Trung Quốc trang bị UAV chở người cho lực lượng công an, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ bay không người lái cho đô thị.

Việc lực lượng công an quận Hoàng Phố (Quảng Châu, Trung Quốc) được trang bị chiếc UAV chở người đầu tiên EH216S đang thu hút chú ý không chỉ vì yếu tố công nghệ, mà còn bởi hàm ý an ninh – chiến thuật và cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc trong tương lai gần.

Ở thời điểm eVTOL (máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện) vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở Mỹ, châu Âu và chủ yếu thuộc khu vực tư nhân, Trung Quốc cho thấy bước “nhảy vọt” khi đưa vào vận hành trong cơ quan công quyền bán vũ trang.

Sự kiện này diễn ra hôm 10/1 tại Trung tâm thể thao Hoàng Phố. Chiếc EH216S được giới thiệu là “phương án tăng cường triển khai và ứng phó nhanh” đối với địa bàn đô thị – một khái niệm mới trong tư duy “policing from the air” (cảnh sát từ trên không) mà trước đây chỉ được thực hiện bằng máy bay trực thăng, vốn đắt đỏ và không phù hợp địa bàn đô thị chật hẹp.

Chiếc máy bay thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Singtao.



Từ drone trinh sát sang UAV chở người

Khác với drone quay phim, trinh sát, truy vết vốn đã phổ biến trong lực lượng công an Trung Quốc từ giai đoạn COVID-19, EH216S đưa mô hình lên cấp độ mới: thay vì vận hành từ xa theo kiểu “không người lái”, nó thực sự có thể chở người trực tiếp tới hiện trường.

Các thông số EH216S được công bố gồm: Cấu hình 8 trục, 16 cánh quạt; MTOW (trọng lượng cất cánh tối đa): 650 kg; 2 ghế (chở 2 người + thiết bị); tốc độ 130 km/h; tầm bay 30 km; điều khiển bay tự động theo tuyến; không yêu cầu phi công trên buồng lái.

Đáng chú ý, EH216S là dòng eVTOL đầu tiên trên thế giới cùng lúc có: Type Certificate, Production Certificate, Standard Airworthiness Certificate và Operator Certificate – tức bộ bốn giấy phép cho phép sản phẩm lên dây chuyền, xuất xưởng, vận hành và khai thác thương mại. Đây là điểm hơn hẳn phần lớn đối thủ Mỹ, châu Âu vốn mới ở giai đoạn thử nghiệm hoặc xin phê duyệt bay giới hạn.

Vì sao công an Trung Quốc cần UAV chở người? Ở góc độ nghiệp vụ, các tình huống UAV chở người tạo ra lợi thế so với ô tô tuần tra và cả trực thăng hạng nhẹ; Thứ nhất, triển khai nhanh trong không gian đô thị đông đặc. Trong cấu trúc đô thị như Quảng Châu, tuyến đường mặt đất dễ bị tắc nghẽn; UAV cất cánh thẳng đứng có thể tiếp cận vùng nóng trong vài phút.

Chiếc EH216S bay tuần tra phía trên đám đông. Ảnh: Singtao.



Thứ hai, hỗ trợ ứng phó thảm họa – tìm kiếm cứu nạn. Vùng bị ngập, cháy, sập, mất điện lưới… khó bố trí xe chuyên dụng; UAV chở người vận hành tốt trong môi trường “đô thị xảy sự cố”.

Thứ ba, kiểm soát giao thông và đám đông trong sự kiện thể thao, trình diễn, an ninh hội nghị thay máy bay trực thăng nhưng chi phí rẻ hơn nhiều.

Thứ tư, bổ sung cho lực lượng đổ bộ nhỏ. Tuy không đạt tới cấp độ quân sự, nhưng đủ để đưa 2 cảnh sát vũ trang tới điểm mục tiêu mà không cần hành lang mặt đất.

Mô hình này phù hợp với hướng mà Trung Quốc đang xây dựng: “đô thị thông minh + cảnh sát thông minh + cảm biến không gian” – nơi dữ liệu từ drone kết nối vào mạng lưới nhận diện, bản đồ chiến thuật và điều hành hợp nhất.

Theo Singtao, Sina