Không quân Trung Quốc công bố “tân binh” UAV chiến đấu mới, mật danh “Huyền Long”

Trong phim ngắn “Mộng viễn” (Giấc mơ xa) chiếu nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Hải quân, Trung Quốc bất ngờ tung ra hình ảnh một loại trang bị mới mang mật danh “Huyền Long” đã cất cánh phối hợp cùng tiêm kích tàng hình J-20.

Nhiều người tò mò: “Huyền Long” rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tính năng của nó có thực sự vượt qua các trang bị cùng loại của Mỹ không? Và Trung Quốc làm thế nào biến chiến thuật “máy bay có người lái + máy bay không người lái” từ khái niệm thành năng lực tác chiến thực sự?

Lộ diện từ 2019, nay chính thức thành khí tài tác chiến

Thì ra, “Huyền Long” không phải bỗng dưng xuất hiện. Ngay trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh năm 2019, nó đã từng gây náo động rồi — đó chính là chiếc máy bay không người lái tàng hình Gongji-11 (GJ-11, Công Kích-11) từng khiến giới quân sự quốc tế bàn tán vì ngoại hình quá “khoa học viễn tưởng”. Nhưng khi đó nó giống một mẫu trưng bày hơn là thứ trang bị thật.

Sau mấy năm bặt tin, lần này thì nó đã xuất hiện với tên gọi “Huyền Long 08” và thân phận hoàn toàn thay đổi. Nhiều chiếc đã có mặt tại sân bay Nhật Khách Tắc ở Tây Tạng, mang màu xám tiêu chuẩn của máy bay quân sự PLA. Điều này chứng tỏ nó không còn là mẫu thử nghiệm, mà đã gia nhập biên chế và có năng lực tác chiến thực tế.

Mô hình GJ-11 trưng bày tại Triển lãm Bắc Kinh. Ảnh: Wiki.

Gần như đạt mức tàng hình của côn trùng

“Huyền Long” được thiết kế cánh bay không đuôi, loại bỏ hoàn toàn đuôi đứng và đuôi ngang. Bề mặt được phủ lớp sơn nano hấp thụ sóng radar. Diện tích phản xạ radar (RCS) chỉ 0,0001 – 0,001 m², số liệu này gần như chạm đến mức của côn trùng. Ngay cả oanh tạc cơ tàng hình mới nhất của Mỹ là B-21 cũng phải “bó tay chịu thua”.

Không chỉ vậy, “Huyền Long” còn có: Ống hút gió hình chữ S và vòi phun dẹt, khiến radar của hệ thống phòng không Patriot-3 Mỹ giảm tới 70% tầm phát hiện. Truyền thông Trung Quốc gọi nó là “sát thủ tàng hình sinh ra để đột phá phòng tuyến”.

Ngoài ra, các thông số về tính năng của nó cũng rất “khủng”: Tầm bay tối đa trên 4.000 km; bán kính tác chiến: 1.500–2.000 km; hoạt động tốt ngay cả tại sân bay cao nguyên có độ cao 3.800 m so với mặt biển; độ chính xác tấn công sai lệch chỉ 0,8 m. Nói cách khác, nó có thể “chỉ đâu đánh đó”.

Hình ảnh UAV Huyền Long 08 trong phim tài liệu "Giấc mơ xa". Ảnh: QQnews.

Năng lực hiệp đồng thật sự với J-20

Tuy nhiên, điều khiến giới quân sự Mỹ thật sự “break defense” (mất bình tĩnh) lại nằm ở chữ “hiệp đồng” xuất hiện liên tục trong phim ngắn “Giấc Mơ Xa”.

Nhiều người muốn biết J-20 và “Huyền Long” phối hợp thế nào? Chỉ là cất cánh cùng lúc hay có thể tạo ra mô hình tác chiến hệ thống kiểu mới?

Từ năm 2015, Mỹ đã đưa ra khái niệm “Loyal Wingman – bạn chạy cánh trung thành” (chỉ máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ chiến đấu cùng máy bay có người lái), rồi Mỹ phát triển UAV “Valkyrie”. Nhưng suốt nhiều năm qua, UAV Valkyrie vẫn chỉ dừng ở mức thử nghiệm, các dự án UAV tàng hình khác thì bị bỏ dở vì không đột phá được công nghệ.

Ảnh chụp UAV Huyền Long đậu tại sân bay. Ảnh: QQnews.

Còn Trung Quốc thì đã đưa ra câu trả lời ra thực tế: Phiên bản hai chỗ ngồi J-20S mới ra đời bổ sung sĩ quan vận hành vũ khí ở khoang sau. Phi công ngồi trước lo điều khiển và tác chiến cận chiến; người ngồi sau dùng giao diện người–máy tiên tiến để điều khiển cùng lúc 4–6 chiếc “Huyền Long” phối hợp tác chiến.

Trong mô hình này, J-20 xác định mục tiêu nhanh và chính xác hơn; Huyền Long tận dụng ưu thế tàng hình, đột phá tuyến phòng không đối phương.

Có số liệu cho thấy: Tổ hợp này có thể khiến tàu sân bay Mỹ bắn hết sạch tên lửa phòng không chỉ trong 12 phút - vấn đề Mỹ đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Hiện nay, “Huyền Long”, J-20, Y-20, KJ-500 đã hình thành hệ thống tác chiến hoàn chỉnh, không quân Trung Quốc đi từ “không có gì” năm 1949 đến “hiện đại hóa theo hệ thống”.

Trong tương lai, khi “Huyền Long” phối hợp cùng GJ-21 trên biển và trên không, và khi nhiều loại khí tài hiện đại gia nhập biên chế, năng lực phòng thủ của Trung Quốc sẽ càng mạnh.

Theo QQnews