhanh và ít phụ thuộc vào hạ tầng như xe điện. Tuy nhiên, hành trình hàng nghìn km trong dịp cao điểm vẫn đặt ra nhiều rủi ro về an toàn, tình trạng xe và lộ trình. Chuẩn bị kỹ từ trước sẽ giúp người lái giảm mệt mỏi, hạn chế sự cố và giữ hành trình chủ động hơn.

Kiểm tra xe kỹ trước khi xuất phát

Với một chuyến đi dài, bước đầu tiên không phải là chọn điểm đến mà là kiểm tra tình trạng xe. Các hạng mục cơ bản như lốp, phanh, dầu động cơ, nước làm mát, ắc quy, đèn chiếu sáng, gạt mưa và điều hòa cần được rà soát trước khi khởi hành.

Kiểm tra kỹ các hạng mục cơ bản giúp xe vận hành ổn định trước hành trình dài. Ảnh: Thượng Tâm.

Nếu xe đã gần đến kỳ bảo dưỡng, chủ xe nên xử lý trước chuyến đi thay vì cố chạy thêm. Một hành trình xuyên Việt có thể kéo dài vài nghìn km, nên những lỗi nhỏ như lốp mòn, phanh kêu, dầu máy quá hạn hay ắc quy yếu đều có thể trở thành rắc rối lớn giữa đường.

Anh Vũ Ngọc Bách (TP.HCM), người từng lái VinFast Lux A xuyên Việt, cho rằng xe xăng có lợi thế lớn ở sự chủ động. Dù vậy, theo anh, người lái vẫn nên kiểm tra kỹ xe trước chuyến đi, đặc biệt là lốp, dầu máy và các chi tiết liên quan trực tiếp đến an toàn.

Ngoài ra, nên mang theo bơm lốp mini, dây câu bình, đèn pin, bộ dụng cụ nhỏ và một ít nước rửa kính dự phòng. Đây không phải những món lúc nào cũng dùng đến, nhưng khi gặp sự cố nhỏ, chúng giúp người lái bớt phụ thuộc vào cứu hộ.

Kiểm tra tài khoản thu phí không dừng là khâu quan trọng để tránh gián đoạn hành trình khi qua trạm đông dịp lễ. Ảnh: VETC.

Cuối cùng, người dùng nên kiểm tra và nạp đủ tiền trong tài khoản thu phí không dừng trước chuyến đi. Với hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội, có thể chuẩn bị sẵn khoảng 2-3 triệu đồng để di chuyển xuyên suốt, tránh rắc rối phát sinh khi số tiền trong tài khoản không đủ để qua trạm.

Lên lộ trình rõ ràng để giữ sự chủ động

Xe xăng dễ tiếp nhiên liệu, nhưng đi xuyên Việt dịp 30/4 vẫn không nên quá tùy hứng. Đường đông, trạm dừng nghỉ quá tải hoặc kẹt xe ở cửa ngõ thành phố có thể khiến hành trình kéo dài hơn dự kiến.

Người lái nên xác định trước tuyến chính, tuyến thay thế, các trạm xăng lớn, điểm ăn uống và nơi nghỉ qua đêm. Dù cây xăng phổ biến, việc đổ nhiên liệu khi bình còn khoảng một nửa vẫn an toàn hơn so với chờ gần cạn mới tìm trạm.

Cần xác định lộ trình và điểm dừng nghỉ trước chuyến đi để chủ động thời gian, hạn chế ùn tắc trên đường. Ảnh: Q.T.

Theo anh Bách, ưu điểm của xe xăng là khi mệt có thể dừng nghỉ vài phút rồi đi tiếp, không bị ràng buộc bởi điểm dừng cố định. Tuy nhiên, để đi xa đỡ mệt, anh thường xuất phát sớm, khoảng 4-5 giờ sáng, nhằm thoát khỏi khu vực đông xe trước giờ cao điểm.

Với các chặng dài, nên có 2 tài xế thay phiên nhau. Nếu chỉ có một người lái, cần dừng nghỉ sau mỗi 2-3 giờ, tránh cố chạy liên tục. Giữ tốc độ ổn định, quan sát biển báo và không vội vàng là cách giúp chuyến đi an toàn hơn, nhất là khi lưu lượng xe tăng mạnh dịp lễ.

Anh Bách thường xuất phát từ sáng sớm để rời TP.HCM trước giờ cao điểm, tránh kẹt xe ngay từ đầu hành trình. Ảnh: Ngọc Bách.

Chuẩn bị đồ ăn, thuốc và vật dụng cần thiết

Một chuyến xuyên Việt không chỉ cần xe tốt mà còn cần chuẩn bị đủ cho người ngồi trong xe. Dịp 30/4-1/5, tình trạng kẹt xe kéo dài gần như không thể tránh khỏi, đặc biệt ở cửa ngõ thành phố và các tuyến cao tốc.

Các món nên mang theo gồm nước uống đóng chai, bánh mì, bánh quy, trái cây dễ ăn như chuối hoặc táo, sữa hộp, lương khô và một ít đồ hộp gọn nhẹ.

Nước uống, bánh quy, bánh ngọt hay đồ ăn gọn nhẹ là những món nên chuẩn bị sẵn để dùng khi nghỉ ngắn hoặc kẹt xe kéo dài. Ảnh: Fox News.

Nếu trên xe có trẻ nhỏ, nên chuẩn bị thêm sữa, cháo ăn liền, bánh mềm, nước ấm và đồ ăn quen thuộc để tránh trẻ bị đói hoặc khó chịu khi kẹt xe lâu. Có thể chia thành hai nhóm: đồ ăn dùng ngay khi nghỉ ngắn và đồ dự phòng cho tình huống kẹt xe kéo dài.

Về thuốc men, nên có thuốc chống say xe, thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc tiêu hóa, thuốc dị ứng, băng cá nhân và dung dịch sát khuẩn. Nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, cần chuẩn bị thêm thuốc cá nhân, tã, sữa, khăn ướt, túi nôn và vài bộ đồ dự phòng.

Tiền mặt cũng là thứ không nên bỏ qua, nhất là khi đi qua khu vực ít cây ATM hoặc điểm dừng không hỗ trợ thanh toán điện tử. Chuẩn bị kỹ những vật dụng nhỏ này sẽ giúp cả gia đình thoải mái hơn khi hành trình phát sinh ngoài kế hoạch.

Nhìn chung, xe xăng giúp chuyến đi xuyên Việt trở nên linh hoạt hơn, nhưng sự thuận tiện đó chỉ phát huy tốt khi người lái chuẩn bị đủ từ xe, lộ trình đến đồ dùng trên đường. Dịp cao điểm 30/4-1/5, càng chuẩn bị kỹ, chuyến đi càng nhẹ nhàng và ít rủi ro.