Triều Tiên phô diễn tên lửa siêu thanh hiện đại: Màn thể hiện sức mạnh sau vụ Mỹ tấn công Venezuela

Triều Tiên phóng tên lửa trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm, bay 1.000 km ra Biển Nhật Bản. Ông Kim Jong-un gọi đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm củng cố năng lực răn đe hạt nhân.

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm, từ quận Ryokpho của thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay khoảng 1.000 km trước khi đánh trúng mục tiêu ở Biển Nhật Bản.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm đầu tuần cho biết vụ phóng là một cuộc đánh giá khả năng tác chiến của các vũ khí chiến lược, đồng thời được coi là màn phô trương sức mạnh chỉ vài giờ sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này là ông Nicolas Maduro.

Giám sát trực tiếp vụ phóng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi đây là một “nhiệm vụ chiến lược vô cùng quan trọng” nhằm duy trì và mở rộng một “lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy”.

Tên lửa được sử dụng dường như là mẫu Hwasong-11Ma mới, thuộc loại tầm ngắn đến tầm trung, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Hệ thống này được phát triển như phiên bản kế nhiệm của KN-23B, vốn không có khả năng xuyên thủng phòng thủ tương tự.

Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh vào ngày 4/1. Ảnh: MW.

Các báo cáo về vụ phóng được đặt song song với tuyên bố lên án gay gắt của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela. Bộ này gọi hành động của Washington là “hình thức xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất” và là bằng chứng cho “bản chất côn đồ và tàn bạo” của Mỹ.

Theo tuyên bố, cuộc tấn công đã tạo ra một tiền lệ cực kỳ đáng lo ngại trong quan hệ quốc tế và “gây ra hệ quả thảm khốc đối với việc duy trì cấu trúc quan hệ khu vực và toàn cầu”.

Triều Tiên và Mỹ về mặt pháp lý vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, khi Washington không công nhận sự tồn tại của Bình Nhưỡng dù nước này là thành viên Liên Hợp Quốc, đồng thời nhiều lần tiến sát tới khả năng phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên trong giai đoạn từ thập niên 1950 đến năm 2017.

Ngày 4/7/2017, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14: Lần đầu tiên Triều Tiên thể hiện khả năng tấn công vào lục địa Mỹ. Ảnh: MW.

Bình luận về vụ phóng tên lửa, ông Kim Jong-un nhấn mạnh: “Hoạt động của chúng tôi rõ ràng nhằm từng bước đưa lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân lên trình độ phát triển cao. Sự cần thiết của điều đó được minh chứng rõ ràng qua cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và các diễn biến quốc tế phức tạp”.

Ông ca ngợi vụ phóng đã “mở màn cho cuộc diễn tập tác chiến đầu tiên của năm mới”, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới các lực lượng tên lửa, gọi họ là “lá chắn đáng tin cậy bảo vệ chủ quyền và an ninh”.

Triều Tiên được cho là bắt đầu sở hữu vũ khí hạt nhân từ đầu thập niên 1990, nhưng chỉ đến năm 2017, khi nước này triển khai các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, kho vũ khí này mới đủ sức khiến các phương án quân sự của Mỹ phần lớn bị loại bỏ. Kể từ đó, Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển nhiều loại tên lửa ngày càng hiện đại, trong đó có các mẫu được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm.

Tháng 12 vừa qua, Triều Tiên còn công bố tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá cho năng lực răn đe hạt nhân tầng thứ hai.

Mô hình Hwasong-11Ma và phương tiện lượn của Triều Tiên trong chuyến bay. Ảnh: MW.

Trước đó, ngày 22/10/2025, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật mới sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm ở giai đoạn cuối, sau khi mẫu tên lửa này được công bố lần đầu vào tuần đầu tháng 10. Năng lực sản xuất thời bình các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên được đánh giá là thuộc nhóm lớn nhất thế giới, có thể chỉ xếp sau Trung Quốc, cho phép các thiết kế mới nhanh chóng được đưa vào biên chế sau khi hoàn tất thử nghiệm.

Hệ thống Hwasong-11Ma được cho là sẽ đặt ra những thách thức rất lớn đối với các hệ thống phòng thủ hiện nay, khi khả năng đánh chặn gần như là bất khả thi. Tên lửa này dường như sử dụng cùng xe mang-dựng-phóng với KN-23 và phần thân dưới tương tự, trong khi phần trên được tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm.

Quá trình phát triển của Hwasong-11Ma nối tiếp vụ phóng đầu tiên của phương tiện lướt siêu vượt âm trên tên lửa đạn đạo tầm trung vào tháng 9/2021, và lần thử nghiệm đầu tiên của loại phương tiện này trên tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-16B vào tháng 3/2024.

Theo MW