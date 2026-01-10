Triều Tiên tuyên bố bắn rơi UAV do thám của Hàn Quốc, công bố hình ảnh xác máy bay

Ảnh các mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái do KCNA công bố. Ảnh: QQnews.

Theo hãng tin Reuters và RT, hôm thứ Sáu (9/1), Triều Tiên đã ra tuyên bố mạnh mẽ lên án quân đội Hàn Quốc đã cho UAV trang bị thiết bị giám sát tiên tiến xâm nhập trái phép không phận Triều Tiên, bị quân đội Triều Tiên bắn hạ, đồng thời công bố xác UAV bị bắn rơi.

Hãng tin Triều Tiên KCNA cho biết chiếc UAV khởi hành từ một hòn đảo thuộc thành phố Incheon (Hàn Quốc), bay được 8 km trước khi bị bắn rơi trong không phận Triều Tiên. Theo KCNA dẫn lời phát ngôn viên quân đội Triều Tiên, UAV này được trang bị camera trinh sát nhằm ghi hình các cơ sở “quan trọng” của Triều Tiên.

Theo báo cáo từ đơn vị phụ trách giám sát không phận biên giới của quân đội Triều Tiên, “vụ việc khiêu khích nghiêm trọng” này xảy ra ngày 4/1. Hệ thống giám sát đã phát hiện chính xác một vật thể bay không xác định từ khu vực Songhae-myeon, quận Ganghwa, Hàn Quốc, bay qua đường phân giới theo hướng Bắc.

Camera và các thiết bị trên chiếc UAV bị bắn rơi. Ảnh: QQnews.



Những hình ảnh được Triều Tiên công bố cho thấy trên xác UAV có gắn camera độ phân giải cao cùng các thiết bị điện tử phục vụ trinh sát. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy xác UAV được thu hồi trong tình trạng vỡ vụn, cùng các linh kiện điện tử và hình ảnh chụp từ trên không những tòa nhà mà KCNA nói rằng do UAV chụp được. Triều Tiên nhấn mạnh động thái của Hàn Quốc là “hoạt động trinh sát quân sự có chủ ý”, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Triều Tiên.

Nhằm phản bác khả năng Hàn Quốc phủ nhận hoặc im lặng, Triều Tiên trong động thái hiếm thấy, đã nhanh chóng công bố hình ảnh xác UAV ở nhiều góc khác nhau. Quân đội Hàn Quốc hôm 10/1 nói họ không vận hành UAV nào vào ngày 4/1 mà Triều Tiên đưa ra cáo buộc, đồng thời cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện.

Các mảnh vỡ của chiếc UAV bị rơi nằm rải rác trong rừng thông. Ảnh: QQnews.



Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có thông cáo chính thức từ Lầu Năm Góc hay Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan trực tiếp tới vụ UAV này. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc từ trước đến nay giữ liên lạc an ninh chặt chẽ và phối hợp quốc phòng thường xuyên, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan hoạt động quân sự của Triều Tiên tại biên giới.

Đây cũng là lần thứ hai trong vòng vài tháng Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc sử dụng thiết bị bay tầm thấp để phục vụ hoạt động thu thập tin tình báo, sau vụ “UAV thả truyền đơn” hồi tháng 10/2025.

Theo QQnews, Reuters