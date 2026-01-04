Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, lên án Mỹ tấn công Venezuela

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đúng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc ông Lee Jae Myung thăm Trung Quốc, giữa lúc căng thẳng toàn cầu gia tăng sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Triều Tiên hôm 4/1 đã phóng các tên lửa đạn đạo, đúng vào thời điểm Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, và chỉ vài giờ sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Venezuela.

Việc phóng ít nhất 2 tên lửa, lần thử nghiệm đầu tiên của Triều Tiên trong vòng 2 tháng qua, đã tiếp tục đẩy căng thẳng toàn cầu lên cao, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch quân sự tại Venezuela, dẫn tới việc Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Triều Tiên đã lên án gay gắt hành động của Mỹ, cho rằng Washington đã “ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Venezuela” và cho rằng sự việc này cho thấy “bản chất lừa đảo và tàn bạo của nước Mỹ”.

Bình Nhưỡng phóng tên lửa chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào Chủ nhật, với kỳ vọng thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các vụ phóng từ thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó tên lửa rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, được xem là “một thông điệp gửi tới Trung Quốc nhằm ngăn cản việc Bắc Kinh xích lại gần hơn với Hàn Quốc, đồng thời phản ứng trước lập trường của Trung Quốc về phi hạt nhân hóa”, theo ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul.

Triều Tiên phát tín hiệu gì?

Ông Lim cho rằng Triều Tiên cũng muốn gửi đi thông điệp rằng “chúng tôi khác với Venezuela” – một cường quốc quân sự và hạt nhân, sẵn sàng đáp trả bằng biện pháp “răn đe mang tính tấn công”.

Seoul và Tokyo đã đồng loạt chỉ trích các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt “những hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tuyên bố các vụ phóng này đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.

“Chính phủ chúng tôi đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên và lên án gay gắt hành động này”, ông Koizumi cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định trong thông cáo rằng: “Sự kiện này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với binh sĩ hay lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh”, đồng thời cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh.

Quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa được phóng vào khoảng 7h50 sáng, bay được quãng đường khoảng 900 km. Nhật Bản xác nhận có ít nhất 2 tên lửa, với tầm bay lần lượt khoảng 900 km và 950 km.

Lần gần nhất Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo là vào ngày 7/11.

Trước đó một ngày, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong-un đã kêu gọi tăng hơn gấp đôi năng lực sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược.

Trong những tuần gần đây, ông Kim liên tục thị sát các nhà máy vũ khí, thăm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trực tiếp giám sát các vụ thử tên lửa, trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên trong năm nay – sự kiện được kỳ vọng sẽ vạch ra các mục tiêu chính sách quan trọng.

Theo Reuters